La pandémie a recalibré les préférences des acheteurs de maison conformément à la nouvelle norme: Ashok Kapur

La pandémie de COVID-19 a recalibré les préférences des acheteurs de maison conformément à la nouvelle norme. Il a également annoncé un changement dans les préférences des clients vers des développeurs organisés avec des références solides et d’excellents antécédents. L’importance de la maison étant de plus en plus acceptée, les ventes résidentielles devraient être dynamiques d’ici la fin de 2021 dans un contexte de taux d’intérêt bas et de mesures proactives telles qu’une réduction des droits de timbre dans plusieurs États, selon Ashok Kapur, président, Krisumi Corporation.

Dans une interview exclusive avec Sanjeev Sinha de FE Online, il partage son point de vue sur l’impact de COVID-19 sur l’immobilier résidentiel et les préférences des acheteurs, et parle de leur projet phare à Gurgaon. Extraits :

Quel a été l’impact du COVID-19 sur le secteur de l’immobilier résidentiel ? Avez-vous vu une augmentation des ventes dans un passé récent?

La pandémie de COVID-19 a réaffirmé l’importance d’acheter une maison plutôt que de vivre avec les insécurités d’un logement loué. Il a établi que la maison n’est pas simplement une adresse ; c’est aussi un espace d’appartenance pour se reconnecter à soi. Le segment du logement résidentiel a connu une phase modérée au départ l’année dernière lors de la première vague de COVID, mais a ensuite repris l’élan alors que la pandémie a fait prendre conscience aux gens de la vraie valeur de leur maison. L’incertitude du virus a amené les gardiens de clôture sur le marché.

La pandémie a poussé chaque entreprise vers le mode numérique, et l’immobilier n’était pas différent. Les normes de distanciation sociale et d’autres protocoles, qui sont devenus la «nouvelle norme, ont entraîné le changement si nécessaire dans le processus de communication global». Les développeurs ont emprunté la voie virtuelle pour interagir avec les acheteurs de maison et les parties prenantes pour boucler la boucle des ventes. Fidèles à cette tendance, chez Krisumi, nous avons lancé un film immersif à 360 degrés présentant notre projet phare, « Krisumi Waterfall Residences », en avril 2021. Nous avons ajouté le film immersif à notre site Web, présentant nos résidences haut de gamme. Les acheteurs de maison peuvent voir ce film et vivre une expérience de réalité virtuelle de nos résidences tout en prenant des décisions d’achat sans vérification physique.

L’année 2021 a connu un début prometteur ; les ventes résidentielles ont connu une hausse de 44% en glissement annuel au premier trimestre 2021, comme le souligne un rapport de Knight Frank. Nous prévoyons que cet élan se maintiendra au milieu de la récente baisse des cas quotidiens moyens de coronavirus et de l’assouplissement des restrictions de voyage. Les logements haut de gamme connaîtront une traction parmi les HNI, les UHNI et les expatriés en raison des développements d’infrastructures et de l’impulsion politique du gouvernement.

Le COVID-19 a-t-il changé le sentiment/les préférences des acheteurs de maison ?

La pandémie de COVID-19 a recalibré les préférences des acheteurs de maison conformément à la nouvelle norme. Il a également annoncé un changement dans les préférences des clients vers des développeurs organisés avec des références solides et d’excellents antécédents. Le travail à domicile est devenu le courant sous-jacent dominant pour façonner les préférences des acheteurs de maison. De nos jours, les acheteurs de maison préfèrent les résidences pouvant accueillir un « espace » pour le travail à distance, avec davantage d’espaces ouverts en plein air et des communautés fermées dotées d’équipements à la pointe de la technologie. La personnalisation de l’espace a été étendue à un point tel que les développeurs proposent des étages ouverts complets et les conçoivent selon les exigences de l’acheteur à partir d’une gamme d’options de conception exceptionnelles.

