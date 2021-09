La pandémie a changé la façon dont nous regardons les films et cela ne reviendra pas de sitôt

L’arrivée de No Time To Die dans deux semaines ressemble à une étape importante dans l’état de flux continu qu’est la distribution de films. Le dernier James Bond n’est pas le premier des blockbusters retardés de 2020 à enfin sortir sur les écrans – F9: The Fast Saga, Black Widow, Jungle Cruise et A Quiet Place: Part 2 ont finalement tous atteint les salles cette année. Mais avec une date de sortie originale d’avril 2020, No Time To Die a été l’un des premiers films à être retardé, et les 18 mois entre cette date et ses débuts définitifs aux États-Unis le 8 octobre seront la plus longue attente pour un film majeur dans le ère COVID. C’est aussi une période qui a vu des changements auparavant impensables dans la façon dont Hollywood distribue les films et comment le public les consomme.

Il y a un an, GameSpot a publié cet article, qui suivait les événements de 2020 jusqu’à présent et faisait des prédictions sur ce qui se passerait ensuite. À ce stade, il y avait encore plusieurs grands films alignés pour les sorties en salles au cours des trois derniers mois de l’année. En fin de compte, aucun de ceux-ci n’est arrivé comme prévu – Wonder Woman 1984 a fait ses débuts sur HBO Max en même temps que les cinémas qui ont réussi à rester ouverts à Noël, tandis que Soul a été envoyé directement en streaming. Free Guy a été poussé profondément en 2021, et Coming 2 America a été vendu à Amazon et publié des mois plus tard. Sans vaccin à ce stade et une deuxième (ou troisième) vague de COVID-19 sur le point de frapper de nombreux pays, l’avenir semblait aussi imprévisible qu’à n’importe quel stade de la pandémie.

Début décembre, Warner a tracé une ligne dans le sable avec l’annonce choquante qu’il enverrait chaque film de sa liste 2021 à HBO Max le même jour où ils sortiraient en salles. Ce n’était pas seulement les films attendus dans les prochains mois, tels que Wonder Woman 1984, Godzilla contre Kong et Mortal Kombat. Il s’agissait également de films très attendus qui n’étaient pas attendus avant la fin de 2021 – tels que Dune et The Matrix Resurrections – alors que le monde pourrait peut-être être un endroit très différent.

Il est difficile d’exagérer à quel point cette décision a été dramatique. Quelques mois plus tôt, AMC s’était engagé dans une querelle publique avec Universal au sujet de la décision de ce dernier de publier Trolls: World Tour en streaming, et maintenant toute la liste de plusieurs millions de dollars d’un autre studio allait passer au numérique pendant une année entière. Les retombées ont été considérables. Christopher Nolan a condamné cette décision et a finalement quitté Warner après 20 ans, tandis que la star de Wonder Woman 1984 Gal Gadot et la réalisatrice Patty Jenkins auraient été payés 10 millions de dollars chacun pour compenser la perte d’une large sortie en salles. Néanmoins, Warner n’est pas revenu sur son plan, et chaque film qu’il a sorti en 2021 a été mis à la disposition des abonnés de HBO Max le jour même de leur sortie en salles.

Bien qu’aucun autre studio ne soit allé aussi loin, il était clair que l’époque des longues fenêtres théâtrales était révolue. La pandémie a coïncidé avec un moment où les studios se battent pour gagner des abonnés pour leurs plateformes de streaming, et l’attrait d’énormes films pour générer des abonnements s’est avéré irrésistible.

Chaque studio a adopté une approche légèrement différente. Disney a créé le niveau Disney + “Premier Access” pour certains films, dont Black Widow, Jungle Cruise et Cruella, tout en mettant Pixar’s Soul et Luca sur la version abonné standard. Paramount a annoncé que ses plus grandes sorties en salles – telles que Top Gun: Maverick – se dirigeront vers Paramount + après seulement 45 jours sur grand écran, tandis que son thriller de science-fiction Mark Wahlberg Infinite a complètement sauté les salles et a fait ses débuts sur le service.

Universal a également opté pour une approche mixte, en gardant d’énormes films tels que F9 pour les cinémas uniquement, mais en rendant Paw Patrol: The Movie et Halloween Kills du mois prochain disponibles sur Peacock le jour de leur sortie au cinéma. Le seul grand studio sans plate-forme de streaming – Sony – a vendu certains de ses films les plus familiaux à Netflix (Mitchells vs The Machines) et Amazon (Hotel Transylvania: Transformania), tout en gardant le modèle théâtral pour les gros frappeurs comme le prochain Venom : Let There Be Carnage et Ghostbusters : Afterlife.

