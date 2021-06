La pandémie de Covid-19 a incité les entreprises à accorder une importance accrue au bien-être des employés

Une culture de travail qui est plus durable, tournée vers l’avenir et acceptable dans son approche est le besoin du moment.

La dynamique du milieu de travail a radicalement changé au cours de la dernière année. Les organisations ont été obligées de fonctionner à distance et la culture du travail à domicile est devenue plus importante que jamais. La pandémie a poussé le monde entier dans une ère d’importance accrue pour la santé et pour les entreprises, assurer la santé et le bien-être des employés est devenu très crucial pendant la pandémie. Pour s’assurer que les employés sont au mieux de leur productivité, de plus en plus d’entreprises ont commencé à mettre en œuvre des programmes de bien-être pour aborder l’importance d’une vie saine au travail et s’assurer qu’ils se sentent valorisés et appréciés.

« La santé et la sécurité des employés font partie intégrante de toutes nos initiatives et ont toujours été une priorité. Cette année, il était particulièrement important de prendre des mesures supplémentaires pour que les employés se sentent plus en sécurité et leur assurer que leur sécurité et leur santé étaient une préoccupation majeure. Même un petit acte de gentillesse contribue grandement à apaiser les inquiétudes de quelqu’un dans le scénario actuel. Nous pensons également que des employés heureux créent des lieux de travail réussis, il est donc important de célébrer les petits jalons en ces temps difficiles. Nous avons célébré divers jalons au cours de l’année, tels que le lancement d’un nouveau produit, l’implication des employés dans les initiatives menées par l’entreprise et les employés démontrant leur talent grâce à notre initiative appelée Mehfil, un concours de talents virtuel. En fait, en cette année difficile, nos employés nous ont élus « Great Place To Work® », ce que je classerais comme l’une de nos plus grandes réalisations. Trouver de la joie dans les petites choses peut donner aux membres de l’équipe un sentiment d’appartenance en ces temps difficiles, a déclaré M. Parag Kulkarni, directeur général, AO Smith India, un leader dans le chauffage et le traitement de l’eau.

Fabiola Mendes e Rodrigues, directrice de Bennet and Bernard, une entreprise multi-diversifiée basée à Goa, a déclaré : « Chez Bennet et Bernard, nous avons toujours cru en la direction avec empathie au service de nos précieux employés à tout moment. Conscients de la situation en ces temps difficiles, nous avons consacré du temps, des efforts et de l’argent au bien-être de nos employés et avons fait un effort supplémentaire pour aider nos collègues à équilibrer leur vie professionnelle. Nous avons mis en place plusieurs initiatives de bien-être des employés telles que des horaires de travail flexibles, des ateliers de santé, des séances de bien-être physique et mental, des promenades virtuelles, des séances de yoga, des compétitions de fitness entre équipes avec récompenses, une vaccination pour tous, etc. moral. L’entreprise reste concentrée sur le bien-être des équipes, en mettant l’accent sur ce qui est urgent et immédiatement nécessaire, la priorisation du travail et des objectifs et en veillant à ce que les équipes disposent du temps nécessaire pour leur propre bien-être et celui de leur famille.

« Maintenir l’équilibre travail-vie n’a jamais été aussi important et difficile qu’il ne l’était déjà. De nombreuses personnes ont été confrontées au burn-out en raison du manque de différenciation entre le travail et la vie personnelle. Je crois que la clé d’un équilibre sain est de pratiquer des limites délimitées entre « travail » et « maison » et de les suivre avec autodiscipline. Notre entreprise a entrepris plusieurs mesures de consolidation d’équipe, comme la participation collective de nos employés à des contenus en ligne amusants et une session de motivation par les chefs d’équipe et la direction pour s’assurer que les employés restent motivés pendant ces périodes difficiles et qu’ils ne manquent pas d’efficacité. Comme l’isolement à domicile peut s’avérer sombre et déprimant pour beaucoup de gens, nous avons donc également organisé des séances de conseil pour nos employés. En plus de cela, si les employés se sentent déprimés ou ont besoin d’un soutien d’un expert médical, nous nous sommes associés à ProPhysio, qui dispose d’une équipe de psychologues, de physiothérapeutes et de psychiatres et les aide avec leurs solutions sur mesure. Nous avons également lancé une série de mesures telles que des horaires de travail flexibles, la gestion du stress, le yoga et la méditation en ligne pour les patients post-COVID et nous offrons également la vaccination gratuite pour les employés et leur conjoint. Nous encourageons également les employés à utiliser ce temps pour acquérir une nouvelle compétence ou pour s’améliorer », ajoute M. Manas Mehrotra, fondateur de 315Work Avenue, un acteur de premier plan du coworking.

Si la notion de télétravail signifie une certaine flexibilité – compte tenu de la dynamique de la situation actuelle, elle appelle une dose supplémentaire d’empathie et de compréhension des horaires des salariés. S’il y a déjà de l’anxiété et du stress associés à cette situation, le besoin de rester détendu et équilibré est d’autant plus important. Une culture de travail qui est plus durable, tournée vers l’avenir et acceptable dans son approche est le besoin du moment.

