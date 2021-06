La pandémie a fait prendre conscience aux gens de l’énorme valeur de l’Ayurveda : Sanchit Sharma, directeur fondateur, Ayouthveda

« L’industrie de l’Ayurveda a connu une croissance exponentielle en raison de l’augmentation de la popularité et de la consommation de produits de santé et de bien-être. »

Alors que la pandémie de coronavirus a ravagé des nations à travers le monde, elle a également rapproché les gens de leurs modes de vie et de nourriture traditionnels. En Inde, les gens ont commencé à considérer l’Ayurveda comme l’un des moyens de renforcer l’immunité naturelle. De nombreuses entreprises ayurvédiques ont augmenté leur portefeuille et les ventes de produits ayurvédiques ont pris de l’ampleur au cours des un an et demi. Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online Sanchit Sharma, fondateur et directeur, Ayouthveda parlé du retour de l’Ayurveda, de son histoire de croissance et bien plus encore. Extraits :

Pensez-vous qu’à cause de la pandémie de coronavirus, les beaux jours de l’Ayurveda sont de retour ?

Absolument, la pandémie a fait prendre conscience aux gens de l’énorme valeur de l’Ayurveda et de l’étendue de son impact pour nous garder tous en bonne santé. Les gens ont maintenant pleinement adopté l’Ayurveda dans leur mode de vie quotidien et ont compris que l’Ayurveda est l’un des sauveurs de leur vie, cette tendance peut être observée en remarquant la pénétration de produits à base de plantes dans les maisons des gens en pleine pandémie.

Comment s’est comporté l’industrie de l’Ayurveda au cours de la dernière année par rapport à 2019 ?

L’industrie de l’Ayurveda a connu une croissance exponentielle en raison de l’augmentation de la popularité et de la consommation de produits de santé et de bien-être, vous pouvez maintenant voir que chaque entreprise a sa propre gamme de boosters d’immunité. Cette augmentation des ventes et de la consommation a placé l’industrie de l’Ayurveda dans une croissance à deux chiffres TCAC de 15% qui devrait se poursuivre jusqu’en 2026

En raison de la vague covid-19, pensez-vous que les gens sont devenus réceptifs à l’ayurvédique et aux autres produits biologiques ?



Je pense que l’Ayurveda a un sens à sa définition dans cette pandémie, c’est vraiment devenu un “mode de vie” pour tous les individus, les gens sont devenus réceptifs à l’Ayurveda et aux produits biologiques car ils ont réalisé que des produits plus sains et meilleurs basés sur des concepts de L’Ayurveda peut être mis à leur disposition sous une forme facile à utiliser et ils n’ont pas besoin de faire d’efforts pour transformer eux-mêmes l’un des ingrédients. De plus, la pandémie a entraîné un changement dans les modes de vie des consommateurs, avec un accent accru sur les remèdes préventifs pour les soins de santé, entraînant une augmentation de la demande de suppléments à positionnement immunitaire, y compris les médicaments et produits ayurvédiques.

Étant donné qu’Ayouthveda a été lancé en 2020 pendant la pandémie, quelle a été la performance de la marque au cours de la dernière année ?

Ayouthveda a extrêmement bien réussi au cours de l’exercice 2020-21 en raison de la forte contribution aux revenus de toutes ses catégories, nous avons battu nos estimations de plus de 2 crores avec des revenus de première ligne de Rs. 12 crores contre l’objectif cible de Rs. 10 crores. Notre croissance trimestrielle (QoQ) a été de 30 % avec un taux de retour client de 22 % au cours de la première année de nos opérations.

À une époque où les entreprises ont été durement touchées par la pandémie, comment avez-vous réussi à rester pertinent sur le marché ?

Dès que le pays est entré en lock-out, nous avons commencé à travailler sur notre stratégie émergente, nous savions que les entreprises qui comptaient sur 60 à 70 % sur une poignée de produits seraient beaucoup plus durement touchées par la pandémie, c’est pourquoi nous avons apporté une large gamme de catégories et de produits. mélanger après avoir analysé les besoins du marché, par exemple notre aile R&D est passée d’une approche produit centrée sur la beauté à une approche de beauté avec une approche d’hygiène pour lancer des produits comme le lavage d’hygiène intime pour les femmes, les savons exclusifs faits à la main entièrement naturels, le lavage au pH pour hommes, le lavage aux fruits et légumes, unique lavage des mains aux herbes, etc. nous avons également augmenté de façon exponentielle notre temps de mise sur le marché, ce qui nous a aidés à réduire les coûts de temps et à augmenter les revenus.