Les chaînes de cinéma ont été largement impuissantes à arrêter ce changement radical par rapport à un modèle de sortie qu’elles contrôlaient depuis des décennies. Pour tout le soutien que “l’expérience théâtrale” a reçu de cinéastes comme Jenkins et Jason Reitman lors de la récente CinemaCon – une convention pour les propriétaires de cinéma – personne ne s’attend vraiment à ce que l’entreprise redevienne comme elle était en 2019. Les studios – – et plus important encore, leurs actionnaires – cherchent désespérément à se tailler leur propre espace dans l’arène du streaming de plus en plus encombrée et concurrentielle. Les originaux conçus pour le streaming sont tous très bien, mais ce sont ces films de grande envergure qui auraient normalement bénéficié de longues sorties en salles qui empêcheront le public d’annuler leurs abonnements.

Mais s’il est facile de comprendre pourquoi les studios souhaitent augmenter le nombre d’abonnés avec des films de grande envergure, il est difficile de savoir exactement comment se situe l’économie. Sans surprise, peu de films de 2021 se sont approchés des résultats au box-office auxquels nous nous attendions il y a deux ans, et pris sur ces seuls chiffres, très peu auront atteint le seuil de rentabilité, sans parler des bénéfices. Mais bien sûr, ce n’est plus qu’une partie de l’histoire.

Les studios sont extrêmement réticents à publier des chiffres de streaming et d’abonnement à moins qu’ils ne soient spectaculairement bons (comme Disney l’a fait avec Black Widow), mais il n’est pas difficile d’imaginer que les budgets de production devront baisser pour certains films. Est-ce que dépenser, disons, 175 à 200 millions de dollars pour des films comme The Suicide Squad ou Jungle Cruise a du sens dans un monde où le public sait qu’il n’aura peut-être qu’à attendre un mois et demi pour le regarder à la maison ? Un film rapportera-t-il à nouveau 1 milliard de dollars au box-office mondial ? Le PDG de ViacomCBS, Bob Bakish, a récemment indiqué clairement que la production de contenu pour Paramount + est une priorité absolue pour l’entreprise et que même les plus grands films arriveraient sur le service après seulement 45 jours dans les salles. Une fenêtre aussi courte aurait provoqué l’indignation et le boycott des chaînes de cinéma il y a deux ans – maintenant, c’est à peu près aussi bon qu’ils peuvent l’espérer.

L’autre problème – et le coût – auquel les studios sont désormais potentiellement confrontés est de garder les talents heureux. Les retombées de la décision de Warner sur HBO Max étaient très publiques, et le procès de juillet de Scarlett Johansson contre Disney était encore plus dramatique. Johansson allègue que la décision de Disney de faire de Black Widow un titre Premier Access a considérablement réduit ses revenus attendus et a rompu son contrat, entraînant une réponse étonnamment personnelle et largement condamnée. Mais malgré le ton initialement antagoniste de Disney, il est assez clair que les studios devront envisager une compensation alternative pour les stars et les cinéastes si les recettes au box-office continuent d’être affectées par le streaming. Emma Stone a par la suite signé un accord avec Disney pour une suite de Cruella qui prendrait cela en compte, tandis que le PDG de Disney, Bob Chapek, a récemment reconnu que “le monde change et que les accords de talent à venir devront refléter le fait que le monde change .”

Mais malgré tous ces changements, les studios considèrent toujours l’expérience théâtrale comme un élément essentiel de leur modèle économique. Paramount a poussé Top Gun Maverick jusqu’en 2022 en raison des craintes que la variante Delta en plein essor n’affecte sa participation potentiellement massive au box-office (qui sera nécessaire pour couvrir son énorme budget). À l’inverse, les résultats étonnamment bons pour Shang-Chi de Marvel et la légende des dix anneaux ont encouragé Sony à avancer Venom: Let There Be Carnage de plusieurs semaines jusqu’au début octobre. Malgré cette différence d’approche, les deux studios estiment qu’une sortie en salles était encore de loin la meilleure option pour ces films de grande envergure.

Il y a évidemment encore un grand nombre de questions sur ce que réservera 2022. Nous savons que Warner reviendra une fois de plus à un modèle réservé au cinéma, avec une sortie HBO Max après une fenêtre de 45 jours. De même, l’avenir du modèle Disney+ Premier Access est en question. Disney s’est déjà engagé dans une sortie en salles uniquement pour ses six films 2021 restants, dont Eternals et The King’s Man, avec une sortie standard de Disney + après – vous l’avez deviné – 45 jours plus tard. L’énorme baisse des recettes au box-office pour Black Widow par rapport au Shang-Chi réservé au cinéma était indéniable, et la courte fenêtre semble, à première vue, le meilleur compromis entre gagner de l’argent, ajouter des abonnés en streaming et garder le talent et partenaires de théâtre heureux.

Mais c’est Hollywood dans une pandémie en cours et si les 18 derniers mois nous ont appris quelque chose, c’est que prédire l’avenir est un jeu de dupes. Tout a changé – et cela continue de changer. Rendez-vous dans 12 mois.