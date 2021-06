La paire Haas F1 “pensait tout savoir” lors de ses débuts

Dans le tour d’horizon : Guenther Steiner, directeur de l’équipe Haas, a déclaré que ses pilotes débutants « pensaient qu’ils savaient tout » lorsqu’ils sont arrivés en F1.

En bref

Mick Schumacher et Nikita Mazepin commencent à apprécier tout ce qu’ils avaient encore à apprendre lorsqu’ils ont fait leurs débuts en F1, explique Steiner.

“Il y a toujours place à l’amélioration en chacun de nous, je pense”, a-t-il déclaré. “Ils s’améliorent et comme je l’ai toujours dit au début de l’année, à un moment donné, ils réaliseront à quel point ils savaient peu de choses lorsqu’ils ont commencé la F1 à Bahreïn cette année. Je ne sais pas quand ça arrive, mais il y a normalement un moment où tu y arrives, quand tu l’apprends, quand tu es jeune.

« Bien sûr, à Bahreïn, ils pensaient qu’ils savaient tout, et puis 10 courses plus tard, ils diront ‘wow, combien en savais-je ?’. Et plus la surprise est grande, cela signifie que plus vous avez appris dans les 10 courses. Vous réalisez à quel point c’est différent de ce que vous pensiez que ce serait.

La paire a “fait de bons progrès” dans les six courses depuis leurs débuts, a déclaré Steiner. « Il y a toujours de la place pour s’améliorer et je pense que nous avons encore du chemin à parcourir. Les deux ont un petit désavantage contre lequel personne ne peut les juger. Cela rend peut-être l’apprentissage plus difficile, mais vous en apprenez plus.

Red Bull doit soutenir son développement – ​​Verstappen

Red Bull ne peut pas se permettre de relâcher la lutte de développement avec Mercedes s’il veut remporter le championnat de cette année, déclare Max Verstappen.

“Nous devons continuer à pousser”, a déclaré le leader des points. « Nous devons continuer à apporter de nouveaux éléments à la voiture pour la rendre plus rapide. Et je pense que c’est ce qui va décider du championnat à la fin.

Pas de changement de date pour le Grand Prix du Brésil

Un porte-parole de la Formule 1 a déclaré à . que la manche du championnat du monde du Brésil, officiellement intitulée Grand Prix de Sao Paulo, ne sera pas reportée d’un week-end, contrairement aux propos tenus par le président de la Commission FIA Karting Felipe Massa dans une interview publiée ailleurs hier.

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Je n’ai pas été impressionné par cette décision. Il est irréaliste de s’attendre à ce qu’un conducteur renonce à une occasion de dépassement légitime. Ticktum n’a rien fait de mal ici – il n’a pas freiné trop tard, il n’a pas perdu le contrôle. Mauvais appel.https://t.co/y9UtkSQlq0#F2 – Keith Collantine (@keithcollantine) 6 juin 2021

En ce jour en F1

Il y a 15 ans aujourd’hui, Lewis Hamilton a effectué un balayage des deux courses GP2 à Silverstone, remportant l’épreuve de sprint après un passionnant dépassement de trois largeurs sur Nelson Piquet Jnr et Clivio Piccione.

