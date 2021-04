La Olla de Núria au calendrier des Golden Trail World Series 2021

21/04/2021 à 11h08 CEST

Après l’annonce de l’annulation du désormais mythique Zegama-Aizkorri pour la deuxième année consécutive, l’organisation du Série mondiale Golden Trail a décidé de remplacer la course au lieu de réduire le nombre d’arrêts dans cette édition du championnat. L’emplacement choisi a été le Le pot de Núria, qui fait déjà partie du calendrier des Golden Trail National Series d’Espagne et du Portugal.

Le test aura lieu le prochain 13 mai et lancera l’édition 2021 du GTSW. La Olla de Núria est une course de 21,5 km. avec une ascension de 1 900 m qui traverse certains des sommets les plus emblématiques des Pyrénées tels que le Puigmal ou le Pic del Segre. Au départ et à l’arrivée au sanctuaire de Núria, plus de 70% de la course est à plus de 2700m d’altitude. De plus, c’est la seule compétition dans laquelle les athlètes ne marchent pas sur l’asphalte.

Les inscriptions de l’Olla de Núria sont déjà complètes puisque celles de l’édition 2020 annulée ont été conservées.

Ainsi, le calendrier GTWS est le suivant:

Le pot de Núria – Espagne: 13 juin 2021

Marathon du Mont-Blanc– France: 27 juin 2021

Course des Dolomythes– Italie: 18 juillet 2021

Sierre-Zinal– Suisse: 7 août 2021

Marathon de Pikes Peak– États-Unis: 22 août 2021

Anneau de vol– Ecosse, Angleterre: 18 septembre 2021

Grande Finale GTWS: K42 Argentine– Argentine: 6 novembre 2021

Judith Wyder et Davide Magnini tenteront de revalider leurs titres dans cette nouvelle édition.

Parmi les filles, la participation de Judith Wyder (Team Salomon, Suisse), qui, en plus d’avoir remporté le GTWS 2019 et le Dolomyths Run, détient le record du Ring of Steall; ce sera son retour en compétition après la naissance de son deuxième enfant et il espère revalider le titre. Votre coéquipier participera également Maude Mathys (Team Salomon, Suisse), vainqueur des GTC 2020 et détenteur des records du Sierre-Zinal et du Pikes Peak Marathon. Sans perdre de vue Rachel Drake (Team Nike, USA), 2ème au général du GTC 2020, dans les courses GTWS, où elle affrontera pour la première fois les coureurs habituels, mais se battra sans aucun doute pour une bonne position. Entre elles Blandine L’Hirondel (Équipe Hoka One One, France), Johanna & angst; ström (Équipe Arc Teryx, Norvège), Denisa Dragomir (Équipe La Sportiva, Compressport, Roumanie), Anaïs Sabrié (Équipe Matryx, France), Page de houx (Adidas Terrex Team, Royaume-Uni), 1 et Fanny Borgstrom (Suède).

Quant à la participation masculine, elle ne manquera pas Davide Magnini (Team Salomon, Italie), vainqueur du Marathon du Mont-Blanc et des Dolomyths Run 2019 et 2ème au général de la GTWS 2019, ou celui qui émerge comme son plus gros concurrent, Nadir Maguet (Team La Sportiva, Italie), vainqueur du Ring of Steall 2019. Ainsi que Bart Przedwojewski (Team Salomon, Pologne), vainqueur des GTC 2020, Stian Angermund (Team Salomon, Norvège), détenteur du record actuel de Zegama et 5e au général du GTC 2020; Oui Rémi Bonnet (Team Salomon, Suisse), 8e au général du GTC 2020. D’autres noms importants sont: Frédéric Tranchand (Équipe Scott, France), Rui Ueda (Japon), Jonathan Albon (Royaume-Uni), Francesco Puppi (Équipe Nike, Italie), Nicolas Martin (Hoka One One Team, France).

Certains des représentants espagnols les plus éminents seront les athlètes Salomon Oihana Kortazar, Eli Gordon ou alors Ainhoa ​​Sanz, qui ont déjà confirmé leur participation au circuit ou Jan Margarit, Athlète de La Sportiva.