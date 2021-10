La NWSL annule les matchs du week-end en raison d’allégations d’abus

La National Women’s Soccer League (NWSL) a annulé ses matchs ce week-end à la suite d’allégations d’abus entre clubs. Cette décision a été annoncée vendredi, et elle intervient après que la ligue ait conclu des enquêtes sur le Washington Spirit menant au licenciement de l’entraîneur-chef de l’époque, Richie Burke. Plus tard dans la semaine, l’entraîneur-chef de North Carolina Courage, Paul Riley, a été licencié après des allégations d’inconduite sexuelle découlant du pouvoir de déséquilibre de lui et de ses joueurs.

“Cette semaine, et une grande partie de cette saison, a été incroyablement traumatisante pour nos joueurs et notre personnel, et j’assume l’entière responsabilité du rôle que j’ai joué”, a déclaré la commissaire de la NWSL, Lisa Baird. “Je suis vraiment désolé pour la douleur que beaucoup ressentent. Reconnaissant ce traumatisme, nous avons décidé de ne pas aller sur le terrain ce week-end pour donner à chacun un espace de réflexion. Les affaires comme d’habitude ne sont pas notre préoccupation pour le moment. Toute notre ligue a beaucoup de guérison à faire, et nos joueurs méritent tellement mieux. Nous avons pris cette décision en collaboration avec notre association de joueurs et cette pause sera la première étape alors que nous travaillons collectivement pour transformer la culture de cette ligue, quelque chose qui est attendu depuis longtemps.”

Il y a aussi la démission de l’ancien entraîneur-chef d’OL Reign Fred Benstiti car il a été rapporté qu’un joueur avait déposé une plainte formelle à son sujet en disant qu’il l’avait agressée verbalement. La NWSLPA a également publié une déclaration, demandant à la ligue d’annuler le match pour donner aux joueurs le temps de se concentrer sur leur bien-être.

“Nous, les joueurs de la NWSL, sommes aux côtés de Sinead Farrelly, Mana Shim, Kaiya McCullough et de chacune des couches qui ont mis en lumière leurs histoires – à la fois connues et inconnues”, lit-on dans un communiqué de la NWSLPA. “Les mots ne peuvent pas correctement décrire notre colère, notre douleur, notre tristesse et notre déception. Aux joueurs qui souffrent en silence, sachez que l’Association des joueurs vous réserve un lieu sûr. Nous sommes prêts à vous offrir en toute confidentialité des ressources et un soutien. Vous n’êtes pas seul. “

L’ancienne star du football Julie Foudy a appelé la NWSL pour ne pas avoir protégé ses joueurs. “Une ligue pour les femmes. Pourtant [NWSL] ne parvient pas à protéger les femmes”, a écrit Foudy. “Et puis essaie de continuer à le balayer sous le tapis. Soutenez ces joueurs. Croyez ces joueurs. Protégez ces joueurs. Transparence, responsabilité MAINTENANT.”

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale sur les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673) ou aller sur rainn.org.