La pandémie a lancé les ventes de Chromebook, mais leur valeur à elle seule les fait avancer

Il y a un an, le jour de la fête des mères – allez appeler votre mère, au fait – la plupart d’entre nous étaient enfermés depuis six semaines et se préparaient pour encore 4-8 semaines. Les écoles essayaient de terminer l’année scolaire comme elles le pouvaient, et trouver un bon Chromebook commençait à devenir difficile alors que des millions de personnes cherchaient des appareils de communication et de consommation bon marché en raison d’une pénurie de composants causée par des arrêts de fabrication pendant le verrouillage de la Chine.

Nous voici un an plus tard et, heureusement, beaucoup de choses ont changé. Alors que les verrouillages ont toujours un impact sur l’Inde – et s’il vous plaît, faites un don aux efforts de secours si vous le pouvez – les vaccinations continuent de se déployer en Europe et en Amérique du Nord, et de nombreux travailleurs qui travaillent à domicile depuis un an ont le choix de commencer à partir. retour au bureau. Les écoles sont pour la plupart de retour en personne et le sont depuis octobre, de sorte que les opposants ne peuvent plus utiliser l’apprentissage à distance ou une ruée paniquée vers le travail à distance pour amortir les ventes de Chromebook en hausse de 350% d’une année sur l’autre ou de 275% d’une année sur l’autre. selon les rapports publiés au cours des deux dernières semaines.

Source: IDC

2020 est nul pour les humains mais pas pour les fabricants de technologie.

Lenovo à lui seul a vendu plus de Chromebooks au premier trimestre 2021 que tous les fabricants au premier trimestre 2020, ce qui est une très bonne nouvelle pour Lenovo mais encore une meilleure nouvelle pour HP – qui a vu une augmentation de 600% des ventes de Chromebook – et pour Google, qui a pu pour célébrer le dixième anniversaire de Chrome OS en se vantant qu’un nouvel ordinateur sur cinq acheté en Amérique aujourd’hui est un Chromebook.

Bien sûr, ces pourcentages sont légèrement moins impressionnants lorsque vous voyez que le total des Chromebooks vendus au premier trimestre 2021 n’était que de 12 à 13 millions, contre environ 3 millions il y a un an. À titre de comparaison, il y a eu un peu moins de 40 millions de comprimés vendus ce trimestre – une hausse de 51% par rapport aux ventes pré-pandémiques stagnantes – et 122 millions de PC. 13 millions de Chromebooks ressemblent à un changement radical par rapport aux PC, mais ce que cela signifie vraiment, c’est que les Chromebooks ont beaucoup d’espace pour se développer car ils continuent de rivaliser avec les ordinateurs portables Windows de bas et milieu de gamme et avec les meilleures tablettes Android.

Source: Ara Wagoner / Android Central

Ne vous y trompez pas, je suis convaincu que les Chromebooks continueront de rivaliser et de croître, et je ne suis pas le seul. L’analyste technologique Carmi Levy reconnaît que «la pandémie a fait sauter les portes de ce qui était autrefois considéré comme une solution de niche», permettant aux Chromebooks de montrer leur commodité pour les utilisateurs quotidiens et leur praticité pour les employeurs et les travailleurs à distance.

«Alors que les organisations se sont d’abord tournées vers la prise en charge de vagues massives de travailleurs à distance, les attributs qui ont d’abord fait des Chromebooks les chouchous de l’éducation et d’autres marchés verticaux, tels que des coûts matériels relativement bas, une maintenance et une assistance à distance faciles, des mises à jour logicielles et de services rationalisées et une robustesse le stockage, la sauvegarde et la sécurité des données sont devenus particulièrement attrayants pour l’informatique d’entreprise dans pratiquement tous les secteurs. Alors que l’informatique traditionnelle a toujours sa place – et le sera probablement toujours – pour les utilisateurs expérimentés tels que les analystes financiers, les concepteurs et les producteurs de contenu, il existe des millions de les employés de bureau dont les besoins sont facilement satisfaits par des Chromebooks exécutant des services cloud omniprésents et de plus en plus performants. “

Au-delà des grandes entreprises, un nombre croissant de personnes achètent des Chromebooks pour leur maison pour les mêmes raisons: ils sont peu coûteux, difficiles à casser et font tout ce dont ils ont besoin. Le sous-répertoire r / chromeos a récemment discuté des raisons pour lesquelles ils sont venus sur les Chromebooks, et j’ai été agréablement surpris par le nombre d’utilisateurs qui ont déclaré l’avoir acheté pour la consommation multimédia et la sécurité, pas seulement pour la navigation Web légère.

