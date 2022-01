La pandémie a causé un grand stress dans nos vies au cours des deux dernières années : Atman in Ravi

La meilleure façon de faire face à la pandémie et de vivre la tranquillité d’esprit est de passer du temps en silence et de contempler la simple vérité que la naissance et la mort ne sont pas entre nos mains.

S’il est vrai que la pandémie de Covid-19 a porté un coup dur aux entreprises et aux industries, elle a également eu un impact considérable sur notre santé mentale. L’épidémie, la peur de la maladie et les blocages induits par la pandémie nous ont contraints à de multiples défis liés au mode de vie, au stress et aux obstacles. Mais quelle est exactement la sortie de cette crise ? Pour trouver une réponse à cette question, nous nous sommes entretenus avec Atman in Ravi, un chef spirituel et fondateur de l’AiR Institute of Realization et du AiR Center of Enlightenment. Extraits de l’entretien :

Mis à part les problèmes de santé apparents, quels autres facteurs, selon vous, ont conduit à une augmentation des problèmes de stress mental et de bien-être pendant la pandémie ?

Il ne fait aucun doute que la pandémie a causé un grand stress dans nos vies au cours des deux dernières années. Bien sûr, les gens sont préoccupés par la santé. Mais il y a de plus grandes inquiétudes liées à la mort et à la peur de tout cela, qui vient avec la mort. Et au-delà de la santé et de la mort, le stress mental a également été créé pour des raisons financières, car les revenus des personnes ont été affectés ; raisons sociales, parce que des familles sont regroupées dans la même pièce, dans la même maison depuis des mois, privées d’espace et de liberté pour mener une vie normale.

Selon vous, qu’est-ce qui est le plus utile pour les gens dans la nouvelle normalité – la spiritualité ou la technologie ?

Bien que la technologie puisse aider les gens dans la nouvelle normalité, en fin de compte, nous passerons d’une vie de brique et de mortier à une vie de technologie – pas beaucoup de changement là-bas. Cependant, pour faire face à la pandémie, pour faire face à la peur, pour faire face à la peur de la mort, il faut l’Éveil, il faut la Réalisation qui vient de la spiritualité. La spiritualité élimine la triple souffrance du corps, de l’esprit et de l’ego. La spiritualité surmonte le mythe et nous fait réaliser la Vérité et a le pouvoir de nous libérer, de la pandémie elle-même. Avec la Réalisation de la Vérité, nous réalisons que la pandémie n’est rien de plus qu’un drame sur cette scène mondiale qu’on appelle la terre.

Partager quelques conseils de style de vie pour les gens à s’imprégner afin d’assurer le bien-être de la santé mentale ?

La meilleure façon de faire face à la pandémie et de vivre la tranquillité d’esprit est de passer du temps en silence et de contempler la simple vérité que la naissance et la mort ne sont pas entre nos mains. Avons-nous contrôlé comment nous sommes nés, où nous sommes nés ? Pouvons-nous contrôler comment nous allons mourir ? En fait, la peur fait plus de morts que de morts à cause de la maladie. Comme l’a dit le Mahatma Gandhi : Plus de gens meurent de la peur de la maladie que de la maladie elle-même. Il faut donc essayer de vivre en conscience, il faut essayer de vivre en silence. Il faut passer du temps à écouter des discours spirituels, à lire des écritures, non de religion, mais de spiritualité. Cela peut conduire à l’Éveil.

Suggéreriez-vous à quelqu’un d’abandonner son travail en entreprise dans sa quête de paix et de bonheur ?

Les gens n’ont pas à abandonner leur travail, qu’il soit d’entreprise ou autre, dans la quête de la paix et du bonheur. La paix et le bonheur peuvent être atteints par la Réalisation. La paix et le bonheur sont en nous, peu importe le travail que l’on a. Le bonheur est un état d’être. Vous ne pouvez pas devenir heureux, un travail ne peut pas vous rendre heureux. Cela peut vous faire plaisir ; cela peut vous donner un bonheur momentané. Mais, si l’on veut la paix éternelle et le bonheur éternel, alors on doit apprendre à vivre la vie à chaque instant. Il faut apprendre à accepter et apprendre l’art de l’abandon. Abandonner un travail et passer à un autre, ce n’est que sauter de la poêle à frire dans le feu. Cela ne nous apportera pas la paix et le bonheur. Nous devons apprendre l’art du bonheur, comment être heureux dans le présent et vivre la vie à chaque instant, sans peur, sans souci. Nous devons apprendre à transcender l’esprit du singe et l’apprivoiser pour devenir un moine. De cette façon, nous pouvons être heureux.

Dites-nous comment vous aidez les gens à s’engager sur le chemin de la spiritualité.

Nous aidons les gens à s’engager sur le chemin de la spiritualité en les inspirant à poser des questions. Nous devrions nous poser des questions pertinentes telles que : que se passe-t-il à la mort ? On dit qu’il est « décédé ». Où est donc passée cette personne ? Nous détruisons le corps du défunt. Pourquoi? Parce que la personne a quitté le corps. Alors, qui a quitté le corps ? Ensuite, d’autres questions telles que « comment s’est déroulée la naissance ? Nous pensons que notre anniversaire est notre jour de « naissance ». Mais nous étions en vie neuf mois auparavant. Nous sommes en fait nés avec la conception du zygote. Des questions comme celle-ci aident les gens à poser, enquêter et réaliser la vérité. Ils nous font réaliser que nous ne sommes pas le corps que nous semblons être, nous ne sommes même pas l’esprit que nous ne pouvons pas trouver, nous sommes l’Esprit Divin. C’est ce qui est enseigné dans les Upanishads, les Vedas, avec les termes – NetiNeti – Pas ceci, Pas ceci ; Tat TwamAsi – Tu es cela. C’est la meilleure façon de se lancer dans notre voyage spirituel.

