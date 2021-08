La pandémie a accéléré l’adoption des services de santé numériques : Nikhil Chari, Dhani Healthcare

“Il est également encourageant que le gouvernement ait pris des mesures positives dans la formulation des directives de télémédecine et dans le développement de programmes de formation et de certification pour les professionnels de la santé.”

La télémédecine s’est considérablement développée depuis l’avènement de la pandémie en Inde et joue un rôle majeur pour rendre les soins de santé accessibles et abordables. Elle joue un rôle pivot dans l’anticipation des épidémies qui est possible en étudiant les dossiers médicaux électroniques de la population et en faisant une évaluation combinée de la santé de la société. Les technologies de l’information et la télémédecine peuvent être utilisées pour informer, influencer et motiver les individus et les organisations de la population sur la santé, les questions liées à la santé et l’adoption de modes de vie sains. Il peut être un outil très important pour l’évaluation et le suivi des services de santé. Ces temps sans précédent de pandémie posent des défis uniques pour la prestation de soins de santé. Bien que la télémédecine ne les résolve pas tous, c’est une aubaine dans un scénario comme celui-ci, où les professionnels de la santé et les patients courent un risque énorme d’être exposés au virus mortel. Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online Nikhil Chari, Président Santé, Dhani parlé des téléconsultations en Inde, du rôle de la technologie et plus encore. Extraits :

Pensez-vous que l’Inde est prête pour les téléconsultations ? Quels types de numéros de consultation voyez-vous sur votre plateforme ?

Nous avons assisté à une adoption très saine de la télémédecine au cours de la dernière année. Pour nous, il s’est avéré répondre à un besoin précieux des patients, en particulier dans les petites villes et villages où l’accès à des médecins de qualité et à des soins en temps opportun peut être difficile, et nos patients nous l’entendent régulièrement au quotidien. À l’heure actuelle, nous effectuons environ 3 000 consultations par jour et nous sommes en pleine croissance.

Il est également encourageant de constater que le gouvernement a pris des mesures positives en formulant des directives de télémédecine et en développant des programmes de formation et de certification pour les professionnels de la santé. Cela contribuera davantage à faire mûrir la qualité des soins dispensés par le biais de la télémédecine et conduira à une plus grande adoption par les patients.

Comment la pandémie a-t-elle affecté votre entreprise?

La pandémie a probablement accéléré l’adoption des services de santé numériques de 4 à 5 ans. Pour nous, cela s’est traduit par l’adoption rapide de nos services.

Quelles avancées prometteuses voyez-vous dans les traitements au point de service ?

Nous voyons beaucoup de développements passionnants dans les traitements au point de service. En plus de la prestation de soins à distance évoquée ci-dessus, de nombreuses innovations se produisent sur le front des dispositifs de diagnostic des patients à domicile et de la surveillance à distance des signes vitaux des patients par des médecins utilisant la technologie cloud. Des kits de diagnostic d’autotest rapide aux appareils de la taille d’une paume capables de surveiller tous les signes vitaux des patients et de se connecter de manière transparente à un médecin à distance via le cloud, cela va remodeler la capacité d’un médecin à soigner les patients à distance et à faire évoluer l’adoption des soins de santé numériques.

Nikhil Chari, Président Santé, Dhani

Pensez-vous que l’Inde va commencer à modifier les lois pour s’adapter à la télésanté au lieu des visites physiques ?

Le gouvernement a déjà adopté une position accommodante et proactive pour permettre la télémédecine en définissant les lignes directrices et en développant des programmes de formation et de certification pour les professionnels de la santé. Cependant, cela ne remplace pas les visites physiques car, parfois, un patient peut nécessiter un examen physique. La télémédecine peut constituer un puissant moyen de soins de triage de premier point de contact. Il peut également être utilisé pour le suivi des soins, de sorte qu’il complète les visites physiques et les soins hospitaliers.

À quoi ressemble l’avenir de la santé pour les populations qui ne sont pas encore technophiles ?

L’écosystème numérique évolue très rapidement en Inde, ce qui favorisera la santé numérique et tous les services numériques. Un autre développement important cette semaine est que Jio et Google pourraient apporter un smartphone de moins de 50 $ sur le marché indien, ce qui a le potentiel de convertir 450 millions d’Indiens supplémentaires en utilisateurs de smartphones. Cela stimulera encore l’adoption des services numériques, y compris les soins de santé.

Dans quel genre d’entreprise Dhani Healthcare s’occupe-t-il ? Aussi, pouvez-vous nous éclairer sur vos principaux chiffres d’affaires ?

