La pandémie augmente la demande de vêtements de fitness ; regarde la catégorie à la croissance la plus rapide au premier trimestre

Dans les montres, avec une vague d’appareils à bas prix sur le marché, l’ASP est tombé à 88 $ (environ Rs 6 000 à Rs 6 200). De plus, l’ASP a également diminué de 31 % par rapport au trimestre précédent, soulignant que les fournisseurs capitalisent agressivement sur ce marché en introduisant des appareils plus abordables.

Le marché indien des wearables a connu l’une de ses plus belles phases pendant la pandémie. Après avoir atteint des expéditions record l’année dernière, le segment a de nouveau affiché des volumes de 11,4 millions d’unités entre janvier et mars 2021, le plus élevé jamais enregistré au premier trimestre de n’importe quelle année civile.

Le marché a augmenté de 170,3 % en glissement annuel au premier trimestre 2021 grâce à une forte dynamique dans les catégories montres et boucles d’oreilles, a déclaré IDC India. Les montres ont augmenté de 463,8 % en glissement annuel pour devenir la catégorie de vêtements portables à la croissance la plus rapide, remplaçant les écouteurs. Au total, 1,4 million de montres ont été expédiées au premier trimestre 2021, le deuxième trimestre consécutif enregistrant plus d’un million d’expéditions de montres, a-t-il indiqué.

La catégorie globale des bracelets, y compris les bracelets et les montres, a augmenté de 74,8 % en glissement annuel au premier trimestre.

« L’engouement continu des consommateurs pour les dispositifs d’oreille démontre l’appétit sain de la catégorie. Les vendeurs essaient de capitaliser sur le trajet avec des appareils à bas et moyen prix. Cela permet non seulement de réduire le prix de vente moyen (ASP) de la catégorie, mais également d’ajouter des fonctionnalités améliorées pour acquérir de nouveaux utilisateurs », a déclaré Anisha Dumbre, analyste de marché chez IDC India.

Le canal hors ligne, qui a fait face à des défis en raison de Covid-19, a commencé à connaître une certaine normalité et les fournisseurs ont exploré l’expansion hors ligne comme un moyen crucial d’améliorer les entreprises dans les appareils auditifs et les bracelets, a-t-elle déclaré.

Cependant, la deuxième vague a de nouveau interrompu les ventes au détail alors que les villes clés traversent des fermetures, poussant davantage l’expansion hors ligne des entreprises pour les deux prochains trimestres, a déclaré Dumbre.

Concernant la croissance du marché indien des appareils portables, Jaipal Singh, directeur de recherche associé d’IDC India (appareils clients), a déclaré : « Du style à la surveillance de la santé, les appareils portables sont désormais devenus l’un des appareils les plus sophistiqués de ces derniers temps. La catégorie est témoin d’un changement constant dans le paysage concurrentiel avec de nouveaux acteurs entrant dans le segment.

La deuxième vague d’infections a eu un impact sur les lancements prévus et les livraisons retardées. Cependant, au cours de la dernière année, la valeur des appareils portables a rapidement augmenté. La demande pour ces appareils devrait rester forte en 2021, a-t-il déclaré.

