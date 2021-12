La pandémie a été la plus difficile pour les personnes âgées; Voici comment l’innovation technologique les aide

Les seniors retraités sont les nouveaux globe-trotters.

Les entreprises indiennes ont largement ignoré les besoins massifs de 110 millions de personnes âgées, soit près de huit pour cent de notre population. Il est surprenant qu’avec une population de personnes âgées aussi massive, l’Inde ne dispose toujours pas d’une industrie des soins aux personnes âgées bien organisée. Il y a apparemment tellement de possibilités d’améliorer le bien-être financier, social et physique des personnes âgées. Pourtant, cette industrie se sent souvent dépourvue à la fois d’innovation technologique et de réussite entrepreneuriale.

De nombreuses startups ont proposé de nouvelles innovations et de nouveaux services pour les voyants. Probablement, Financial Express Online a contacté MP Deepu, co-fondateur, SeniorWorld qui parle des types de services et de produits qu’ils ont mis au point pour répondre aux demandes des personnes âgées. Extraits :

Parlez-nous de votre entreprise et de l’idée qui la sous-tend ?

SeniorWorld est né en 2015 avec une vision forte de la promotion du vieillissement positif. Après une longue manche en tant que dirigeants de C-Suite, Rahul Gupta et le député Deepu ont écouté leur cœur pour servir la population âgée du pays, car il s’agissait d’un groupe démographique oublié. Ce secteur devrait doubler d’ici 2050, ce qui implique que 1 Indien sur 5 sera probablement une personne âgée.

Lorsque SeniorWorld a commencé, nous avons réalisé qu’en tant que nation, nous n’étions pas inclus dans nos conceptions de produits et services destinés aux personnes âgées. Nous avons donc lancé une initiative pour combler cet énorme fossé en concevant avec soin des produits et des services en gardant à l’esprit les divers besoins de la population âgée en Inde. Notre vision est de construire un monde où les seeagers (ce que nous appelons affectueusement nos aînés) vivent une vie active, indépendante, engagée et épanouissante. Être dans ce secteur a été un défi entrepreneurial mais aussi un impact social et c’est ce qui nous permet de continuer.

Pourquoi choisissez-vous de cibler les seniors et quel type de services leur proposez-vous ?

La plupart des entreprises conçoivent principalement pour les jeunes et la Silver économie est un segment ignoré, SeniorWorld veut changer cela.

SeniorWorld propose une gamme de produits et de services aux spectateurs, notamment des téléphones portables Easyfone personnalisés et faciles à utiliser pour les personnes âgées, des dispositifs de sécurité et d’alarme Juvo pour aider à réduire les blessures et augmenter la sécurité et SilverWingsTravels, qui est un service de voyage personnalisable et assisté. SeniorWorld a également une communauté forte et florissante de spectateurs de 2,5 Lakh. Ces spectateurs voyagent, participent à des sports d’aventure, brisent les stéréotypes, apprennent de nouvelles choses comme l’art, le chant, la danse, la technologie et bien plus encore.

Anticiper les besoins de nos clients nous vient naturellement chez SeniorWorld et trouve ses racines dans une célèbre devise selon laquelle « Pensez à chaque client comme vos parents, traitez-les exactement comme vous traiteriez vos parents ».

À quels types de problèmes les seniors sont-ils confrontés au cours de la deuxième phase de la vie et comment les startups comme vous les résolvent-elles ?

Les personnes âgées d’aujourd’hui disposent de produits et de services limités spécialement conçus pour leur confort, ce qui entraîne beaucoup de frustration et de doutes parmi la population âgée lorsqu’elle essaie de suivre l’évolution de la technologie et de l’automatisation. Chez SeniorWorld, nous nous efforçons de simplifier la technologie pour les personnes âgées avec chaque produit ou service que nous avons à offrir.

Les seniors qui pourraient trouver les menus et les fonctionnalités des smartphones accablants, compliqués et déroutants trouvent Easyfone adapté à leurs besoins. Chaque fonctionnalité de notre gamme de mobiles est soigneusement et soigneusement planifiée pour rendre les téléphones absolument simples à utiliser. Nous nous assurons que chaque client voyageant avec nous a une expérience unique et mémorable qui est sans précédent dans l’industrie. Les startups comme nous créent des solutions technologiques ciblées ainsi que des plateformes permettant aux seniors de s’engager de manière significative pour mener une vie épanouissante après la retraite.

Les produits des seniors sont chers. Pensez-vous que si le gouvernement réduit l’exonération fiscale alors les prix des produits vont baisser ?

Nous pensons que nos clients ont réalisé le potentiel de chaque produit et service que nous offrons.

Je pense que si le gouvernement assouplit les taxes et exonère certains produits et services, ce sera certainement un grand pas vers l’autonomisation d’un plus grand nombre de personnes âgées avec des produits et services rentables, mais le plus grand besoin de l’heure est de combler les lacunes dans la disponibilité.

De nombreuses startups ont vu le jour et s’adressent aux seniors, alors en quoi votre entreprise est-elle différente des autres ?

SeniorWorld est un fournisseur pionnier de produits et de services pour les personnes âgées en Inde. De nombreuses entreprises emboîtent le pas et s’adressent aux seniors qui étaient autrefois un groupe démographique oublié, mais qui occupent désormais une place centrale dans tous les secteurs.

