La pandémie a changé la façon dont les ordinateurs portables professionnels sont conçus

La pandémie a changé la façon dont nous menons notre travail quotidien, ainsi que la façon dont les entreprises communiquent, la façon dont les projets sont menés à bien et la façon dont les clients et les clients voient les produits et services. Ce changement s’est accompagné d’une demande croissante d’ordinateurs portables. Les ordinateurs portables, les ordinateurs portables et les tablettes existent depuis un certain temps, mais ce qui a changé, c’est la demande de puissance et de fonctionnalités dans un format abordable et portable.

Les besoins informatiques augmentent depuis un certain temps, en particulier dans l’espace créatif, où les gens travaillaient à partir de bureaux, d’unités de bureau ou avec des périphériques branchés à tout moment. Maintenant, ces mêmes employés travaillent à domicile ou dans un café, mais sans un bureau entier d’une valeur de matériel attaché. Pour de nombreux travailleurs, les outils dont ils ont besoin pour faire leur travail étaient fournis par l’entreprise, mais maintenant qu’ils travaillent en dehors du lieu de travail, il n’y a pas accès à la plupart de ces outils.

Plus de stockage externe, plus de processeurs graphiques externes, plus de moniteurs ou de claviers externes – les appareils sur lesquels beaucoup d’entre nous comptent pour travailler doivent désormais être portables, avec stockage, puissance de traitement, etc., le tout à un coût raisonnable.

(Crédit image: Bruce Mars / Pexels)

Les ordinateurs portables puissants sont devenus une nécessité

Le travail à domicile présente sans aucun doute certains avantages, permettant plus de temps pour un travail productif en raison de moins de temps de trajet et de déplacement de réunion en réunion. Il permet également aux gens de définir l’ambiance qu’ils souhaitent pour le travail – qu’il s’agisse d’un bureau à domicile dédié, de travailler depuis le canapé, d’un café, d’un espace de travail partagé ou de le changer au jour le jour. La possibilité d’avoir autant d’emplacements signifie que les appareils choisis par les travailleurs à distance doivent pouvoir s’adapter à tous ces espaces.

Travailler à distance peut être génial, mais cela a aussi ses inconvénients. Le besoin d’un appareil capable d’exécuter des logiciels essentiels tels que Microsoft Teams, Zoom et Webex n’est plus un luxe mais est désormais une nécessité – et avec cela vient un micro clair, une caméra de qualité et un moyen d’orienter la caméra pour que la mise au point est sur ton visage.

De plus, avec l’utilisation d’espaces de travail flexibles qui devraient continuer à augmenter, les travailleurs à distance doivent pouvoir effectuer tous les éléments de leur travail à partir de l’appareil qu’ils ont avec eux. Cela peut inclure n’importe quoi, des présentations au traitement de texte, à l’édition de vidéos et de photos, au partage d’écran, à la signature de PDF, etc. Le besoin d’une connexion Internet fiable est primordial, la demande de services tels que l’Internet Ethernet 10 Go augmentant de manière exponentielle.

(Crédit image: ShutterStock / Dean Drobot)

Des attentes changeantes pour les ordinateurs portables professionnels

Ces changements modifient par la suite la façon dont les ordinateurs portables sont fabriqués. Pour les entreprises totalement distantes, la question est désormais de savoir comment équiper au mieux les salariés d’un ordinateur professionnel répondant à leurs besoins.

Les attentes pour ces ordinateurs portables évoluent rapidement. Auparavant, l’attente était simplement de faire le travail, au travail. Maintenant, l’attente est de pouvoir travailler, n’importe où, rapidement. Les ordinateurs d’entreprise étaient autrefois un moyen de faire le travail, maintenant ils sont la bouée de sauvetage reliant les employés à leur travail.

Avec de plus en plus de personnes travaillant à domicile chaque jour, les nouveaux ordinateurs portables devront répondre à cette demande. Les connecteurs Thunderbolt 4 sont encore nouveaux, mais ils seront probablement l’avenir des connexions pour ordinateurs portables en raison de leur polyvalence et de leur vitesse. Avec un port, les utilisateurs peuvent décider ce que fait ce port. Quoi qu’il devienne, il transférera des données à des vitesses vertigineuses. Tout en réduisant l’encombrement sur l’ordinateur portable lui-même. De plus, en raison de l’augmentation des réunions virtuelles, on s’attend à ce que la prochaine génération d’ordinateurs portables soit dotée de meilleures caméras haute résolution intégrées. Peut-être même avec un couvercle de caméra. Une qualité de caméra supplémentaire qui serait agréable à voir serait la possibilité de déverrouiller avec votre visage en standard. Cela étant dit, la sécurité des empreintes digitales devrait être intégrée à la prochaine génération d’ordinateurs portables.

Afin d’améliorer les réunions virtuelles, un microphone amélioré intégré à l’ordinateur portable permettrait aux utilisateurs de ne pas avoir à utiliser une option tierce. En continuant dans ce terrier, il serait agréable de voir des modèles d’ordinateurs portables dotés de boutons ou de raccourcis de communication dédiés. Par exemple, à côté des boutons de volume du haut-parleur, il pourrait y avoir une bascule marche/arrêt du micro. Mais un qui fonctionne avec n’importe quelle plate-forme de réunion virtuelle sur laquelle vous vous trouvez.

De plus, en raison de l’efficacité accrue des dernières puces disponibles et des endroits facilement disponibles pour charger tout en travaillant à domicile, la prochaine gamme d’ordinateurs portables peut ne pas avoir l’augmentation de la batterie qui était la tendance jusqu’à présent. Il n’y a plus autant besoin d’augmenter la batterie, alors peut-être que la tendance se stabilisera.

Cela étant dit, les employés demandent de plus en plus que ces appareils soient fournis par l’employeur. Étant donné que l’ordinateur d’entreprise est tout pour un employé donné, les employeurs doivent s’adapter. Par exemple, si un employé ne dispose pas d’un appareil lui permettant de bien faire son travail, il sera alors considéré comme un mauvais travailleur – l’inverse étant également vrai. Par conséquent, un appareil de qualité, avec des composants puissants, une caméra haute résolution et un microphone jumelés à des haut-parleurs puissants, le tout à un prix raisonnable est plus que la tendance des ordinateurs portables professionnels – mais l’attente.

(Crédit image: Shutterstock / metamorworks)

Transition vers un modèle de travail hybride

Si le travail à distance en arrive au point où les employeurs fournissent des ordinateurs portables à leurs employés, ils voudront disposer d’un moyen de gérer ces appareils. Cependant, comme tout le monde n’a pas des vitesses de réseau incroyablement élevées, il faudra s’adapter à l’endroit où l’informatique peut gérer efficacement ceux qui ont une mauvaise connexion.

De grandes entreprises comme Apple et Twitter étudient déjà à quoi ressemblera une atmosphère de travail hybride ou une atmosphère entièrement distante. Alors que ces entreprises commencent à établir (involontairement ou intentionnellement) la norme des conditions de travail pendant et après la pandémie, d’autres entreprises observent.