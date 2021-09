La paire d’Arsenal anéantit Tottenham au milieu du spectacle d’horreur de Kane

Les démonstrations sensationnelles d’Emile Smith Rowe et de Bukayo Saka ont aidé Arsenal à démanteler Tottenham un après-midi où Harry Kane a obtenu un score lamentable dans nos notes de joueurs.

Sous l’impulsion d’une ambiance bruyante, Arsenal s’est envolé des pièges et a pris les devants lorsque deux de leurs étincelles les plus brillantes se sont combinées.

Bukayo Saka a laissé tomber une épaule et a creusé un demi-mètre sur Sergio Reguilon avant de se placer dans une zone dangereuse. Emile Smith Rowe est arrivé sur les lieux et a écrasé Davinson Sanchez pour frapper à bout portant.

Tottenham à peine mis un gant sur les hôtes et Arsenal a rapidement marqué une seconde grâce à Pierre-Emerick Aubameyang. Un compteur rapide comme l’éclair a vu Smith Rowe voler vers la gauche. Le jeune a fait preuve d’un grand sang-froid lorsqu’il a affronté Aubameyang qui a habilement guidé le ballon dans le coin inférieur.

L’impressionnant Saka a porté le score à 3-0 en tirant le meilleur parti de la bonne fortune à l’intérieur de la surface de Tottenham. La tentative de tacle glissé de Harry Kane n’a réussi qu’à créer une opportunité de tir pour Saka. Ne se méprenant pas sur son pied plus faible, Saka a caressé le ballon au-delà d’Hugo Lloris pour mettre Tottenham dans un énorme trou.

Les Spurs en ont retiré un avec 10 minutes à jouer grâce à Son. Le Sud-Coréen a obtenu notre meilleure note à Tottenham, bien que cela ne soit qu’une petite consolation après une défaite 3-1 vraiment lamentable aux Emirats.

Évaluations d’Arsenal

Aaron Ramsdale : Un spectateur pendant une grande partie de la première mi-temps, mais est resté alerte lorsqu’il a fait basculer un puissant Fils dans un virage. A déclenché par inadvertance le deuxième but d’Arsenal lorsqu’une passe risquée a fait s’éloigner Xhaka de son marqueur avant de lancer un contre rapide comme l’éclair. Arrêt intelligent pour empêcher un tir instantané de Kane à l’heure. Superbe arrêt tardif pour faire basculer l’effort de Moura sur la barre transversale. 7/10

Takehiro Tomiyasu : Rouage clé pour aider Arsenal à dominer les premiers enjeux de possession. Fort dans les airs et semble à la maison à l’arrière droit bien qu’il soit un demi-centre naturel. Vivant pour mettre le ballon en sécurité après l’arrêt tardif de Ramsdale contre Moura. Signer l’ex-star de Bologne est déjà une affaire astucieuse. 8/10

S’il s’agissait d’un combat de boxe, l’arbitre interviendrait pour empêcher #thfc de subir une punition supplémentaire. 3-0 #afc ht. Blanc dominant Kane. Tomiyasu dirige Fils. Partey et Xhaka contrôlant le milieu de terrain. Saka, Odegaard, Smith Rowe et Aubameyang sont une menace à chaque attaque. Arteta oui, Nuno. – Henry Winter (@henrywinter) 26 septembre 2021

Ben Blanc : Un tacle glissant au début qui a arrêté Son dans son élan pour le plus grand plaisir de la foule. La terrible attaque des Spurs en première mi-temps n’avait pas grand-chose à faire, mais avait néanmoins l’air calme et composé. Heureusement de ne pas concéder de penalty en abattant Kane juste à l’intérieur de la surface. 7/10

Gabriel : Une première mi-temps plus facile que ce à quoi le Brésilien aurait pu s’attendre dans un derby du nord de Londres. A joué son rôle en aidant Arsenal à dominer le ballon en le frappant bien entre les lignes. 7/10

Kieran Tierney : Étrangement capricieux avec son accouchement au début. S’est rapidement installé et a joué son rôle en gardant les Spurs à distance jusqu’à la fin. 7/10

Thomas Partey : Bien recyclé la possession pour aider Arsenal à dominer le milieu de terrain. Le partenariat naissant avec Xhaka s’est révélé très prometteur et a fourni à Arsenal une base solide sur laquelle s’appuyer. 8/10

Granit Xhaka : Assuré en possession et fait preuve de ténacité dans le tacle. Coupable de plonger à l’occasion, mais ce n’est pas nouveau pour le milieu de terrain suisse. Fera face à une attente nerveuse sur l’étendue d’une blessure au genou subie lors d’une collision tardive avec Moura. 7/10

Emile Smith Rowe : Au cœur des attaques d’Arsenal et a déclenché une première chance pour Aubameyang. A montré de grands instincts en arrivant tard dans la surface pour rentrer à la maison la réduction de Saka dans la foulée pour le premier match. A cassé le rythme et a fait preuve de sang-froid pour choisir Aubameyang pour le deuxième de son équipe. S’est un peu évanoui dans les dernières étapes, mais ses contributions gagnantes avaient déjà été apportées. 9/10

Martin Odegaard : Donné une plus grande licence d’itinérance que ses coéquipiers et a montré quelques touches de classe lors de la liaison du jeu. N’a pas apporté les contributions accrocheuses que Saka et Smith Rowe ont faites, bien que la tâche d’Arsenal aurait été beaucoup plus difficile sans le Norvégien sur le terrain aujourd’hui. 8/10

Bukayo Saka : A créé le premier but en dépassant Reguilon et en cadrant avec précision Smith Rowe. A conduit à la défense de Tottenham pour le troisième et a profité de l’opportunité que le tacle glissé errant de Kane a présenté en caressant froidement la maison.