Dhani Healthcare est un fournisseur de services de soins de santé primaires et de pharmacie dont l’objectif est de démocratiser des soins de santé de haute qualité et abordables pour les masses.

Au sein de notre activité de soins de santé primaires appelée Dhani Doctor, nous fournissons des solutions OPD holistiques à nos patients, y compris des consultations vidéo instantanées avec nos spécialistes internes et nos médecins généralistes, des tests de diagnostic à domicile et la livraison à domicile des médicaments prescrits aux patients dans un délai de 1 heure de la consultation. De plus, nous fournissons des solutions de gestion de clinique numérique aux médecins indépendants. Tout cela est réalisé via notre super-application, Dhani.

Nos services de pharmacie assurent la livraison à domicile de médicaments et de produits de santé via notre application et notre site Web Dhani. Nous desservons également les clients sans rendez-vous via nos magasins physiques Dhani Health. Depuis que nous avons lancé notre service à la fin de l’année dernière, nous avons effectué plus d’un million de consultations et livré environ 5 000 colis de médicaments par jour.

Quel type de croissance avez-vous constaté dans l’adoption des soins de santé numériques en Inde ?

Nous avons assisté à une adoption rapide des soins de santé numériques en Inde au cours des 12 derniers mois. Le mérite revient au gouvernement indien d’avoir formulé de manière proactive le cadre de l’administration numérique des soins de santé grâce à ses directives de télémédecine, qui ont permis la prestation de soins à distance. Le mérite revient également aux fournisseurs de télécommunications comme Jio pour avoir rendu l’accès numérique omniprésent pour les masses. En conséquence, nous pensons qu’au cours des 12 derniers mois, les soins de santé numériques ont augmenté de 4 à 5 fois par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

Netmeds a été racheté par Reliance, 1MG par Tata’s… où voyez-vous le potentiel commercial et comment pensez-vous que Dhani Healthcare différenciera ses offres ?

La santé a un énorme potentiel en Inde. Alors que le gouvernement a fait un excellent travail dans la construction d’un réseau de soins primaires approfondi, le secteur privé peut jouer un rôle important dans le développement des services de santé. Par exemple, nous dépensons environ 100 milliards de dollars en soins de santé pour 1,4 milliard de citoyens. En comparaison, les États-Unis dépensent près de 4 000 milliards de dollars en soins de santé pour 330 millions de citoyens, soit près de 200 fois par habitant – l’opportunité potentielle est donc énorme. Si nous examinons les trois aspects de la prestation de services de santé, à savoir l’accès aux soins, le coût des soins et la qualité des soins, nous pensons que les soins de santé numériques ont la possibilité de perturber ces trois aspects des soins. Nous en avons été témoins grâce à notre plateforme au cours des 12 derniers mois, ce n’est donc pas théorique.

En ce qui concerne la différenciation de Dhani, il existe quelques différences fondamentales par rapport aux autres fournisseurs de services. Premièrement, nous ne sommes pas une place de marché pour les prestataires de services et les clients, mais nous fournissons des services médicaux en interne. Cela signifie que nous assumons la responsabilité de la qualité des soins prodigués à nos patients. Notre équipe interne d’excellence clinique s’assure que tous nos médecins expérimentés sont au courant des derniers protocoles cliniques et directives de traitement. Deuxièmement, nous adoptons une approche holistique pour fournir un continuum de soins à nos patients par le biais de consultations de soins primaires, de services de diagnostic et de services pharmaceutiques au lieu de nous concentrer principalement sur un aspect des soins. Cela se traduit par un meilleur traitement des patients et de meilleurs résultats. Enfin, nous complétons notre prestation numérique de soins de santé avec un vaste réseau physique de magasins de santé Dhani qui offre un meilleur accès et une plus grande commodité à nos clients.

Comment concilier l’avenir des soins de santé et la vie privée des consommateurs ? Quelles considérations/risques/opportunités devons-nous garder à l’esprit ?

Ce n’est pas une question ou quelque chose qui doit être équilibré. La protection des données et la vie privée doivent aller de pair avec le développement de la santé numérique. La confidentialité des données des consommateurs est primordiale, et il existe des directives de conformité HIPAA que nous suivons sur toutes les questions de protection et de confidentialité des données des consommateurs. La version indienne de la HIPAA est en cours de développement dans le cadre de la Digital Information Security in Healthcare Act (DISHA), qui vise à assurer la confidentialité, la confidentialité, la sécurité et la normalisation des données de santé électroniques. Ce sont tous des pas dans la bonne direction pour développer davantage les services de santé numériques.

