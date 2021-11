La Paca, à un an de la liberté

27/11/2021 à 07:01 CET

Lorenzo Marina

Francisca Cortés Picazo, La Paca, commence à entrevoir votre accès à la libération conditionnelle d’ici la fin de l’année prochaine 2022. Les tâches quotidiennes de la matriarche historique de la drogue dans la ville de Son Banya, 66 ans, sont très différentes de l’époque où elle dirigeait le plus grand réseau de trafic de drogue à Majorque. Page prendre soin de vos petits-enfants avec le régime actuel du troisième degré pénitencier du Centre d’insertion sociale Joaquín Ruiz Giménez de Son Malferit.

Le 7 novembre 2019, La Paca est intervenu, ce qui pourrait être sa dernière fois, le tribunal provincial de Palma. À cette occasion assis sur le banc de l’accusé à répondre d’un délit de blanchiment d’argent.

L’énorme capital amassé depuis plusieurs décennies à la tête de la plus grande entreprise de trafic de drogue à Majorque, il est sorti alors. Francisca Cortés jamais touché directement le drogue, mais il dirigeait un réseau d’une douzaine figures de proue pour le blanchiment tout le volume colossal d’argent en billets de banque accumulé. La vente en ville ne s’est pas arrêtée. Ni le jour ni la nuit.

Billets trouvés en 2009 sous la maison de La Paca. | POLICE NATIONALE

La grande obsession de La Paca tout au long de son longue trajectoire à la pointe de la drogue à Son Banya ne marchait pas sur le prison. Pour ce faire, ils avaient dû céder une bonne partie de leurs actifs dès l’an 2000. Cependant, malgré leurs efforts, il n’a pas pu éviter de passer de longues périodes derrière les barreaux.

Maisons, voitures et argent

Ce 7 novembre 2019, La Paca a conclu son énième accord de conformité de voir leur chagrin s’atténuer. Cette fois, c’était devant la première section du tribunal de Palma. Le pacte s’est concrétisé par une peine de trois ans et trois mois. Pour cela, il a dû faire face au paiement de 12 millions d’euros sous peine de trois mois de prison supplémentaires. Les plus de quatre millions d’euros de billets de banque saisis après avoir été découverts ont également été saisis. enterré à côté de leur maison à Son Banya. Les nombreux véhicules payés avec l’argent de la drogue ont été saisis. Et la douzaine de meneurs a reconnu devant la justice que leur rôle était de mettre leur nom pour blanchir les capitaux du trafic de drogue.

Par leur intermédiaire, Francisca Cortés avait acquis quatre maisons dans les quartiers de Palma de La Soledad, Son Gotleu et Son Cladera, une autre propriété dans la municipalité de Marratxí et un terrain à Llucmajor. L’enquête policière méticuleuse a révélé que La Paca était le véritable propriétaire de chacun d’eux. C’était au moins la partie de la succession de la matriarche Son Banya qu’ils avaient réussi à prouver.

Malgré son manque d’études et fardeau de la maternité précoce à 14 ans, l’environnement le plus proche et tous ceux qui ont eu affaire à La Paca mettent en avant leur intelligence innée. Quelque chose qu’il a amplement démontré pour diriger le entreprise de trafic de drogue depuis des années dans un environnement macho marqué. « Je n’ai jamais pointé une arme sur la tempe de personne pour m’acheter de la drogue », présume-t-il.

Un mp3 dans le décolleté

La vente de ferraille avec laquelle elle a commencé à essayer de faire vivre sa progéniture a été remplacée à la fin des années quatre-vingt par le trafic de drogue. À partir de ce moment-là, il est devenu la matriarche de la drogue à Son Banya. Francisca Cortés comptait toujours sur des pourboires opportuns. Une bonne preuve en est que dans l’opération San Quintín menée en 2001 contre elle, La Paca n’était pas dans la ville.

Sa peine la plus élevée était de 16 ans de prison avec l’affaire dite Son Banya. Elle pensait qu’elle n’irait pas en prison. Le Paca enregistré dans un mp3, posé sur le décolleté de sa fille La Guapi, comment le chef de l’époque du Groupe des vols de la police nationale José Gómez Navarro l’a extorqué.

Le braquage de deux toxicomanes de sept millions d’euros cachés dans les sous-sols de la ville a déclenché une série de coups et de persécutions. Le policier a proposé une médiation pour abaisser la peine en échange d’une bouchée de 600 000 euros. La collaboration avec la justice n’a pas eu l’effet escompté et Francisca Cortés Picazo est allée en prison.

Un trésor de 4,3 millions d’euros en billets recouverts de béton

Le coup de grâce au clan de La Paca a été frappé en juillet 2008 avec le soi-disant « Opération Kaboul ». Une enquête de la Garde civile a abouti au démantèlement de tout le clan. L’audience a annulé les écoutes téléphoniques, mais la Cour suprême les a validées. Francisca Cortés Picazo a ensuite été condamnée à cinq ans et demi de prison.

La matriarche de la drogue était derrière les barreaux, mais son héritage caché résidait dans le Son Banya sous-sol. Il fallait utiliser machinerie lourde pour pouvoir le mettre en lumière.

La découverte a été faite en septembre 2009 alors que La Paca était derrière les barreaux. Les enquêteurs de la Police nationale savaient exactement où chercher. Une annexe de ce qui était sa maison était son objectif. Un lourd bloc de béton interdit l’accès et un grand trou a dû être fait dans le sol.

Le « trésor » fait alors son apparition. Cinq boîtes en plastique ils étaient pleins de factures. Argent obtenu sans équivoque de la vente continue d’héroïne et de cocaïne dans la ville. L’état de conservation n’était pas exactement optimal et beaucoup de factures étaient déjà pourries.

La tâche ardue de compter les factures a duré plusieurs jours, mais elle a donné une dimension du volume d’affaires avec la vente de drogue à Son Banya. Au total, il y avait 4,3 millions d’euros en espèces cachés. A cette somme il fallait ajouter celle trouvée à l’intérieur de la maison de La Paca. Là, ils étaient cachés 385 610 euros.

Sous le stand de Beethoven, le chien du trafiquant de drogue historique Une autre partie importante du butin était cachée, plus de sept kilos de bijoux. C’était le paiement accumulé des toxicomanes pour acheter leur dose.