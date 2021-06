La Palma CF reçoit la Cabecense dans son fief

05/06/21 à 20:11 CEST

le Cabecense visite ce dimanche pour Nouveau centre sportif municipal de La Palma à mesurer avec Paume dans son dixième tour de la deuxième phase de troisième division, qui débutera à 19h30.

La Palma CF arrive au match avec l’intention d’améliorer leur nombre dans la compétition après avoir tiré le dernier match joué contre le Arcs. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté trois des sept matchs disputés à ce jour, avec 23 buts pour et 32 ​​contre.

Du côté des visiteurs, le Cabecense a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Séville C dans son domaine et le Gerena à l’extérieur, 2-0 et 0-1 respectivement, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de La Palma CF. Avant ce match, le Cabecense il avait gagné dans trois des neuf matchs disputés dans la deuxième phase de la troisième division cette saison et a un bilan de 24 buts marqués contre 30 buts encaissés.

En tant que local, La Palma CF Il a des chiffres de deux victoires et un match nul en trois matchs joués dans son stade, c’est pourquoi il se présente comme une équipe solide dans son stade, réalisant la plupart des points joués. Aux sorties, le Cabecense Il a un bilan d’une victoire, une défaite et deux nuls en quatre matchs joués, de sorte que le duel pourrait être le plus serré entre les deux équipes.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à domicile La Palma CFEn fait, les chiffres montrent une victoire et un match nul en faveur de l’équipe locale. De même, l’équipe locale accumule une séquence de deux matchs consécutifs sans perdre à domicile contre Cabecense. Le dernier match qu’ils ont joué Paume et le Cabecense dans ce tournoi a eu lieu en janvier 2015 et s’est terminé par un résultat de 1-0 pour le Cabecense.

En analysant leur position dans le tableau qualificatif de la deuxième phase de troisième division, on constate que les visiteurs devancent leur rival avec un écart de neuf points. Les locaux arrivent à la rencontre en huitième position et avec 24 points au casier. Quant à son rival, le Cabecense, est en deuxième position avec 33 points.