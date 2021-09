La page de collecte de fonds de Matt Hancock détournée par de faux comptes Del Boy et PornHub | Royaume-Uni | Nouvelles

in

L’ancien secrétaire à la Santé a annoncé sur JustGiving qu’il courrait la course de 26 milles le mois prochain au profit de St Nicholas Hospice Care. À ce jour, M. Hancock a collecté plus de 3 000 £.

Quelques heures après sa mise en ligne, sa page de collecte de fonds est devenue virale alors que des dizaines de personnes ont fait un don minimum de 2 £ en retour pour commenter sa gestion de la pandémie.

Une personne, se faisant passer pour « Shirley Carter » a écrit : « Bravo Matthew ! Ça a été difficile d’être fier de toi l’année dernière, alors c’est génial ! J’adore maman x »

Quelqu’un d’autre, sous le nom de “Dominic C”, s’est moqué de l’ancien secrétaire à la Santé et a déclaré: “Vous ne pouviez pas faire couler un bain.”

Une autre personne, qui se faisait passer pour Derek Trotter de Only Fools and Horses, a écrit : « Bonjour Matt, selon votre message Hotmail personnel, voici mon don.

“Veuillez envoyer le contrat EPI comme discuté.

“J’ai obtenu un excellent stock, presque aussi bon que l’eau de source que j’ai mise en bouteille à Peckham.”

Un message de la “PornHub Recruitment Team” a ajouté: “Salut Matt, je cherche juste à entrer en contact re: un nouveau contrat.”

D’autres se sont déchaînés contre sa gestion de la pandémie avec une personne disant: “Comme tous vos amis payés par nous, le contribuable réel, vous êtes inapte au travail.

Sur la page, M. Hancock a écrit: “J’ai décidé de courir le marathon de Londres 2021 au profit de St Nicholas Hospice Care.

“St Nicholas Hospice Care est une organisation caritative fantastique travaillant dans ma circonscription de West Suffolk, qui cherche à apporter aide, soutien et conseils à ceux qui vivent avec des maladies à long terme et potentiellement mortelles.”

Plus tard, ajoutant: “C’est mon premier marathon de Londres et je suis vraiment ravi de participer et de collecter des fonds pour St Nicholas Hospice Care.

“J’ai déjà commencé ma formation et j’espère vous tenir tous au courant de mes progrès.”

M. Hancock a été contraint de démissionner de son poste en juin à la suite de sa liaison avec son assistante Gina Coladangelo.

Cette semaine, le couple a été aperçu en train de séjourner dans un lodge deux étoiles au cœur des Alpes suisses.

Il s’agit de la première escapade romantique de M. Hancock et de Mme Coladangelo depuis que leur relation a été dévoilée en juin.

On pense que la vidéosurveillance montrant M. Hancock et Mme Coladangelo dans un corps à corps passionné a été prise le 6 mai, alors qu’il ordonnait aux Britanniques d’observer strictement les règles d’isolement.

Dix jours plus tard, il a dit à la Grande-Bretagne d’être « prudente » lorsqu’elle étreignait les autres et de ne le faire qu’à l’extérieur. Elle a quitté son poste de directrice non exécutive du ministère de la Santé dans la fureur qui en a résulté.

M. Hancock a démissionné le 26 juin – le lendemain de la diffusion des images du corps à corps – mais reste un député d’arrière-ban.