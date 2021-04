La page officielle COVID-19 de Wikipedia ne mène nulle part ⋆ .

de 21st Century Wire:

Bien qu’ils soient exposés à des activités de pêche à la traîne professionnelles effrénées, hautement organisées et bien financées par les ministères, les entreprises et les sociétés de relations publiques, beaucoup citent à plusieurs reprises le site Web comme le travail final sur ce qui constitue un « consensus » sur toute question de profil ou événement mondial. Wikipédia lui-même se vante de la fiabilité de son modèle d’édition participative généré par les utilisateurs, dont une grande partie a permis à des personnages anonymes et non nommés de contrôler la surveillance éditoriale de la plupart de ses pages relatives à la guerre, à la politique et aux pandémies.

Nouvelle-Zélande Dr Sam Bailey explique pourquoi les pages officielles COVID-19 de Wikipédia, considérées comme l’étalon-or en matière de science et de médecine par Google, YouTube, Facebook et d’autres qui promulguent consciencieusement des pages Wikipédia sur toutes leurs recherches liées au COVID – sont en fait mortellement imparfaites, contenant peu ou pas de pertinence la recherche scientifique primaire fait le lien entre ses affirmations catégoriques sur la maladie. Regarder:

