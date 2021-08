La oferta de este reloj de Samsung te dejará alucinado

Si eres de los que aún no tiene un smartwatch y se lo planta, o tienes algún regalo que hacer próximamente, sigue leyendo porque el Galaxy Watch3 de Samsung ser the opción perfecta. Ya sea para hacer deporte o simplemente como complemento para nuestro smartphone, estamos ante uno de los relojes inteligentes más avanzados y estéticamente atractivos del mercado. Por ese motivo, no podíamos dejar pasar la buena oferta que tiene ahora mismo y que muchos no dejarán pasar.

Une montre connectée complète et élégante

Este reloj cuenta con una caja de acero inoxidable de 45 mm de diámetro en color negro. Nada más abrirla mostrará el Galaxy Watch3 et su pantalon tactile Super AMOLED, protégé par Gorilla Glass pour que se mantenga une salve de caídas, rayones y golpes accidentes. Uno de sus principales ellos de identidad es el bisel giratorio que simplifica la navegación para que su uso sea lo más sencillo posible. Este elegante y delgado cuerpo está acompañado de una correa de cuero en color negro de enorme calidad y resistencia.

En su intérieur, el Samsung Galaxy Watch3 cuenta con todo el hardware necesario para ofrecer un interesante conjunto de funciones, como por ejemplo, la medición del nivel de saturación de oxígeno en sangre, que nos indicará a través un LED rojo y rayos infrarrojos. Por supuesto, también dispone de sensor de ritmo cardíaco, monitorización del sueño en todas sus fases y un interesante detecteur de caídas, que además nos permite pedir ayuda rápidamente desde el propio teléfono.

Como no podía ser de otra manera, gracias a su tecnología Bluetooth es posible sincronizar el reloj con nuestro teléfono, ya sea iOS o Android, vous avez cette montre intelligente disponible pour le système opératif Tizen. Así, podremos recibir todo tipo de notificaciones directamente en la muñeca sin tener que sacar el móvil del bolsillo. Es decir, que veremos todos los SMS, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos o avisos de llamadas que nos lleguen al móvil, pero en el propio reloj. Ademas, dispone de la función Smart reply, que nos permitirá contestar rápidamente con respuestas rápidas sugeridas.

Su precio por los suelos

El precio oficial de este completo smartwatch es de 469 euros, no obstante, puede ser nuestro en Amazon ahora mismo por 280 euros. Estamos hablando de un descuento de 189 euros o lo que es lo mismo, un 40% menos. La bonne notification es que los clients Prime de Amazon no pagarán gastos de envío y también pueden optar por el pago a plazos del Galaxy Watch3. Es important avisar también que estas ofertas suelen ser muy volátiles, por lo que podría desaparecer en cualquier momento y volver a su precio habituel.