Dr Sanchit Sharma, fondateur et directeur d’Ayouthveda

En ce qui concerne l’héritage de 3 décennies d’AIMIL, combien a-t-il bénéficié lorsque vous aviez prévu de lancer Ayouthveda ?

L’héritage d’Aimil a été pour nous un atout de bonne volonté et son image de marque nous a permis de gagner la confiance de nos clients pour leur premier achat. Le concept de produit d’Aimil axé sur la qualité a toujours été une source d’inspiration pour nous. Et les produits de qualité sont l’un des principaux différenciateurs de ce segment.

En quoi Ayouthveda est-il différent des autres marques de soins personnels ayurvédiques ?

L’Ayouthveda est un amalgame de la science moderne avec les rituels traditionnels de l’Ayurveda d’une manière unique qui plaît aux jeunes d’aujourd’hui. Notre mission est d’aider les gens à passer des produits synthétiques et semi-synthétiques à des produits sans produits chimiques agressifs. Nous avons été complètement transparents en termes d’ingrédients et même d’excipients du produit, offrant une expérience Ayurveda authentique à nos clients en raison de notre propre usine de fabrication de classe mondiale qui n’est pas disponible pour d’autres marques, ce qui les oblige à recourir à l’externalisation, ce qui peut affecter la qualité de manière importante. . La transparence est également importante car nous pensons que les jeunes d’aujourd’hui ont le droit de savoir tout ce qui se trouve dans le produit qu’ils utilisent et méritent également des solutions sûres et efficaces pour la gestion de la santé de leur peau.

Quel genre de stratégies marketing avez-vous adopté pour un lancement pendant la pandémie ?



Nous avions travaillé sur tous les facteurs critiques de succès d’un lancement de marque, ce qui impliquait de constituer une équipe de marketing numérique pour promouvoir les produits de toutes les plateformes de médias sociaux. Une solide équipe de marketing hors ligne a également été mise en place pour générer une demande dans les magasins de détail, une tactique promotionnelle unique que nous avons appliquée était le placement de conseillères en beauté aux points de vente (POS), ceci était le résultat d’une bonne stratégie de recrutement de talents impliquant le recrutement du licenciés d’employés d’autres entreprises. Nous avons capitalisé sur notre solide canal de distribution pour assurer la disponibilité des produits dans un maximum de villes. De plus, la promotion de produits de résolution de problèmes tels que le tonique anti-chute pour la chute des cheveux, la gamme ennemie de l’acné pour l’acné nous a aidés à répondre aux besoins du marché dans le segment de la beauté.

Étant donné que vous avez peut-être commencé la recherche 1,5 à 2 ans avant le lancement, la pandémie a-t-elle entraîné un changement dans l’approche de la marque ?



Bien que nous ayons commencé la R&D en 2015, où mon équipe et moi avons joué un rôle actif dans le développement de tous les produits, la pandémie nous a rendus plus adaptables et nous a aidés à pivoter vers une catégorie d’hygiène plus diversifiée. Avec une baisse des revenus disponibles et une augmentation de l’inflation, les clients veulent désormais du « luxe abordable » en réponse à leur comportement d’achat de revanche et Ayouthveda avec ses produits de luxe de grande consommation est bien positionné dans le scénario actuel.

Quels sont vos projets futurs/partagez votre feuille de route vers le club des 100 crores ?

Cet objectif sera atteint progressivement. Pour l’exercice 2021-2022, nous visons Rs. 40 crores et pour l’exercice 2022-23, nous attendons Rs. 100 crores dans notre top line. Pour y parvenir, nous allons poursuivre notre expansion à plein régime en ouvrant plus de 100 magasins de détail dans tout le pays, en augmentant le nombre de conseillères beauté, d’agents de vente et en créant une gamme diversifiée de produits. Actuellement, nous sommes présents au Royaume-Uni, à partir de là, nous allons nous étendre à l’ensemble de l’Union européenne (UE).

Post-Covid, de combien voyez-vous le marché de l’Ayurveda croître dans les 3 prochaines années ?

Les consommateurs indiens prennent progressivement conscience des avantages réels de l’Ayurveda, en particulier des produits de soins personnels, et ont commencé à délaisser les produits chimiques agressifs pour des produits sûrs. Cette demande ainsi que les dépenses discrétionnaires croissantes peuvent certainement aider l’Ayurveda à devenir une industrie de 15 milliards de dollars deux ans plus tôt, c’est-à-dire en 2023.

