La pandémie a réellement amélioré notre efficacité opérationnelle : Shashi Kiran Shetty, fondateur et président d’Allcargo Logistics

Shashi Kiran Shetty, fondateur et président, Allcargo Logistics

Le secteur de la logistique, témoin d’une transformation à la suite de la pandémie induite par Covid-19, a entraîné un changement dans son récit fonctionnel. Shashi Kiran Shetty, fondateur et président d’Allcargo Logistics, parle à Indronil Roychowdhury du modèle transformé du secteur qui est entré en vigueur. Extraits :

Comment le Covid-19 a-t-il impacté le paysage logistique de la première et de la deuxième vague et le modus operandi auquel le secteur a dû adopter ?

Le secteur de la logistique, au niveau mondial, au cours de la première vague de pandémie, a été confronté à des interruptions de livraison, des encombrements, des contraintes de capacité, des transports et des irrégularités dans le mouvement des conteneurs. Mais les choses se sont améliorées rapidement. L’industrie indienne de la logistique, au contraire, faisant preuve de résilience, a poursuivi ses opérations avec des travailleurs faisant preuve d’un engagement exceptionnel sans pratiquement aucune interruption des opérations portuaires et des conteneurs transportés efficacement vers les CFS et les ICD. Les CFS sont sortis de la baisse des volumes d’avril à juin 2020 en enregistrant un débit supérieur à celui d’avant COVID en mars 2021 pour pouvoir régulariser les opérations avec tous les protocoles de sécurité. Mais un changement de comportement d’achat a déclenché la croissance de la logistique du commerce électronique, apportant des opportunités qui ont nécessité une transformation du secteur.

Les défis de la deuxième vague n’étaient pas différents, mais l’industrie était mieux équipée. À Allcargo, nous avons préparé des contingences élaborées et les opérations ne se sont jamais arrêtées. La pandémie a en fait amélioré notre efficacité opérationnelle et, ce faisant, nous réalignons les responsables de la gestion de nos opérations mondiales réparties dans plus de 70 pays.

Le métier de la logistique est à forte intensité de main d’œuvre. Devez-vous réaligner votre main-d’œuvre car la numérisation est déjà entrée en jeu ?

L’industrie de la logistique a dû repenser son récit fonctionnel pour répondre au scénario en évolution, car le maintien de la distance sociale et le fonctionnement avec une main-d’œuvre réduite sont devenus la nouvelle norme. Nous avons dû passer au modèle de travail à distance pour assurer la sécurité. Travailler avec précision et réactivité est devenu impératif dans l’environnement transitoire. Allcargo Logistics a joué un rôle de pionnier en adoptant ECU360, notre plate-forme numérique pour le commerce mondial, offrant une expédition à guichet unique. Cela a permis aux entreprises disposant d’une expertise approfondie du marché local, d’une expérience de dédouanement inégalée et d’un solide réseau logistique mondial. Au niveau opérationnel, la mise à niveau technologique et la numérisation sont devenues essentielles avec la pénétration croissante du commerce électronique. Les segments de l’entreposage et de la logistique contractuelle sont également devenus extrêmement compétitifs et la demande d’entrepôts modernes avec un débit plus élevé augmente. Des technologies telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IoT) révolutionnent le paysage logistique du pays.

Quel est le scénario actuel de la logistique du fret maritime qui influence également l’occupation dans les CFS/ICD ?

La logistique du fret maritime a été perturbée au cours de la dernière année avec des restrictions pandémiques dans différentes parties du monde à différents moments entraînant des déséquilibres commerciaux temporaires. Les stocks sont restés bloqués et le blanking (une traversée programmée, annulée par une compagnie maritime dans laquelle un navire saute certains ports voire la totalité de la route) a conduit à des contraintes de capacité importantes. Cela a conduit les taux de fret à des niveaux sans précédent bien que les stocks de conteneurs et les déséquilibres commerciaux aient connu une correction progressive. Le blocage du canal de Suez a ramené la reprise à la même situation qu’il y a plusieurs semaines, mais à l’heure actuelle, le commerce revient à la normale. Cela devrait stabiliser les taux de fret et la disponibilité des stocks pour la logistique du fret maritime, bien qu’il soit peu probable que les taux de fret reviennent aux niveaux d’avant Covid.