Source: Ara Wagoner / Android Central Le Lenovo Duet a changé la donne pour Chrome OS.

Les Chromebooks sont déjà rapides, sécurisés et très simples à utiliser, et avec Google continuant à améliorer Chrome OS à chaque mise à jour, il est presque assuré qu’ils continueront de gagner en popularité. Je suis particulièrement ravi de voir à quel point leur popularité augmente à mesure que nous recevons de plus en plus de tablettes Chrome OS telles que le Chromebook Duet de Lenovo et le prochain Chromebook Detachable CM3 d’ASUS. Peut-être que cela suffira pour finalement amener Google à sévir contre la conception d’applications grand écran et l’évolutivité comme ils l’ont échoué avec les tablettes Android au cours des cinq dernières années.

Cependant, les Chromebooks auront besoin d’une chose de plus pour réussir: une infrastructure nationale améliorée pour Internet haut débit. De Carmi Levy:

“La pandémie a renforcé à quel point une connexion Internet solide, fiable et haut débit est devenue essentielle, et les Chromebooks en particulier s’appuient fortement sur la connectivité. Alors que les entreprises de télécommunications augmentent leurs investissements dans les réseaux et que les consommateurs se tournent vers de meilleurs services Internet, les Chromebooks vont naturellement bénéficier de vitesses de connexion plus rapides, ce qui stimulera à son tour la demande. “

Vous pouvez maintenant demander à la FCC à quel point votre Internet est mauvais, mais il faudra des années pour que le gouvernement fédéral fasse quoi que ce soit. Les télécommunications, en revanche, ont été mises à mal l’an dernier par la demande de centaines de millions de travailleurs à distance et d’écoliers à distance, et ils devraient, espérons-le, investir pour s’assurer qu’ils ne se retrouveront plus jamais dans cette situation. Au moins les zones rurales qui n’avaient traditionnellement aucune option Internet significative commencent à obtenir des choix viables comme Starlink Home Internet et T-Mobile Home Internet.

Source: Ara Wagoner / Android Central

Dans tous les foyers disposant d’une connexion Internet abordable et cohérente, les Chromebooks deviennent de plus en plus attractifs. Que vous en ayez besoin pour voyager à l’étranger en toute sécurité, travailler à distance ou simplement naviguer sur le Web sur le canapé, il existe un Chromebook pour vous, et ses ventes mèneront à des quartiers plus exceptionnels comme celui-ci.

Plus de notes de ce week-end de travail:

Les rapports faisant état de la mise en rayon de Windows 10X par Microsoft – son système concurrent Chromebook – sont une excellente nouvelle pour les fabricants de Google et de Chromebook, mais j’espère toujours que nous verrons le système à un moment donné. Après tout, avoir un concurrent plus direct pousserait Google à être plus audacieux avec de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux modèles. WhatsApp rend la date limite du 15 mai plus déroutante en disant qu’elle ne tuera pas l’application pour les utilisateurs qui ne sont pas d’accord avec la nouvelle politique de confidentialité, mais au lieu de cela, Facebook va simplement tuer la plupart des fonctionnalités de l’application qui font de WhatsApp une plate-forme de communication viable. Dieu merci, je ne l’ai jamais utilisé – eh bien, je suis un utilisateur de Hangouts, et nous savons tous comment cela se passe … Nos collègues d’iMore couvrent toutes les querelles Apple contre Epic devant les tribunaux, et tout ce que j’ai à dire sur le la matière est «Laissez-les se battre».

Nous sommes maintenant à neuf jours du début de Google I / O, il est donc temps de commencer à me parler de toutes les choses que je veux voir lors de la keynote de cette année qui ne se produiront pas comme un moteur de thème approprié, un politique de conception cohérente et appliquée pour les widgets, une mise à jour magique qui fera de YouTube Music une application musicale compétente avec gestion de bibliothèque et édition de métadonnées. Quelles chimères avez-vous pour I / O cette année?