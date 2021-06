La page Web Apple Music for Artists a été repensée avec plus de détails sur Spatial Audio

Après le lancement de deux nouvelles pages Web plus tôt dans la journée pour promouvoir l’application Wallet et Apple Pay, Apple a également introduit une version repensée de la page Web Apple Music for Artists, l’endroit où les artistes peuvent trouver tout ce dont ils ont besoin pour publier des chansons sur Apple Music. .

Selon la société, la nouvelle page Web (disponible sur artistes.apple.com) est la nouvelle « maison centralisée » permettant aux artistes de trouver les outils et les informations sur la façon de préparer leur musique pour la plate-forme de streaming d’Apple.

Grâce au nouvel onglet « Créer », les artistes peuvent obtenir des conseils utiles sur la façon d’utiliser les appareils et les applications d’Apple pour composer une chanson. La société met en évidence des éléments tels que l’application Voice Memos, GarageBand et Logic Pro avec des plug-ins tiers. Apple encourage également les artistes à éditer des clips vidéo avec Final Cut Pro et du contenu pour les réseaux sociaux avec l’application Clips.

La page Web comporte également un menu « Libération » qui fournit des détails détaillés sur le processus de publication des chansons sur Apple Music, notamment la recherche d’un distributeur de confiance, le choix d’une bonne image pour la page de l’artiste et le téléchargement des paroles des chansons.

Il existe également un contenu utile sur la façon de promouvoir des chansons, de mesurer l’audience et d’obtenir l’assistance d’Apple. Avec la sortie prochaine d’Apple Music Lossless avec Spatial Audio, la page Web repensée présente également plus de détails sur les chansons en Dolby Atmos et sur la manière dont les artistes peuvent tirer pleinement parti de cette technologie.

Dolby Atmos s’intègre dans votre ensemble d’outils créatifs préférés, que ce soit en tant que plug-in ou via une intégration native. Avec la possibilité de surveiller sur des haut-parleurs ou vos écouteurs préférés, ces solutions intuitives vous aident à ouvrir de nouvelles possibilités avec plus de liberté créative, que ce soit en studio, à la maison ou en déplacement. La suite de production Dolby Atmos s’intègre facilement dans plusieurs stations de travail audio numériques (DAW) de premier plan, y compris Logic Pro.

La nouvelle page Web Apple Music for Artists est désormais en ligne sur le site officiel d’Apple, et davantage de contenu devrait y être ajouté à l’avenir.

