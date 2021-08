La pandémie de Covid-19 a considérablement accéléré l’adoption des paiements numériques en Inde : RBP Finivis

Sam Gupta, directeur et chef de la direction, RBP Finivis

Au milieu de la pandémie de Covid-19 dans le pays, les fintechs ont été à l’avant-garde des efforts d’inclusion financière de l’Inde. Parmi la nouvelle génération de fintechs dans le pays, RBP Finivis, basée à Panchkula, étend rapidement son empreinte. Dans une interaction avec Financial Express (Online), son directeur et chef de la direction, Sam Gupta, a partagé son point de vue sur l’impact de Covid-19 sur l’industrie de la fintech, l’importance de l’inclusion financière et les plans de croissance et d’expansion de RBP Finivis. Extraits édités :

L’Inde a un système bancaire solide. Pourquoi pensez-vous que les fintechs sont cruciales pour l’inclusion financière en Inde ?

La mise en œuvre de l’inclusion financière qui s’est tenue dans les années 1960 a gardé un œil sur le développement économique de l’Inde avec la nationalisation des banques. Le régulateur a conseillé à toutes les banques d’inclure l’inclusion financière dans leur approche commerciale. Depuis lors, ses progrès ont été suivis par la Reserve Bank of India (RBI) à travers la mise en œuvre de plans d’inclusion financière (FIP) en termes de paramètres prédéterminés. Le rôle clé des fintechs dans l’inclusion financière consiste à apporter des changements au modèle commercial traditionnel des banques et des institutions financières ; il peut fournir des produits et services financiers à la population financièrement exclue d’une manière plus responsable et efficace dans le moins de temps possible.

Comment Covid-19 a-t-il impacté l’industrie fintech indienne et votre entreprise ?

La pandémie a considérablement accéléré l’adoption des paiements numériques et a vu les solutions de prêt se développer à une vitesse vertigineuse, entraînant l’inclusion massive de factions de la société mal desservies par les méthodes financières traditionnelles. L’utilisation des paiements numériques et sans contact a augmenté pendant la pandémie, alors que les gens ont opté pour des moyens plus sûrs d’effectuer des transactions financières. Notre entreprise et nos employés ont également été touchés par la pandémie. En termes d’affaires, nous avons vu plus de transactions numériques au cours de cette période.

Au milieu de la pandémie, quand voyez-vous un renouveau dans l’industrie des technologies financières ?

Nous ne voyons pas la pandémie comme une opportunité perdue ; il a plutôt généré des revenus inattendus qui n’avaient jamais été imaginés. L’industrie de la fintech a connu une forte augmentation du nombre de transactions au milieu du verrouillage. L’année 2020 est considérée comme un boom pour l’industrie et les choses se passent à un rythme rapide. Dans une certaine mesure, la pandémie s’est avérée bénéfique pour les acteurs de l’industrie de la fintech pour exécuter leurs plans et essayer de maximiser la portée de leurs offres.

Il existe déjà des acteurs établis comme Paytm et PhonePe, etc. présents sur le marché indien de la fintech. Qu’est-ce qui différencie RBP Finivis des autres ?

Notre offre unique sur le marché du segment B2C est un différenciateur clé des autres acteurs existants. Nous avons une équipe technologique qualifiée avec 10 ans d’expérience. Le succès de Digital India est notre principal mantra que nous exploitons dans nos services et nos offres. Le lancement de MEGO sera révolutionnaire dans l’industrie de la fintech. Et, un facteur important est que les produits tels que AEPS (système de paiement activé Aadhaar) et les micro guichets automatiques ne sont pas exploités par des marques similaires à Paytm et PhonePe.

Qu’est-ce que le guichet automatique MEGO Pay ? En quoi est-il différent des autres guichets automatiques bancaires ?

MEGO conceptualise l’offre digitale clé de RBP Finivis. Micro ATM est l’un des composants de base de nos offres. L’appareil comprend un lecteur de carte avec des fonctionnalités de dépôt, de consultation de solde et de retrait d’espèces sur toutes les cartes de débit bancaires. Il s’agit d’une mini version des grands guichets automatiques avec un terminal POS (point de vente). Micro ATM facilite la fonctionnalité d’une machine à glisser pour se connecter au système bancaire de base. Avec nos services de micro ATM également connus sous le nom de services de mini ATM en Inde, nous sommes déterminés à changer la vie d’un homme ordinaire.

Quelle est votre part de marché actuelle et qui sont vos concurrents sur le marché ?

Notre part de marché est actuellement minime. D’ici à fin 2021 et 2022, nous aurions un pourcentage de la part de marché globale, car nous opérons à la fois dans les segments B2B et B2c. Nos concurrents sont Paytm, GooglePay, Mobikwik et PhonePe.

Dans combien d’États/marchés êtes-vous présent actuellement ? Un projet d’extension ?

Nous sommes actuellement basés à Panchkula (Haryana) et avons une équipe de recherche opérant à Calcutta. Nous prévoyons d’étendre nos succursales et nos services à un certain nombre d’États, notamment Delhi NCR, Assam, Mizoram, Tripura, Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab et Haryana.

Quelle est la taille de votre clientèle et son taux de croissance ?

Avec l’introduction de l’intelligence artificielle (IA) qui augmentera l’efficacité des paiements numériques, et pendant la pandémie, la tendance a connu une immense recrudescence en termes d’utilisation de celle-ci (paiements numériques). Il va changer les dimensions complètes de l’économie indienne. Nos segments cibles sont les élèves des écoles et des collèges, les jeunes sans emploi, les populations rurales et les consommateurs qui sont avisés sur le marché et recherchent des remises et des offres dans leurs dépenses. Dans nos offres B2C, nous fournissons des fonctionnalités uniques et avancées basées sur la technologie à nos consommateurs pour utiliser leurs offres et leurs remises en argent via une application Web et des cartes. Apporter la banque numérique à l’Inde rurale est notre principal objectif à atteindre en acquérant 15 % de la base d’abonnés ruraux.

Où voyez-vous RBP Finivis dans les deux prochaines années, en termes de taille d’entreprise (nombre d’employés), de chiffre d’affaires et de croissance ?

Nous visons une forte croissance de 12 % et prévoyons de l’accélérer au second semestre. Au cours des deux prochaines années, nous visons à inscrire plus de 500 employés sur la liste de paie. Et en termes de croissance, nous visons considérablement un chiffre d’affaires brut de Rs 4 000 crore en 2021 et Rs 9 000 crore en 2022.

Quand comptez-vous atteindre le seuil de rentabilité ?

Nous prévoyons notre seuil de rentabilité d’ici juillet 2022 avec un chiffre d’affaires de plus de Rs 200 crore. Nous aurions pu atteindre le seuil de rentabilité beaucoup plus tôt, mais en raison de Covid-19, les choses se sont ralenties après le verrouillage.