Des pieds envoûtants lorsqu’ils dribblent avec le ballon et semblaient toujours capables d’apporter des contributions tangibles lorsqu’ils étaient en possession. 9/10 (Homme du match)

Pierre-Emerick Aubameyang : A montré une affinité précoce pour le travail en appuyant profondément sur les défenseurs centraux des Spurs dans leur propre moitié de terrain. A bien terminé la première fois pour la deuxième d’Arsenal en guidant la réduction de Smith Rowe dans le coin le plus éloigné. Considéré à son meilleur parfois et les fans d’Arsenal espèrent voir plus de la même chose s’ils nourrissent de véritables ambitions de défi pour les places européennes. 8/10

Suppléants

Albert Sambi Lokonga (Activé pour Xhaka, 82m) : N / A

Ainsley Maitland Niles (Activé pour Saka, 87m) : N / A

Nuno Tavares (Activé pour Smith Rowe, 88m) : N / A

Notes de Tottenham

Hugo Lloris : Sans reproche pour les trois buts des Spurs et j’ai dû me demander si son équipe était un homme léger avec Tottenham si facilement dépassé pour la grande majorité du match. 5/10

Japhet Tanganga : Typiquement énergique et agressif dans sa défense à l’arrière droit, mais semblait parfois mal à l’aise. A vu le deuxième but d’Arsenal tomber de son côté. Accro à la mi-temps pour Emerson. 4/10

Davinson Sanchez : Coupable d’avoir surveillé le ballon pour l’ouverture du score d’Arsenal en permettant à Smith Rowe d’intervenir. 4/10

Éric Dier : Contourné par la réduction de Saka pour le premier et a laissé Aubameyang dans trop d’espace pour le second. 4/10

Sergio Reguilon : A fait la bonne chose en montrant Saka sur la ligne d’ouverture d’Arsenal mais n’a pas réussi à empêcher la réduction après l’avoir fait. Compte tenu d’un temps torride tout au long du concours par Saka et sera ravi de voir le dos de l’as anglais d’un point de vue défensif. Sautez bien en avant pour en retirer un lorsque vous vous alignez sur Son pour qu’il pousse à la maison. 5/10

Tanguy Ndombele : A eu du mal à garder un œil sur ses homologues après un départ dynamique à Arsenal. A dérivé vers la gauche à la recherche de possession, bien que cela ait laissé Hojbjerg encore plus exposé lorsque les Spurs sont passés de la défense à l’attaque. Accroché à la 70e minute pour Gil. 4/10

Pierre-Emile Hojbjerg : Perdu la bataille du milieu de terrain en première mi-temps. L’introduction de Skipp à la mi-temps l’a aidé à stabiliser quelque peu le navire, mais le mal était déjà fait. 5/10

Dele Alli : Un non-facteur pour l’avenir et confortablement dominé dès le début par Xhaka, Partey et co. Emporté à la pause pour Skipp alors que Nuno cherchait à prendre un certain contrôle au milieu de terrain. 3/10

Lucas Moura : N’a jamais hésité à recevoir le ballon dans les zones dangereuses. A essayé en vain de troubler la ligne de fond d’Arsenal, mais une performance des Spurs terriblement décousue a assuré qu’une riposte viendrait probablement de moments individuels de brillance. Vu un effort tardif renversé sur la barre transversale. 6/10

Harry Kane : Anonyme au début, bien que l’incapacité de son équipe à conserver la possession l’ait privé de service. Série de moments cauchemardesques pour le troisième d’Arsenal, qui comprenait la perte de possession, la chute pour suivre un coureur et le placage du ballon sur le chemin de Saka pour rentrer chez lui.

Donné une chance immédiate de faire amende honorable lorsqu’il est trouvé libre d’un coin mais se dirige de peu au large. Réveillé après la pause et n’a pas eu de chance de ne pas gagner de pénalité lorsqu’il a été abattu par les Blancs. Forcé Ramsdale dans un arrêt bas intelligent lors du tir tôt à l’heure. Des questions seront à nouveau posées sur le désir et l’engagement du capitaine anglais pour la cause de Tottenham sur la base de l’affichage d’aujourd’hui. 4/10

Fils Heung-min : A tiré le premier effort des Spurs au but à la 22e minute alors que les visiteurs menaçaient de se réveiller de leur sommeil. Cela s’est avéré être une fausse aube, Son ayant du mal à prendre le dessus sur Tomiyasu pour le reste de la mi-temps malgré son effort typique.

A donné aux Spurs une bouée de sauvetage en poussant le recul précis de Reguilon avec 12 m restants. 6/10

Suppléants

Olivier Skipp (On pour Alli, 46m) : Réservé pour une faute de frustration sur Saka. 5/10

Emerson Royal (Activé pour Tanganga, 46m): A aidé à garder Arsenal sans but en seconde période. 6/10

Bryan Gil (Activé pour Ndombele, 70m) : 6/10