Ce changement de préférence est important en raison de la pandémie de Covid-19 et de son impact socio-économique. La majorité préfère désormais un espace de travail entièrement équipé, un espace dédié au fitness, un espace privé pour leurs rendez-vous du week-end, une aire de jeux pour les enfants tout en tenant compte d’autres facteurs importants tels que l’emplacement, la taille du billet, un design réfléchi, une technologie de pointe, etc. Cela a conduit à bouleverser l’approche globale adoptée par les développeurs tout en la considérant comme une composante supplémentaire dans leur offre de produits. Anticipant cette tendance au début de 2021, chez Krisumi, nous avons lancé une nouvelle classe d’actifs 2LDK (Living, Dining & Kitchen) + espace de travail personnel dans notre projet phare, Krisumi Waterfall Residences, Gurugram. Ces résidences sont parfaitement adaptées au mode de vie « travail à domicile » (WFH) pour les Indiens travaillant avec des entreprises mondiales et les communautés d’expatriés.

Quel est l’état d’avancement de votre projet phare ? Quand comptez-vous le livrer ?

Notre projet phare, Krisumi Waterfall Residences, illustre la confluence de l’art et de l’architecture japonais avec l’esthétique indienne. Stratégiquement situé dans le secteur 36A le long de l’autoroute Dwarka, Krisumi Waterfall Residences fait partie du plus grand canton intégré appelé Krisumi City. La première phase, Krisumi Waterfall Residences, comprend 433 unités (2, 3 LDK et penthouses), dont un club-house de 36 000 pieds carrés. Nous avons lancé trois tours – A, B et C. Alors que les deux premières tours ont été lancées plus tôt, la troisième tour a été lancée pendant la pandémie. Les tours A et B comprennent 239 unités ; La tour C se compose de 194 unités réparties sur 34 étages. Les derniers étages seraient réservés à des appartements entièrement meublés en édition limitée destinés spécifiquement à la communauté des expatriés. La construction des trois tours bat son plein.

L’un des principaux USP des résidences Krisumi Waterfall est un somptueux club-house sur 2 niveaux entièrement équipé réservé aux résidents, une salle de sport ultramoderne, un restaurant, un bar-salon, un spa et un salon, un mini-théâtre, une cuisine raffinée, en plein air salle à manger avec vue sur la piscine, court de tennis, squash, etc., et est entièrement intégré aux trois tours résidentielles. Le projet bénéficie également d’une distinction unique des premiers halls de tour climatisés de luxe dans les appartements de cette taille de billet.

Dans le cadre du projet plus vaste, Krisumi City comprendra également un centre commercial haut de gamme, des établissements d’enseignement, un hôtel haut de gamme et des espaces de bureaux haut de gamme. Bien que nous ayons promis de livrer les résidences Waterfall d’ici la mi-2024, nous sommes sur la bonne voie pour livrer bien avant cela.

C’est peut-être la première fois qu’une JV d’une société indienne et japonaise développe un projet résidentiel en Inde. Que peuvent attendre les acquéreurs de cette association ?

Entrer sur le marché de l’immobilier en partenariat avec Sumitomo Corporation, une société Fortune 500 depuis 26 ans, a été une décision mûrement réfléchie, dans le but de susciter la confiance et d’offrir quelque chose d’exclusif aux consommateurs. Nous avons ressenti une lacune sur le marché qui a vu le besoin d’un développeur crédible qui pourrait tenir ses promesses et fournir des résultats à la satisfaction des consommateurs. Nous nous efforçons de combler ce vide grâce au partenariat entre Krishna Group et Sumitomo Corporation, reposant sur la fondation d’une culture profondément enracinée, d’une éthique forte, d’une approche transparente et d’une conscience de la qualité définissant l’ADN japonais. À travers notre projet phare, Krisumi Waterfall Residences, nous souhaitons apporter en Inde un morceau de Japon contemporain et avant-gardiste. Le paysage urbain moderne que nous créons ajoutera une valeur durable non seulement à la communauté qui réside ici, mais à toute la région de la RCN.

