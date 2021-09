La pandémie a gravement affecté le secteur du recrutement : Anjali Raghuvanshi, Randstad India

“Il y avait un certain niveau d’appréhension concernant l’embauche de nouvelles personnes.”

Le monde du travail s’est radicalement transformé et a perturbé le travail depuis le début de la pandémie de Covid-19, mais il a encouragé plus de flexibilité, de collaboration et d’arrangements de travail à distance qui attirent de solides talents chez les employeurs. Randstad aide les personnes et les organisations à réaliser leur véritable potentiel en combinant la puissance de la technologie RH d’aujourd’hui avec leur passion pour les personnes.

Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online Anjali Raghuvanshi, directeur des ressources humaines, Randstad Inde a parlé des tendances croissantes dans le secteur du recrutement et du rôle des technologies de la nouvelle ère comme les solutions Cloud RH pour améliorer l’expérience des employés, rationaliser les processus internes et améliorer les opérations commerciales. Extraits :

Comment la pandémie a-t-elle affecté le secteur du recrutement et des services?

La pandémie a affecté le monde de manière assez drastique et presque toutes les industries ont été durement touchées, y compris le recrutement. En particulier dans le secteur du recrutement, les entreprises du monde entier étaient sceptiques quant à la situation car il y avait un certain niveau d’appréhension à l’idée d’embaucher de nouvelles personnes tandis que d’autres étaient même obligées de licencier leur personnel. La plupart des grandes organisations ont suspendu tous leurs processus d’embauche car le marché a été durement touché et personne n’était sûr du moment où la situation s’améliorerait.

Cependant, Randstad a fait preuve de résilience et a traversé cette phase difficile grâce à notre vaste expérience du marché et réalise des bénéfices. Nous avons enregistré une croissance du chiffre d’affaires de 7 % dans une année 2020 difficile Top 10 des meilleurs lieux de travail en Inde en matière de santé et de bien-être !

Quelles sont certaines des technologies et plateformes numériques que Randstad utilise et vos penchants pour la numérisation ont-ils augmenté pendant la pandémie ?

Nous investissons depuis un certain temps dans des « solutions internes » qui sont personnalisées selon nos besoins. Ces solutions internes fonctionnent en parallèle de nos solutions tierces et nous continuons à les faire évoluer selon nos besoins. De plus, nous accordons beaucoup d’importance au fait que tout ce que nous mettons en œuvre ou lançons apporte un changement dans la vie de nos employés et nous essayons de comprendre les différents points de contact de nos employés et de prendre les mesures nécessaires dans le processus. Pour nous, nos utilisateurs finaux sont nos employés et leurs besoins sont primordiaux car ce sont eux qui adopteront en fin de compte les solutions.

Nous avons mis en œuvre des projets technologiques intéressants et passionnants sur le front de la dotation et dans le domaine de l’embauche permanente. De plus, nous avons lancé notre tout nouvel intranet mondial – ‘CONNECT’. Nous cherchons également à investir dans des applications et à coup sûr, le numérique continuera à être un catalyseur clé pour nous dans notre stratégie « Tech-for-Touch ». Nous promettons à nos employés de les aider à réaliser leur véritable potentiel et la technologie joue un rôle énorme dans cette habilitation grâce à des outils qui les rendent productifs. Le bien-être social et la collaboration au travail sont un autre domaine sur lequel nous souhaitons nous concentrer étant donné son caractère critique, à la fois pour le bien-être psychologique et la productivité. Notre objectif serait d’apporter la numérisation dans cet espace et de faciliter la connexion, la collaboration, la célébration et l’appartenance.

Anjali Raghuvanshi, CPO, Randstad Inde

Donnez brièvement un aperçu des opérations de Randstad dans le monde et en Inde.

Nous sommes un fournisseur mondial de services RH et sommes dans le secteur depuis 1960. Nous sommes l’organisation n°1 du secteur du recrutement à l’échelle mondiale. En Inde, nous sommes présents sur le marché depuis près de trois décennies maintenant et nous sommes aujourd’hui l’un des principaux acteurs de l’écosystème de recrutement indien. Notre expertise consiste à compléter les personnes intelligentes par des emplois de qualité, du bureau exécutif à l’atelier de fabrication.