Beaucoup de nos produits sont brevetés. Des fonctionnalités telles que SOS & Care touch sur les appareils Easyfone ont été une innovation révolutionnaire qui fait de nous le leader du marché et le choix préféré du segment sur toutes les plateformes de commerce électronique. Nos clients voyageurs nous apprécient pour le niveau de personnalisation que nous proposons et cela nous a aidés à constituer une base fidèle au fil des ans. Notre communauté en ligne est florissante et témoigne d’un engagement très élevé et positif sur les réseaux sociaux.

Quel est le groupe d’âge des aînés qui se joignent à la communauté et comment différenciez-vous les services selon leur âge?

Nous accueillons les Seenagers âgés de 55 ans et plus, notre senior le plus âgé ayant 93 ans !

Bien que nos téléphones portables soient simples et faciles à utiliser, nous l’avons encore simplifié et développé Easyfone Star pour les personnes atteintes d’Alzheimer, de démence, de maladie de Parkinson ainsi que d’autres maladies liées à l’âge et leurs aidants.

En voyage, nous concevons le rythme de notre itinéraire en fonction de l’âge moyen du groupe, ce qui en fait une expérience détendue pour les spectateurs. Nous organisons également des discussions sur la santé selon l’âge pour des groupes d’âge distincts. Nous organisons également des séances spéciales de yoga et de remise en forme pour les personnes âgées souffrant de divers problèmes de santé afin de les aider à mener une vie saine, indépendante et épanouissante.

Pendant la pandémie, lorsque nous avons ouvert les portes aux personnes âgées qui se sentaient seules à cause de l’isolement et ont commencé à les impliquer dans diverses activités, quelques personnes âgées ont eu du mal à apprendre ce qu’était la réunion Zoom, mais nous leur tenons toujours la main et cette fois aussi, elles ont évolué et maintenant, nous avons notre plus vieux Senager utilisant Zoom qui a 83 ans. (Félicitations Mr.Berry, nous sommes venus loin et fort !)

Pensez-vous qu’il existe encore une lacune dans l’industrie et quelles mesures devraient être prises?

Même si une multitude d’efforts sont déployés pour combler les écarts entre les personnalités changeantes de diverses données démographiques à travers le monde, il y aura des lacunes émergentes qui devront être comblées. En 2021, les Nations Unies ont adopté le thème « L’équité numérique pour tous les âges » qui affirme la nécessité d’un accès et d’une participation significative au monde numérique pour les personnes âgées. Des rapports récents de l’Union internationale des télécommunications indiquent que les personnes âgées sont davantage confrontées à l’iniquité numérique que les autres groupes de la société ; soit ils n’ont pas accès aux technologies, soit ils ne profitent souvent pas pleinement des opportunités offertes par le progrès technologique.

Chez SeniorWorld, l’équité numérique stimule notre processus d’innovation et de conception pour simplifier la technologie pour les personnes âgées de tous âges. Prochaines étapes:

● Sensibiliser à l’inclusion numérique des personnes âgées

● Explorer le rôle des politiques et des cadres juridiques pour garantir la confidentialité et la sécurité des personnes âgées dans le monde numérique.

Les voyages sont dans l’ensemble un gros marché, mais en raison de la pandémie, le gouvernement n’a pas autorisé les voyages des personnes âgées. Quelles sont vos attentes du gouvernement. et avec quelle empressement les seniors cherchent-ils à voyager ?

Les seniors retraités sont les nouveaux globe-trotters. Nous avons récemment mené une enquête pour comprendre l’intention de voyager chez les personnes âgées et avons constaté que 86 % d’entre eux souhaitaient voyager immédiatement ou au cours des 6 prochains mois et environ 100 % des répondants étaient complètement vaccinés. Chez SeniorWorld, nous accordons une importance primordiale à la sécurité et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons attendu assez longtemps pour bien planifier et redémarrer les services de voyage pour les personnes âgées. Avec des références de qualité irréprochables établies dans le passé, cette fois-ci, nous nous sommes fixés des normes plus élevées dans l’espoir de diriger l’industrie pour des voyages en toute sécurité. Nous sommes impatients de servir nos Seenagers bientôt!

Comment les seniors font-ils face à la pandémie et au rôle que jouent les startups comme vous dans leur vie ?

La pandémie a été la plus difficile pour les personnes âgées dans le monde pour de nombreuses raisons qui ont conduit les personnes âgées à se sentir isolées, déprimées, seules. Cela a eu un effet d’entraînement sur leur bien-être mental et physique et SeniorWorld a donc décidé de changer de vitesse et de commencer avec de nouveaux services pour les seniors. Nous les avons engagés virtuellement avec des jeux, des programmes d’apprentissage et des activités d’engagement. Nous avons également aidé à former plusieurs seniors à la technologie pour les aider à rattraper le rythme de l’époque actuelle et certains d’entre eux ont même prospéré pour devenir des influenceurs sur les réseaux sociaux, mettant en valeur leur riche talent et leur joie de vivre ! Nous avons toujours eu un service après-vente porte-à-porte pour nos produits et nous avons également ajouté des appels réguliers à nos clients pour vérifier leur bien-être mental. « Le temps est le plus beau cadeau que l’on puisse offrir à quelqu’un » résonne dans le bureau SeniorWorld de Gurugram et est bien transformé en action.

Quels sont tes plans futurs?

Nous lancerions de nouveaux produits technologiques passionnants pour les personnes âgées afin de les aider à rester en sécurité et indépendantes. Nous cherchons également à créer de nouvelles voies permettant aux personnes âgées de s’engager, d’apprendre et de se connecter. Le voyage est également une autre verticale qui est en train de reprendre avec des protocoles de sécurité forts. Nous continuons de concentrer toutes nos énergies sur l’instauration de la confiance entre nos Senagers.

