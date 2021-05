La page “Mon activité” de Google est désormais plus sécurisée avec une protection par mot de passe supplémentaire

L’un des plus grands thèmes de Google I / O 2021 concerne la sécurisation de vos comptes et de vos informations. Des applications telles que Google Photos avec ses dossiers verrouillés arrivent, ainsi que de nombreuses nouvelles améliorations du gestionnaire de mots de passe intégré sur Chrome pour Android. Maintenant, Google ajoute un autre moyen de protéger vos précieuses informations, et cela a tout à voir avec la page de destination Mon activité.

La page Mon activité de Google est essentiellement un hub où vous pouvez afficher toutes les différentes informations que Google a stockées concernant votre compte. Cela inclut les résultats de recherche, Maps, YouTube, Shopping, etc. Mais jusqu’à présent, toute personne capable de se connecter à votre compte pouvait accéder à ces informations, ou même si vous laissiez une fenêtre de navigateur ouverte sur votre ordinateur.

À partir d’aujourd’hui, lorsque vous visitez la page “Mon activité” (via 9to5Google), une petite invite apparaît indiquant “Plus sûr avec Google – Vous pouvez ajouter plus de sécurité à Mon activité en activant la vérification supplémentaire.” Cette bulle pointe vers une nouvelle section sous Google protège votre confidentialité et votre sécurité.

De là, vous pouvez soit cliquer sur Faire en sorte ou alors Rejeter dans la bulle, ou cliquez sur Gérer la vérification de mon activité. Une nouvelle fenêtre pop-up apparaîtra dans le même onglet du navigateur, vous offrant la possibilité soit Exiger une vérification supplémentaire ou pas. Lorsque vous aurez besoin de la vérification supplémentaire, vous devrez à nouveau saisir le mot de passe de votre compte Google avant de pouvoir afficher votre page “Mon activité Google”.

Nous sommes un peu surpris que ce ne soit pas déjà disponible. Mais nous sommes également heureux de constater que Google garde un œil sur les “petites” choses que nous pouvons faire pour sécuriser nos comptes et nos informations.