D’un point de vue commercial, la dotation générale est une partie importante de nos opérations, qui comprend à la fois la paie et le recrutement. Certains autres aspects opérationnels incluent des fonctions allant du recrutement permanent et temporaire, à la recherche de cadres, à la dotation en personnel spécialisé, aux services de transfert de la paie, au conseil en main-d’œuvre, aux ventes et au marketing commercial. Notre verticale, Randstad Technologies, est entièrement dédiée à aider nos clients avec leurs besoins de recrutement technologique. Nous avons un total de 14 bureaux opérationnels en Inde dans des villes de niveau 1, 2 et 3 et notre effectif s’élève à près de 67 000. Dont 65 000 sont des contractuels qui assistent notre vaste clientèle dans tous les secteurs et recrutent des personnes du niveau junior au CXO et près de 1 300 sont des employés de base.

Pouvez-vous nous parler de votre collaboration avec Oracle et comment Oracle HCM Cloud a-t-il aidé Randstad dans ses opérations commerciales ?

Auparavant, nous utilisions notre logiciel interne traditionnel pour gérer nos opérations RH, mais l’évolutivité était un problème car la solution ne pouvait pas aller au-delà d’un certain point, nous avons donc choisi de travailler avec Oracle. Chez Randstad, nous croyons qu’il faut aller au-delà des attentes et nous voulions un partenaire qui puisse nous aider en matière d’évolutivité et d’accessibilité et faire partie de notre voyage. Oracle étant un acteur réputé dans l’industrie était notre choix évident parmi les solutions que nous avons évaluées. Notre solution précédente n’avait pas l’aspect « accès au gestionnaire », mais la solution Oracle HCM l’a rendu possible et nous donne la flexibilité de prendre les bonnes décisions commerciales sans avoir à passer par différents niveaux.

En tant qu’organisation, nous considérons l’engagement des employés comme une fonction clé lorsqu’il s’agit de gérer les opérations. « Randstad with Heart » est notre programme d’engagement des employés qui vise à redonner à la société et la solution Oracle HCM nous a aidés à capturer les heures de bénévolat de nos employés, de manière transparente. Il en va de même pour les récompenses et la reconnaissance, il est devenu si facile pour les gestionnaires de garder une trace des réalisations des employés sans avoir à passer par le processus en ruine de la tenue de dossiers manuels, ce qui a également parfois entraîné la perte d’employés potentiels compte tenu de la vaste main-d’œuvre qui on a. En un mot, Oracle HCM est une solution unique pour tout et a donné à nos managers ainsi qu’à nos employés une plate-forme pour mener à bien tous nos processus d’engagement.

Étant donné que votre main-d’œuvre est dispersée sur plusieurs sites de l’entreprise, comment le cloud vous a-t-il aidé à garantir l’engagement et la connectivité des employés ?

Nous pensons que les employés sont l’épine dorsale de toute industrie et étant donné le scénario du travail à distance, il est devenu extrêmement crucial de déployer des solutions qui nous aideraient non seulement à garder une trace de nos employés, mais aussi à les soutenir en temps de crise. Nous voulions leur offrir une solution sur mesure et accessible sur tous les appareils, quelque chose que l’on pourrait utiliser même sur leurs téléphones.

Le cloud nous a aidé à donner de la facilité à nos employés et plus que cela, il rend notre transition extrêmement fluide, même lorsque tous nos employés travaillent à distance. Notre basculement vers le cloud était totalement virtuel et s’est fait pendant le confinement. Mais malgré cela, nous avons pu passer en direct de manière transparente et atteindre toutes les parties prenantes. Deuxièmement, étant un leader de l’industrie, Oracle comprend les besoins des industries et est ouvert à l’évolution avec leurs partenaires, ce qui est le facteur de différenciation pour nous lorsqu’il s’agit de choisir les solutions Oracle Cloud vis-à-vis de ses concurrents.

Un environnement virtuel peut parfois être un obstacle à la collaboration, vous ne voyez pas vos collègues à tout moment et cela peut affecter votre rythme et votre capacité à exécuter la tâche avec perfection. Un environnement cloud facilite la collaboration et augmente ainsi l’efficacité.

Pouvez-vous s’il vous plaît partager certains de vos projets futurs pour le marché indien ?

Du point de vue des RH, nous continuons à développer une culture de confiance, d’engagement et de performance élevée. Nous visons maintenant à nous préparer à un tout nouveau monde du travail – pour permettre à notre organisation et accélérer dans ce monde du travail grâce à « connecter, appartenir et célébrer ». Nous pensons que nous devons nous connecter pour performer, collaborer et être prêts pour l’avenir, tout en créant un lieu de travail inclusif où nos employés sentent qu’ils peuvent s’affirmer et appartenir vraiment. True Self Forward est une approche qui favorise la productivité en favorisant le bien-être psychologique, mental et social de nos employés. Et enfin, une organisation qui célèbre ensemble réussit ensemble et c’est ce que nous visons.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.