La pagaille continue : les frères de Jokic iront aux Heat-Nuggets

La bagarre avec Nikola Jokic il y a quelques nuits a donné beaucoup à dire. Le centre a poussé Markieff Morris durement, un joueur de Heat, après qu’il l’ait gravement encrassé au milieu de terrain. La scène a éclipsé le bon rôle des Nuggets dans le jeu, avec une victoire impressionnante qui les a toutefois laissés sans l’importance qu’ils méritaient en reprenant toute la scène de leur star. Après le duel, Marcus, membre des Clippers et frère de Markieff, a pris la défense de sa famille et a publié un message dur sur Twitter. Les frères de Nikola, Strahinja et Nemanja, ont créé un compte le même jour pour répondre à Morris.. Et la bombe a explosé.

Jokic a écopé d’une pénalité d’un match après l’altercation, mais la bagarre n’a pas cessé. Si Mike Singer, journaliste chargé de couvrir l’actualité des Nuggets, a confirmé que le compte qui a répondu à Marcus Morris était celui des frères Jokic, Sam Amick a écrit un article dans . dans lequel il a rapporté que les deux frères ont acheté des billets pour le match entre le Heat et les Nuggets à Miami. Le duel aura lieu le 30 novembre et s’annonce chaud, non seulement à cause de la présence des frères, mais aussi à cause des retrouvailles de Jokic avec Markieff.

De plus, Amick a révélé que les paroles de Jimmy Butler au banc des Nuggets n’étaient pas dirigées contre Jokic, mais Stephen Graham, responsable du développement des joueurs de l’équipe du Colorado et dont l’attitude dans la mêlée n’aimait pas la star de Heat. Selon Amick, c’est Andy Elisburg, le bras droit de Pat Riley et directeur de la franchise de Floride, qui était chargé de faire baisser les tensions des joueurs et d’éviter que le combat ne s’aggrave. Le journaliste rappelle également que la NBA a compétence sur les frères Morris, joueurs NBA, mais pas sur ceux de Jokic, de simples fans en dépit d’être la famille de la star. Prochaine étape, les Heat-Nuggets le 30 novembre. Une date à laquelle chacun espère que les esprits se sont calmés et que les choses se sont arrangées. Au moins assez pour qu’il n’y ait rien à regretter.