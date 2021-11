La Palma | Le volcan semble reprendre sa tendance à la baisse

18/11/2021 à 22:41 CET

Le volcan de La Palma il semble reprendre sa tendance baissière ce jeudi, malgré une augmentation des émissions de dioxyde de soufre et après le rebond mercredi de la sismicité et des secousses.

Les scientifiques attendent vérifier si ce schéma des dernières semaines est consolidé de moins d’activité, à la veille de ce vendredi que deux mois se sont écoulés depuis le début de l’activité.

Les comités scientifiques et techniques du Plan spécial de protection contre les risques volcaniques des Canaries (Pevolca) sont également attentif à l’incidence possible des pluies qui sont attendues dans les prochaines heures, qui placent l’île en avertissement jaune, bien qu’il soit possible que les précipitations affectent principalement le nord et l’est de La Palma, tandis que le volcan se trouve du côté ouest.

Dans les prochaines heures, on s’attend également à ce que le vent, qui souffle du nord et a amélioré la qualité de l’air dans la vallée d’Aridane, souffle vers l’ouest, ce qui pourrait compromettre le fonctionnement de l’aéroport de La Palma et peut-être aussi le aéroports de Ténérife et La Gomera.

La porte-parole scientifique de Pevolca, Carmen López, de l’Institut géographique national, a expliqué qu’à court terme, il y a de grandes fluctuations dans les mesures observables et donc les changements d’un jour à l’autre n’ont pas à être évaluésmais la tendance à long terme.

Tremblements de terre

Dans le cas d sismicité, qui a été intense à des niveaux intermédiaires mercredi et plus ressentie par la population que ces dernières semaines, encore élevé ce jeudi, mais en baissePar conséquent, pour l’instant, la tendance à la stabilité à long terme est maintenue.

Il en va de même pour con le signe du tremblement, qui s’est intensifié pour descendre dans les dernières heures.

Mais dans le cas de Les émissions de dioxyde de soufre (SO2) ont été inverses : elles avaient baissé mercredi et ont rebondi ce jeudi dans une fourchette comprise entre 16.000 et 32.000 tonnes quotidiennement, en tout cas moins que le maximum de 50 000 tonnes enregistré le 23 septembre.

« Il existe tout un système d’alimentation complexe pour le volcan et il est normal que dans la dynamique éruptive il y ait ces épisodes d’intensification et après la récupération des niveaux précédents. Maintenant, nous attendons de voir si la tendance se poursuit », a déclaré Carmen López.

La une plus grande activité mercredi a également été notée dans une plus grande émission de pyroclastes et dans une avancée de la lave par lavage 4, située au nord de la zone d’urgence, occupant un nouveau terrain entre la montagne de La Laguna et la montagne de Todoque.

Francisco Prieto, porte-parole aujourd’hui du comité technique de Pevolca, a indiqué que ce ruisseau s’élargit et progresse lentement vers la côte, d’où il se trouve à environ 300 mètres, bien qu’il ne soit pas certain que le magma atteindra la mer par cette variante.

La la surface couverte par la lave est passée à 1 040 hectares, le delta de lave sur la mer occupe 43 hectares et la largeur maximale entre les coulées est de 3 200 mètres.

De son côté, l’ingénieur civil Amílcar Cabrera a annoncé que les délais de construction de la nouvelle autoroute, initialement d’un mois, pourraient être raccourcis.

Le président des îles Canaries, Ángel Víctor Torres, a avancé ce jeudi les premiers calculs sur les dommages économiques causés par le volcan, entre 550 et 700 millions d’euros, un chiffre supérieur à 1% du PIB des Canaries, qui permettrait d’accéder aux fonds de solidarité de l’Union européenne pour la reconstruction de l’île.

Ce vendredi, le volcan, toujours sans nom, fête ses soixante jours depuis son éruption sur la crête de Cumbre Vieja de La Palma, une île sur laquelle le président du gouvernement, Pedro Sánchez, reviendra pour la septième fois, et où il coïncidera avec le commissaire européen à l’environnement, aux océans et à la pêche, Virginijus Sinkevi & ccaron;ius.