La NVIDIA RTX 3080 Ti fuit dans les réseaux, avec une supposée présentation à la fin du mois

05/05/2021 à 18:28 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Nous continuons avec une crise des semi-conducteurs qui laisse de nombreux magasins d’électronique du monde en rupture de stock. Les usines continuent à avoir des problèmes en termes de cadence de production, et actuellement c’est une odyssée d’acquérir une carte graphique, une console nouvelle génération ou certains produits électroniques grand public. NVIDIA a été l’un des plus durement touchés, et pour avancer face à tout le panorama de rareté, de spéculation et d’exploitation minière, il est prévu qu’à la fin du mois, nous rencontrons les nouveaux membres de la série 30. Nous parlons de les RTX 3070 Ti et RTX 3080 Ti.

Depuis plusieurs jours, des informations sur les spécifications techniques des deux graphiques sont diffusées, ainsi que des images d’utilisateurs qui en possèdent déjà un. En ce qui concerne le RTX 3080 Ti, nous parlerions d’un modèle qui se situerait entre le RTX 3080 et le RTX 3090. Les informations obtenues via le portail VideoCardz se réfèrent à un graphe avec 80 clusters, qui contiennent des 10240 cœurs CUDA, 80 cœurs axés sur le raytracing, 320 cœurs Tensor, 12 Go de mémoire et un bus mémoire de 384 bits, offrant des spécifications techniques proches de ce que l’on voit dans le RTX 3090. Le prix devrait être d’environ 1 000 $.

Juste pour confirmer de ma fin – le RTX 3080 Ti 12 Go est certainement réel, et à venir ™ ️. J’ai évidemment noirci l’arrière-plan pour protéger quelqu’un, mais c’est un vrai 3080 Ti sur lequel quelqu’un que je connais a la main … pic.twitter.com/sn18aNbboa – La loi de Moore est morte (@mooreslawisdead) 4 mai 2021

Quant au 3070 Ti, sa puissance se situerait en un point intermédiaire entre le RTX 3070 et le RTX 3080. Bien que la présentation de ces graphiques serait pour le 31 mai, son lancement devrait la première semaine de juin. Cependant, nous devrons attendre pour savoir si NVIDIA se prononce dessus et nous connaissons les détails officiels.