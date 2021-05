La page PlayStation se lance sur Steam et annonce 41 jeux et DLC, dont la moitié sont cachés | Jeux

PlayStation Studio, développeur PC. Qui allait nous le dire il y a à peine quelques années … Mais le monde des jeux vidéo est en train de changer, et beaucoup de choses ne seront plus jamais les mêmes.

Sony parie sur le marché des PC. PlayStation Studios a ouvert sa page développeur sur Steam pour afficher les jeux que vous allez lancer sur la plateforme. Mais le plus intéressant, c’est ce qu’il ne dit pas …

Selon le compte Hobbyconsolas.com, sur la nouvelle page des développeurs PlayStation Studios sur Steam, vous pouvez voir 41 contenus, ajout de jeux et de DLC. Mais seulement 24 sont visibles. Quelles surprises ces 17 trous cachés cachent-ils?

Sony a surpris tout le monde en août dernier en sortant l’un des meilleurs jeux PlayStation 4, Horizon zéro aube, sur Steam, la plus grande plateforme de jeux vidéo sur PC:

L’expérience a été un succès, car selon Nielsen pas moins de 716 000 exemplaires ont été vendus au cours du mois de lancement.

Dans quelques jours, le 18 mai, Days Gone sort, un jeu qui n’a pas de si bonnes critiques, mais qui se vend bien sur PC, en raison de ses doses d’ultraviolence et de zombies.

Sony a également lancé en avril Prédateur: terrains de chasse, un jeu multijoueur asymétrique (certains joueurs ont plus de puissance, mais sont moins nombreux que les autres).

Ceux 17 trous cachés dans la page PlayStation Studios sur Steam semblent indiquer que Sony souhaite lancer des jeux PC de manière stable et durable dans le temps.

Jusqu’à il y a quelques années à peine, il était impensable pour les fabricants de consoles de publier leurs titres de console exclusifs sur PC. Microsoft a commencé à le faire avec ses jeux Xbox One, au point que maintenant Lance toutes les versions sur Xbox Series X / Xbox One sur PC en même temps.

Sony a également changé d’avis, et il semble qu’il vise ce changement de tendance. Alors l’explique Jim Ryan, PDG de la division PlayStation Games: “Il est possible d’exposer ces grands jeux à un public plus large et de reconnaître les aspects économiques du développement de jeux, ce qui n’est pas toujours simple. Le coût de création de jeux augmente à chaque cycle, car le calibre de la propriété intellectuelle s’est améliorée. De plus, notre facilité à la mettre à la disposition des non-propriétaires de console s’est améliorée. C’est donc une décision assez simple pour nous. “

En résumé, les jeux coûtent de plus en plus cher à produire, et les consoles modernes sont essentiellement des PC encapsulés où tout le monde utilise les mêmes moteurs graphiques et bibliothèques. Alors le portage sur PC est relativement simple. Les lancer sur Steam est un moyen de rentabiliser les budgets.

L’un des candidats idéaux pour combler ces lacunes PlayStation Studios sur Steam est Rachet & Clank. Sony l’a donné sur PS4 et PS5, donc financièrement il est épuisé sur consoles. Cela pourrait rapporter de l’argent sur PC, et en même temps servir de promotion pour Ratchet & Clank: A Dimension Apart, le nouveau jeu de la série qui sortira sur PS5 le 11 juin.