Quant aux CFS/ICD, ils jouent un rôle très important en Inde. Ils ont été les sauveteurs dans les moments les plus difficiles, car de nombreux ports risquaient de fermer. Mais l’évacuation transparente de la cargaison vers le réseau CFS/ICD a permis aux ports de fonctionner efficacement. Les taux d’occupation du CFS/ICD ont été plus ou moins stables. Les restrictions conduisent à des volumes réduits, mais conduisent également à des temps de séjour accrus, qui se combinent à des niveaux d’utilisation qui finissent par être plus ou moins cohérents. Des interruptions et des blocages plus longs peuvent entraîner une réduction de l’utilisation, cependant, nous voyons la situation s’améliorer maintenant et ne prévoyons pas de tels défis pour le CFS/ICD.

Étant donné que vous avez effectué un certain nombre d’acquisitions aux niveaux national et mondial et que Covid se poursuit depuis plus d’un an maintenant, ces acquisitions ont-elles été utiles à votre entreprise ?

Toutes les acquisitions ont été élaborées pour faire du groupe Allcargo un fournisseur mondial spécialisé de services logistiques intégrés avec une échelle et la bonne empreinte sur tous les marchés. Notre activité mondiale NVOCC a été un précurseur vers la numérisation – nous gérons une plate-forme numérique pour le commerce mondial, sur ECU360, une partie d’ECU Worldwide que nous avons acquise en 2006. Elle a connu une adoption importante de la part des clients. En tant que plate-forme numérique, ECU360 offre un service de bout en bout prenant en charge l’ensemble du processus, de l’enlèvement de l’entrepôt à la livraison au destinataire. Pendant la pandémie, cela a aidé nos clients du monde entier à poursuivre leurs activités en quelques clics.

L’acquisition de Gati fait partie de notre stratégie d’incursion dans la distribution express avec les segments logistiques du premier et du dernier kilomètre. L’objectif est de combiner la portée nationale de Gati avec notre réseau mondial pour offrir des solutions logistiques intégrées de bout en bout. Alors que le commerce électronique connaît une croissance rapide pendant la pandémie, l’acquisition nous fera participer au parcours de croissance du commerce électronique.

Quel a été l’impact de Covid -19 sur le chiffre d’affaires de votre entreprise lors du dernier exercice ? Comment envisagez-vous la fiscalité actuelle, notamment en termes de recettes ?

Si vous regardez nos résultats financiers de l’année dernière jusqu’au trimestre de décembre, nous avons fait mieux qu’en 2019 (revenu – décembre -20 Rs 506.06 crore contre Rs 373,61 crore à la même période de l’exercice précédent. Bénéfice net – décembre 2020 Rs 70,28 crore contre Rs 159,59 crore au cours de la même période de l’exercice précédent) même pendant la pandémie, grâce à l’amélioration des volumes et en partie à des taux de fret plus élevés dans tous les domaines. Il y a, bien sûr, des défis dus aux blocages dans plusieurs États de l’Inde, mais je m’attends à ce que l’industrie de la logistique – à la fois en Inde et dans le monde – soit un endroit très excitant après la pandémie alors que l’activité économique se redresse complètement.

Comment Allcargo trace-t-il sa trajectoire de croissance ?

Nous n’hésitons certainement pas à acquérir des entreprises. Nous avons acquis plus de 10 sociétés en dehors de l’Inde, qui ont toutes été des fusions réussies. Notre dernier était Gati, achevé en 2020, et nous sommes en train de le redresser pour mettre sa trajectoire de croissance sur la bonne voie en réduisant la dette, en améliorant l’efficacité opérationnelle et en abandonnant les activités non essentielles. L’objectif est de regagner le leadership du marché dont Gati jouissait autrefois dans la distribution express.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.