La « offre formelle » de Tottenham pour Adama Traoré « pas trop loin » alors qu’Antonio Conte Tanguy Ndombele, Steven Bergwijn et Matt Doherty sont tous sur le point de partir

Tottenham Hotspur devrait faire une offre officielle de 20 millions de livres sterling pour la star des Wolves Adama Traoré, selon talkSPORT.

L’entraîneur-chef des Spurs, Antonio Conte, a insisté ces dernières semaines sur le fait qu’il avait besoin d’ajouts pour améliorer son équipe terne.

Traoré pourrait devenir la première recrue de l’ère Conte chez les Spurs

L’arrivée de l’Italien a entraîné une reprise de la forme de la ligue du club, mais les mauvais résultats de la coupe contre NS Mura, Chelsea et Morecambe ont déçu.

Et maintenant, Tottenham semble prêt à faire son premier pas dans la fenêtre de transfert de janvier avec l’international espagnol leur principale cible.

Le correspondant de football de talkSPORT, Alex Crook, a déclaré à White et Jordan: «En termes de revenus, nous avons parlé il y a environ une semaine des Spurs ravivant leur intérêt pour Adama Traoré chez Wolves.

« Je ne pense pas qu’une offre formelle soit maintenant trop éloignée, Traoré coûtera environ 20 millions de livres sterling.

Les ventes d’huile pour bébé dans le nord de Londres pourraient grimper en flèche si Traoré signe

« Antonio Conte envisage de l’utiliser comme arrière, comme il l’a fait avec Victor Moses lorsque Chelsea a remporté le titre de champion. »

Et comme Conte cherche à améliorer cette équipe, il est également sur le point de déplacer plusieurs étoiles indésirables.

talkSPORT comprend également que Tanguy Ndombele, Matt Doherty et Steven Bergwijn sont tous sur le point de passer à autre chose.

Tottenham Hotspur

Bergwijn et Ndombele n’ont pas réussi à impressionner Conte jusqu’à présent

Alors que Doherty n’a pas encore correctement installé les Spurs depuis son arrivée à l’été 2020

La signature du record du club Ndombele a été huée pour ne pas avoir quitté le terrain rapidement contre Morecombe lors de leur victoire au troisième tour de la FA Cup.

Ayant voulu quitter le club l’été dernier, il pourrait maintenant réaliser son souhait en janvier.

Et Crook affirme que le club cherche à trouver un nouveau club pour le Français et cherche également à se débarrasser de Doherty et Bergwijn.

« Ses jours semblent comptés, les Spurs le colportent activement, y compris à son ancien manager Jose Mourinho à Roma », a-t-il ajouté.

« Steven Bergwijn et Matt Doherty pourraient également quitter cette fenêtre. »

