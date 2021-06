La pandémie a fait des ordinateurs portables un produit technologique indispensable: Harish Kohli, président et directeur général, Acer India

Harish Kohli, président et directeur général, Acer Inde

Le marché indien des PC (ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et stations de travail) a poursuivi sa croissance avec des livraisons en hausse de 73,1% en glissement annuel au T1-21 (janvier-mars), selon les nouvelles données d’IDC. « Maintenant, plus que jamais, l’importance du PC est claire. Apprendre dans le salon, diriger des entreprises à distance ou jouer, tant d’entre nous se sont tournés vers nos PC pour continuer à vivre », a déclaré Harish Kohli, président et directeur général d’Acer India, à Sudhir Chowdhary dans une récente interview. Extraits :

Le marché des PC a atteint un niveau record, tiré par les achats liés à la pandémie. Quels changements voyez-vous dans les habitudes d’achat des consommateurs en raison de cette pandémie ?

Covid-19 a changé tout ce que nous savions sur les habitudes d’achat des consommateurs. Bien que certains de ces changements soient sans aucun doute temporaires, certains sont potentiellement à long terme. À mesure que la société dépasse le mode de survie, le mouvement d’adoption numérique est susceptible de se poursuivre et de devenir permanent et les consommateurs prendront une décision plus réfléchie.

Maintenant, plus que jamais, l’importance du PC est claire. Apprendre dans le salon, diriger des entreprises à distance ou jouer, tant d’entre nous se sont tournés vers nos PC pour continuer à vivre. En ce qui concerne le comportement d’achat, alors qu’en ligne est là pour rester, les magasins physiques ont toujours un rôle énorme à jouer dans un marché comme l’Inde. Acer s’est engagé à étendre ses magasins exclusifs en Inde à 200 tout en investissant considérablement dans la vente au détail. Ce que nous verrons, c’est une façon hybride omnicanal de faire des affaires en exploitant la puissance de la technologie telle que la réalité augmentée, l’IA et la connectivité.

Quel est le taux de croissance observé par Acer dans les segments des ordinateurs portables et de bureau en Inde pendant Covid ?

La demande croissante due à l’évolution du comportement des consommateurs et aux besoins croissants de divers segments de consommation a entraîné la croissance du marché des ordinateurs portables en Inde. Depuis que les ordinateurs portables sont devenus un produit technologique indispensable en raison de la pandémie, notre activité d’ordinateurs portables grand public a connu une croissance près de 2 fois alimentée par les exigences de séjour à domicile. De plus, la demande de tablettes a également connu une nouvelle augmentation de la consommation d’éducation et de contenu. Nous avons également assisté à une croissance des ordinateurs de bureau commerciaux et, combinés aux ordinateurs de bureau grand public, nous détenions une part de marché de 22 %. La croissance phénoménale de l’espace des PC grand public a permis de compenser le manque à gagner du gouvernement et d’autres projets commerciaux qui ont été suspendus en raison de la pandémie.

En raison de la politique étendue du travail à domicile et de l’apprentissage à domicile, voyez-vous qu’il évoluera comme sa propre catégorie dans quelques années ?

L’épidémie de Covid-19 a conduit à la plus grande expérience de travail à distance au monde. Cette nouvelle façon de travailler à distance a accru le besoin des organisations de disposer de solutions informatiques modernes et personnalisables à organiser à grande échelle. Si vous examinez le scénario de travail à domicile, la sécurité des données devient très importante lorsque vous êtes connecté aux réseaux domestiques. Nos ordinateurs portables professionnels sont dotés de fonctionnalités de sécurité avancées qui contribuent à atténuer ce problème dans une large mesure. Nous avons également lancé des moniteurs avec une webcam intégrée et des haut-parleurs pour rendre les réunions virtuelles plus pratiques. D’autres fonctionnalités que nous intégrons sont liées à la santé numérique, en particulier dans les fonctionnalités de soins oculaires intégrées à nos ordinateurs portables et moniteurs. Nous avons également lancé des ordinateurs portables dotés de solutions antimicrobiennes afin que l’ordinateur portable soit un appareil sûr sur lequel travailler.

Quels sont les projets en termes d’expansion et de croissance?

Nous avons des partenariats avec plus de 2500 points de vente multimarques où notre gamme de produits est vendue. Nous prévoyons également d’étendre cette année à 200 magasins exclusifs avec un investissement de plusieurs millions de dollars. Début 2020, nous avons ouvert notre boutique en ligne qui propose plus de 20 000 codes PIN. Nous étendons également nos gammes de produits à des catégories telles que les vrais écouteurs sans fil pour le style de vie connecté, les purificateurs d’air Acerpure pour une vie saine et intelligente, tandis que nos solutions matérielles et logicielles informatiques utilisant nos PC, serveurs et postes de travail répondent à un large éventail de besoins commerciaux dans les PME et les grandes entreprises. Notre verticale de l’éducation jouera un rôle clé dans la numérisation des salles de classe en associant les gouvernements et les institutions privées à un éventail de solutions. Nous avons également lancé un ordinateur portable prêt pour l’avenir avec une connectivité 5G et nous continuons à repousser les limites de la technologie.

Comment Acer envisage-t-il de répondre au marché 5G ?

Comme la 5G, la prochaine génération de haut débit mobile, se déploie bientôt, elle constituera un moteur économique et bénéficierait de l’expansion de la technologie à l’échelle nationale. C’est pourquoi nous avons lancé l’ordinateur portable Acer Spin 7 avec connectivité 5G sur la plate-forme de calcul Snapdragon 8cx Gen 2 5G qui donne un accès intelligent à la fois aux performances et à la longue durée de vie de la batterie dans un ordinateur portable fin et léger qui peut être converti en tablette.