Nikken Sekkei, l’une des plus grandes entreprises de conception au monde, a été invitée à participer à la conception complète du projet. Ils sont également à bord pour le master planning du site de 65 acres et pas seulement pour la première phase afin que tout reste synchronisé. Le projet est conçu et développé sur le concept philosophique de l’aménagement paysager japonais pour mettre en valeur les éléments naturels tout en évitant l’ornementation artificielle. Outre un luxueux pavillon sur 2 niveaux de 36 000 pieds carrés entièrement équipé réservé aux résidents et intégré aux trois tours résidentielles, les 433 appartements bien aménagés offrent une gamme d’options de personnalisation, y compris une palette de couleurs beige et gris, une cuisine ouverte / fermée , salon TV et options chambre S. Le sous-sol du projet présente des éléments bien pensés comme une zone d’attente pour les chauffeurs, une zone de douche dédiée et des vestiaires pour les aides ménagères.

Le projet illustre des techniques de construction supérieures avec le respect des normes japonaises en matière de conception, de qualité et de sécurité. Tata Projects a remporté un seul grand contrat-cadre pour gagner du temps et garantir l’efficacité. En plus de leurs maisons de rêve, les acheteurs bénéficieront également de sept assurances qualité valables cinq ans, y compris la tuyauterie en polypropylène, les planchers en bois d’ingénierie, les raccords CP et la porcelaine, les portes et fenêtres en aluminium, la peinture extérieure, les interrupteurs et prises électriques, les poignées de porte, les serrures et les cylindres. . Le projet est inspecté et supervisé par une équipe d’experts techniques du Japon qui visitent périodiquement le site.

Le projet s’appuie également sur des technologies de pointe telles que le verre haute performance à très faible valeur U pour assurer l’efficacité énergétique ; Coffrage monolithique en aluminium pour la construction qui a un cycle de construction 2X plus rapide par rapport au coffrage conventionnel, murs de contreventement en béton solide, tuyauterie en polypropylène par opposition à la tuyauterie traditionnelle en PVC, pour offrir une plus grande résistance à l’exposition aux produits chimiques, à la corrosion et à la rupture, etc. Le projet a été conçu comme selon le dernier code du bâtiment pour assurer une résistance plus élevée aux tremblements de terre et a accordé une certification GRIHA 4 étoiles.

Avec la fin de la deuxième vague de COVID-19, quelles sont vos perspectives pour le reste de l’année ?

La baisse du nombre moyen de cas quotidiens et l’élargissement de la couverture vaccinale augurent bien du rebond rapide de l’économie indienne. L’assouplissement des restrictions a redémarré presque toutes les activités commerciales. La pandémie de COVID-19 a également renforcé l’immobilier en tant qu’actif stable et lucratif au lieu des classes d’investissement conventionnelles. L’immobilier commercial est aux prises avec des défis dus au travail prolongé à domicile qui entraînera invariablement une augmentation de la demande de propriétés résidentielles.

L’importance de la maison étant de plus en plus acceptée, les ventes résidentielles devraient être dynamiques d’ici la fin de 2021 dans un contexte de taux d’intérêt bas et de mesures proactives telles qu’une réduction des droits de timbre par plusieurs États. Fort d’un emplacement stratégique, d’une série de développements d’infrastructures et d’une population millénaire en plein essor, le marché résidentiel de Gurugram continuera d’attirer les intérêts des utilisateurs finaux et des investisseurs. Au milieu de la pandémie, la demande de copropriétés fermées continuera d’augmenter pour des raisons de sûreté et de sécurité. Le travail prolongé à domicile et la scolarité en ligne ont également entraîné une augmentation du besoin d’un espace de travail dédié, d’une zone de bien-être, d’une chambre d’enfant, etc., car COVID a restreint les mouvements, et nous prévoyons que la demande d’espace de travail 2 BHK +, 3 BHK +Les maisons d’espace de travail continueront de croître dans les prochaines années.

