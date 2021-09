La paix vend… mais qui achète ? Comment Megadeth a établi la norme du Thrash

Megadethle deuxième album de, La paix vend… mais qui achète ?, sorti aux États-Unis le 19 septembre 1986, est maintenant considéré comme une étape importante dans le monde du heavy metal pour plusieurs raisons. Sans aucun doute, cela les a mis sur le chemin imparable qui a conduit à la sortie de leur dernier album, Dystopia, nominé aux Grammy. Il a également établi une nouvelle référence en matière de venin lyrique et de dextérité musicale – mais sa réalisation la plus importante est peut-être qu’il a été écrit, enregistré et publié alors que les membres de Megadeth étaient à la gorge les uns des autres.

«Nous vivions au jour le jour et dans une situation désespérée», se souvient le fondateur, leader et compositeur de Megadeth, Dave Mustaine. « Je me souviens de la soirée de sortie que nous avons eue pour cet album : nous étions tellement excités parce que nous avions en fait commencé à gagner un peu d’argent. Après, j’ai eu une grosse bagarre avec Chris [Poland, guitarist]. Il m’a dit quelque chose d’intelligent, alors je lui ai donné un coup de pied au visage. Nous étions assez primitifs à l’époque… »

Megadeth – puis Mustaine, Pologne, le bassiste David Ellefson et le batteur Gar Samuelson – avait déjà sorti un premier album, Killing Is My Business… And Business Is Good !, sur le label Combat l’année précédente, et bien que cet album ait attiré quelques médias intérêt, le groupe était toujours fauché et misérable.

Les nouvelles chansons de Mustaine étaient donc pleines de ressentiment. « Nous étions sans abri, affamés et fatigués d’être jugés », dit-il. « Les gens te disent que tu es un imposteur et que tu n’arriveras jamais à rien : toutes ces choses heureuses et élogieuses que les gens te disent pendant qu’ils te disent à quel point tu es. Ces paroles étaient très sincères.

“Sincèrement” a raison. Écoutez “Black Friday”, une tempête féroce de solos et de riffs à grande vitesse – ainsi que des paroles sur la tuerie d’un fou – pour preuve. Ou il y a le chaos de la magie noire de “The Conjuring” et “Bad Omen”, qui reflètent l’intérêt de Mustaine pour l’occultisme à l’époque.

Ajoutez à la misère collective du groupe la petite histoire de la Pologne et des habitudes de drogue de Samuelson, et il n’est pas étonnant que Peace Sells… ait été si virulent. “Je n’étais qu’un fumeur de cannabis à l’époque où j’ai rencontré Gar et Chris, mais ces gars-là étaient bien au fond du terrier du lapin”, soupire Mustaine. « Les gens demandent toujours pourquoi Mike Albert [joined] Le groupe. Mike avait été dans Capitaine Cœur de Bœuf: c’était un gars sympa, et un bon guitariste qui nous a sauvé la peau. Nous nous préparions à partir en tournée, mais Chris avait [been] arrêté et a fini par ne pas pouvoir partir en tournée, nous avons donc dû faire venir Mike avec nous. C’est ainsi que nous vivions.

Peace Sells… a une histoire inhabituelle dans la mesure où il a été initialement enregistré pour le label Combat par le producteur Randy Burns, avant que Capitol ne signe Megadeth et remixe l’album. À propos des sessions d’écriture de chansons, se souvient Mustaine : « Nous vivions dans une salle de répétition appelée The Loft, et nous avons écrit la majorité de Peace Sells… là-bas et en tournée. En fait, les paroles de la chanson « Peace Sells » étaient écrites à la main sur le mur là-bas. C’était probablement l’une des pièces d’architecture en métal les plus célèbres que je connaisse. »

« Peace Sells » est rapidement devenu – et reste – l’hymne de la communauté thrash metal, non seulement pour ses paroles enragées (« Que voulez-vous dire, je ne pouvais pas être le président des États-Unis d’Amérique ?/Dites-moi quelque chose – c’est toujours ‘We the people’, non ? ») mais aussi pour son inoubliable intro à la basse. “Ce lick est l’une des lignes de basse les plus populaires au monde”, dit Mustaine, “derrière [Black Sabbath’s] « NIB » ou [Iron Maiden’s] « Enfant de la colère » ou [Motörhead’s] “As de pique.” Il n’y a que quelques lignes de basse qui portent ce genre de poids, à partir desquelles toute la chanson se lance, en gros. »

Utilisé par MTV News dans son thème d’ouverture pendant une grande partie des années 80, l’intro « Peace Sells » est l’un des nombreux moments emblématiques de cet album phare, sorti par Capitol après un remix de Paul Lani. Interrogé sur les nouveaux mixages, Mustaine déclare : « Je pensais qu’ils étaient meilleurs, en ce qui concerne la maturité : lorsque vous avez une automatisation et une belle console avec le bon type d’équipement, les choses tournent bien différemment. Lorsque nous avons mélangé Peace Sells… avec Combat, ils faisaient de leur mieux. C’était un bon label pour nous à l’époque, mais ils n’étaient pas à la hauteur de nos standards. De toute façon, tout le monde savait que l’écriture était sur le mur : vous trouvez de bons groupes, vous les signez et vous les vendez. C’est le commerce.

Trois décennies et 13 albums plus tard, Mustaine revient sur l’ère Peace Sells… comme une période de chaos. « Vous voyez tous ces groupes hollywoodiens qui disent : « Oh, ce sont des mauvais garçons ». F__k ça ! » il rit. « Une bande de gars avec des tatouages ​​et une très mauvaise odeur corporelle. Nous étions des mauvais garçons !

