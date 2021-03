« La pandémie a marqué ma gestion »

25/03/2021 à 16:44 CET

Irene Lozano, présidente du Conseil supérieur des sports (CSD) depuis quatorze mois, estime que la «culture de l’alliance» est son principal héritage.Avant de quitter son poste pour rejoindre l’équipe du socialiste Ángel Gabilondo lors des élections à la Communauté de Madrid, Irene Lozano a fait le point sur son passage à la tête du Conseil supérieur des sports.

« La pandémie a marqué sa gestion« , apprécié après la rencontre informative sur la professionnalisation de la Première Division féminine de football, célébrée ce jeudi.

Ce sera l’une de ses dernières contributions à la tête de la CDD après quatorze mois marqués par l’évolution de la pandémie.

« La chose à me faire remarquer est compliquée », a déclaré devant les médias de masse. « Parler de moi est compliqué. Je pense que nous avons sorti le sport de la pandémie. Maintenant, vous pouvez le voir, mais il y a eu des moments sombres où ce n’était pas si évident. Le sport est l’une des activités les plus touchées, car il rassemble des masses, car ce sont des spectacles publics et très visibles pour la société », a-t-il déclaré.

Irene Lozano a assuré que « les athlètes étaient préoccupés et avec une grande incertitude » pendant les premiers mois de la pandémie.

« Nous avons réussi à faire avancer le sport avec une architecture de protocole qui leur a donné l’assurance de pouvoir jouer en toute confiance.. Dans le même temps, nous protégeons les téléspectateurs en ne leur permettant pas de participer à certaines émissions et en veillant à ce que les compétitions puissent reprendre car l’aspect financier devait également être surveillé. Pour les clubs, leur mode de vie fondamental est les compétitions », a-t-il fait remarquer.

La présidente de la CDD a évoqué comme « jalon majeur » au cours de son mandat « la stratégie du sport sûr, reconnue par l’Organisation mondiale de la santé ».

« Nous continuons à travailler pour une alliance pour le sport mondial et je crois qu’aujourd’hui nous avons également donné un coup de pouce irréversible, avec la présentation de la Liga Ellas, au sport pratiqué par les femmes. Cela me semble une énorme injustice que les trois professionnelles les ligues en Espagne sont des hommes. Cela doit être changé », a-t-il déclaré.

Lozano a estimé qu ‘ »un espace d’égalité doit être créé pour que les sportives soient égales aux hommes ». « Le football est bien avancé. Nous commençons à travailler sur la professionnalisation du basket-ball. Mon successeur le fera », a-t-il déclaré.

Interrogée sur la personne qui la remplacera à la tête du CSD, Irene Lozano a répondu: « Je n’ai aucune idée de qui ce sera. Ce n’est pas une décision que je prendrai. Je pense que le plus important est que vous sachiez que vous avez un travail de gestion important et très politique à faire. C’est une position très politique, bien plus qu’il n’y paraît de l’extérieur. Pour gérer, il faut avoir de la capacité ».

Ces derniers mois, le Pacte de Viana, signé avec la Fédération royale espagnole de football (RFEF) et LaLiga, s’est également démarqué.

« La solution était de les asseoir à une table (respectivement Luis Rubiales et Javier Tebas, présidents de la fédération et de la Liga) et de négocier. Le Pacte de Viana avait l’énorme vertu de voir ce qui pouvait être fait lorsque les différents acteurs en avaient la volonté. J’aimerais que cette culture du pacte s’infiltre dans le sport », a-t-il souhaité.

Lozano a expliqué que ce pacte était « essentiel » car le football « est la locomotive du sport en termes économiques ».

« Le football doit fonctionner pour que le sport fonctionne. Grâce au Pacte de Viana, il a été possible d’augmenter le montant des dons des clubs, précisément pour favoriser d’autres petits sports, et il a été possible de créer une fondation qui gérera ces fonds et aidera les fédérations à gérer leurs droits audiovisuels. Ce sont des réalisations importantes. J’espère avoir semé la semence de l’alliance et la culture de l’alliance. Nous sommes beaucoup plus forts lorsque nous sommes unis », a-t-il ajouté.

Irene Lozano quittera la présidence de la CDD pour rejoindre la candidature socialiste à la présidence de la Communauté de Madrid, dirigée par Ángel Gabilondo.

« C’est une personne à qui je m’identifie pleinement pour sa façon calme de faire de la politique et pour son idée que la politique n’est pas un spectacle mais plutôt pour résoudre les problèmes du peuple et transformer la réalité du pays », a-t-il déclaré.

« Je me sens très à l’aise dans ce projet. Je pense que c’est le projet dont Madrid a besoin, un projet devant ceux qui nous offrent un passé de corruption et un avenir de tourisme ivre. Nous offrons du travail, du travail sérieux et l’avenir qui est déjà là avec les fonds de l’Union européenne et cela fait de Madrid une grande «plaque tournante» de l’économie de la connaissance, de la numérisation, de la transformation écologique, de l’égalité et de l’inclusion », a-t-il conclu.