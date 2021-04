La Palihapitiya de Capital Social Hedosophia VI est le vrai Professeur Harold Hill

La règle numéro un de l’investissement est que vous n’achetez pas ce que vous ne savez pas et ne pouvez pas comprendre. Hédosophie du capital social VI (NASDAQ:IPOF) a violé cette règle et les spéculateurs qui ont acheté les actions IPOF en ont payé le prix.

Source: Dmitry Demidovich / ShutterStock.com

Les énormes injections de capitaux de la Réserve fédérale et la réduction d’impôt de 2017 se sont combinées pour apporter beaucoup d ‘«argent stupide» sur le marché. Une partie est allée à Social Capital Hedosophia VI, qui a clôturé hier à 10,30 $ par action.

Les actions se négocient désormais près de leur juste valeur. Ils étaient initialement évalués à 10 $ par action. Si la SPAC ne parvient pas à trouver un partenaire de fusion d’ici novembre 2022, elle pourrait être fermée et ses actionnaires récupéreraient leur argent.

Si cela se produit, les investisseurs de la SPAC devraient se considérer chanceux.

Choqué par le jeu de Chamath

De nombreux investisseurs sont devenus des parieurs de courses de chevaux. Les SPAC sont des pom-pom girls à qui les joueurs qui achètent leurs actions doivent faire confiance. Les SPAC offrent peu ou pas de preuves de leurs affirmations.

Dans ce cas, la pom-pom girl s’appelle Chamath Palihapitiya. Il est dans la quarantaine, il est charmant, il parle clairement et il a beaucoup de confiance. Il en va de même pour le professeur Harold Hill dans The Music Man. (Une reprise de ce film, avec Hugh Jackman, devrait sortir en décembre.)

Mais Palihapitiya a quelque chose que le professeur Hill n’avait pas. Il a une feuille de route. Il était un des premiers cadres de Facebook (NASDAQ:FB). Lorsqu’il s’agissait d’un fonds de capital-risque, son entité de capital social soutenait des gagnants comme Yammer (qui fait maintenant partie de Microsoft (NASDAQ:MSFT)). Le capital social a également soutenu Mou (NASDAQ:TRAVAIL), qui est maintenant achetée par Salesforce.com (NYSE:CRM).

Lorsque Palihapitiya a découvert le concept de la société d’acquisition à usage spécial (SPAC) à la fin de la dernière décennie, il en était enthousiasmé. Il pourrait prendre des entreprises privées publiques via une coquille, en contournant les coûts des gardiens comme Morgan Stanley (NYSE:MME) et Goldman Sachs (NYSE:GS). Palihapitiya a découvert qu’il pouvait vanter ses objectifs simplement en allant sur CNBC, la place de la ville de l’investissement, et en en parlant.

Il n’y avait pas de «là-bas»

D’un côté du phénomène SPAC, il y a de nombreux investisseurs qui ne peuvent pas placer leur argent dans de gros fonds privés parce qu’ils n’ont pas assez de liquidités pour le faire. De l’autre, de nombreuses entreprises privées ont besoin d’argent et ne peuvent plus obtenir des fonds de fonds privés à des conditions favorables.

Les partenaires de fusion des deux premiers SPAC de Palihapitiya étaient Vierge Galactique (NYSE:SPCE) et Investissements Clover Health (NASDAQ:CLOV). J’aime personnellement SoFi, que son cinquième SPAC met sur le marché. Mais ceux qui achètent un fonds qui n’a pas annoncé d’objectif n’investissent pas et ne spéculent même pas. Ils jouent.

Sans objectif, l’action IPOF est purement un pari sur Palihapitiya. Avant que les actions de Virgin et Clover ne commencent à chuter, il ressemblait à un bon pari.

J’aime dire qu’un investisseur devrait jouer le jockey plus que le cheval. Je recherche de bonnes entreprises avec des PDG capables d’exécuter les plans qu’ils élaborent. Mais Chamath Palihapitiya n’est pas le jockey dans ce cas. Il n’est même pas le formateur. Au mieux, il est le propriétaire, assis dans sa loge dans la tribune. Lorsqu’il a vendu sa participation personnelle dans Virgin Galactic en mars, il n’en était même plus le propriétaire.

The Bottom Line sur IPOF Stock

Lorsque Palihapitiya a vendu sa part de Virgin Galactic, il a fait éclater la bulle de confiance qui l’entourait. C’est comme s’il avait dit aux gens de le rejoindre sur le trajet et, après s’être assuré qu’ils étaient bien assis, il leur a fait signe au revoir.

Pour le dire autrement, il a vendu une ville de yokels sur l’idée qu’ils pourraient avoir un orchestre scolaire en achetant simplement des instruments et des uniformes. Puis il est reparti avec ses bénéfices, sous la forme du bibliothécaire de l’école.

Chamath Palihapitiya est le vrai professeur Harold Hill.

Au moment de la publication, Dana Blankenhorn détenait directement des parts dans MSFT et FB.

Dana Blankenhorn est journaliste financier et technologique depuis 1978. Il est l’auteur de Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, disponible sur la boutique Kindle d’Amazon. Écrivez-lui à danablankenhorn@gmail.com, tweetez-le sur @danablankenhorn ou abonnez-vous à sa sous-pile https://danafblankenhorn.substack.com/.