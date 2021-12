La paire de Chelsea auparavant «irremplaçable» fait équipe avec des demandes de double sortie

Deux joueurs de Chelsea ont fait part à leurs représentants de leur intention de quitter le club, selon un journaliste de transfert.

Chelsea est devenu champion d’Europe cet été après avoir battu Manchester City en finale de la Ligue des champions. Mais pour rester au sommet – et relever de nouveaux défis sur le plan national – ils savent qu’ils doivent continuer à faire évoluer leur équipe.

De telles questions pourraient leur être retirées en 2022, lorsque plusieurs de leurs joueurs seront en fin de contrat. S’ils ne peuvent pas négocier les renouvellements, ils devront faire leurs adieux à certains acteurs clés et trouver des remplaçants ailleurs.

Un joueur qui est hors contrat à la fin de la saison est le capitaine Cesar Azpilicueta. Certains de ses coéquipiers seraient perplexes quant à la raison pour laquelle son avenir n’a pas encore été lié.

Maintenant, il est apparu qu’Azpilicueta est l’un des deux joueurs de Chelsea qui pourraient essayer d’orchestrer une sortie afin qu’il puisse être assuré de sa place à la Coupe du monde 2022 avec l’Espagne.

Ian McGarry a déclaré sur le podcast de la fenêtre de transfert (via l’Express) : « Nous sommes maintenant évidemment dans le compte à rebours pour le Qatar, moins d’une année civile, et les joueurs ont donc des démangeaisons de savoir s’ils ne jouent pas régulièrement, ils pourraient bien passer à côté, surtout les joueurs d’un certain âge.

« Cela s’applique certainement à Cesar Azpilicueta et Marcos Alonso à Chelsea.

« Deux arrières latéraux qui, à un moment donné, semblaient absolument irremplaçables, [before] l’émergence de Reece James et l’achat de Ben Chilwell.

« Azpilicueta et Alonso ont informé leurs représentants de trouver un autre club ou certainement de trouver des alternatives où ils pensent avoir du temps de jeu.

« Ils auront alors la chance de gagner une place dans leurs équipes respectives de la Coupe du monde. »

Alonso et Azpilicueta vont-ils quitter Chelsea ?

Azpilicueta a débuté neuf des 16 matches de Premier League de Chelsea cette saison. Alonso, quant à lui, semble prêt pour une course sur le côté pendant que Chilwell est absent avec une blessure au LCA.

Mais à plus long terme, leur avenir reste incertain.

Alonso a un an de plus sur son contrat qu’Azpilicueta, donc fait face à un calendrier moins critique pour sa décision. Mais comme McGarry l’a mentionné, la Coupe du monde dans seulement un an pourrait avoir un impact.

Seul le temps dira où l’un ou l’autre joueur peut finir. Azpilicueta pourrait revenir en Liga, avec l’Atletico Madrid ou Barcelone.

Pour le côté opposé de la défense, Alonso a également été suggéré comme cible potentielle de Barcelone.

Comme indiqué, Azpilicueta est l’un des nombreux défenseurs de Chelsea à ne pas s’être engagé dans un nouveau contrat malgré la fin de leur mandat en juin.

Un autre est Antonio Rudiger, qui s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs de la Premier League.

Il serait donc bénéfique pour Chelsea de le garder. Mais certains rapports suggèrent que Rudiger veut jusqu’à 290 000 £ par semaine pour signer de nouveaux termes à Stamford Bridge.

Et malgré son importance pour Tuchel, cela semble bien supérieur à ce que Chelsea est prêt à dépenser.

Maintenant, selon SportBILD, Rudiger a à cœur de déménager au Real Madrid.

Los Blancos voient la signature du défenseur sur un transfert gratuit comme une « opportunité à ne pas manquer ». À ce titre, ils seraient prêts à soumettre une approche pour lui à partir du 1er janvier, date à laquelle il est éligible pour signer un accord de pré-contrat.

Cette nouvelle intervient alors que le PSG prévoit également une énorme contre-offre. En effet, SportBILD écrit que le camp de Rudiger a eu des entretiens avec le directeur sportif du PSG Leonardo au sujet d’un accord plus tôt ce mois-ci.

De plus, le PSG verrait deux avantages à signer Rudiger. Avant tout, la capture d’une star de classe mondiale sur un coup franc représenterait un véritable coup pour les géants de la Ligue 1.

Deuxièmement, le PSG est actuellement plongé dans une sorte de guerre froide avec le Real Madrid contre Kylian Mbappe. L’attaquant devrait déménager à Los Blancos en tant qu’agent libre l’été prochain. Cependant, la capture de Rudiger par le PSG a été un semblant de revanche.

Cela dit, SportBILD est catégorique sur le fait que le cœur de Rudiger est de déménager au Bernabeu, avec un accord de trois ans proposé.

