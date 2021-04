La page Rege-Jean a peut-être quitté Bridgerton, mais il passe toujours le meilleur moment pour célébrer le succès de Netflix

Voir? C’est un gentil clin d’œil à la famille Bridgerton de Regé-Jean Page et à tous les autres nominés dans la catégorie. Bridgerton a affronté des castings pour Better Call Saul, Lovecraft Country et deux autres grands succès de Netflix, The Crown et Ozark, pour leur prix de groupe. Si vous avez manqué la cérémonie, vous pouvez faire défiler la publication Instagram de Page et voir que toutes les personnes présentes ont eu la chance d’être à l’écran lorsque leur prix a été décerné. C’était formidable de voir que Page et plusieurs de ses compagnons de casting, dont Nicola Coughlan, étaient extrêmement ravis d’avoir été dans le même Zoom que la reine actuelle de The Crown, Olivia Colman. Cela montre à quel point ils sont tous reconnaissants l’un pour l’autre!