La pandémie de Covid-19 a porté la police de la pensée et la vigilance à un tout nouveau niveau ⋆ .

par Rachel Marsden, via Lew Rockwell:

Quel est le lien entre le militantisme pour les vaccins, les passeports Covid jab et un théologien réveillé de l’Église de Suède suggérant que les chrétiens devraient accepter le prophète Mohammed par «respect» pour les musulmans? Laisse moi te dire.

Depuis des années, la société occidentale est sur une pente glissante vers le rejet total de la vieille philosophie du «vivre et laisser vivre». Et cette pente est un slip’n’slide avec un mur de briques au bout. Ce n’était qu’une question de temps avant que la société ne s’y engage. Il y avait de nombreuses rampes de sortie et des panneaux d’avertissement clignotants en cours de route, mais, comme on dit, la route de l’enfer est pavée de bonnes intentions.

Tout a semblé commencer assez innocemment lorsque les guerriers de la justice sociale ont plaidé en faveur de la tolérance de la diversité. Assez juste. Quelle personne raisonnable n’aurait pas de problème à ce que les gens puissent vivre leur propre vie comme bon leur semble, du moment que cela ne gêne pas celle de quelqu’un d’autre?

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

La seule vraie confusion était qu’en se concentrant sur le type qui est basé sur l’apparence ou les traits que les individus ne peuvent pas contrôler, ces militants ont limité leur mission à augmenter uniquement les types de diversité les plus superficiels, ce qui est en soi une forme de discrimination contre le très les gens pour qui ils prétendent défendre. Ces militants réduisent efficacement les gens à des figures unidimensionnelles en soulignant le type de traits qui ne sont visibles que sur les applications de rencontres les plus loufoques tout en annulant le type de diversité invisible et beaucoup plus profonde. Mais la société a finalement cédé à leur vision du monde, ce qui n’a servi qu’à les enhardir.

L’étape suivante consistait à plaider au-delà de la simple tolérance en faveur du maintien de l’ordre et du rejet de toute pensée divergente de la leur. Les guerriers de la justice sociale étaient d’avis que chacun devrait pouvoir s’appeler comme il le souhaite – il / lui, elle / elle, ve / ver, xe / xem, ze / hir, (f) ae / (f) aer, etc – et ont le droit de dicter la façon dont les autres les voient. Ceux qui manquent de bande passante pour comprendre ce nouveau système linguistique ont pu l’éviter en se référant simplement aux personnes par leur nom, par exemple. Mais ce fut le début de l’émergence de deux langues et cultures parallèles et, finalement, de la ségrégation sociale, l’une pour les «réveillés» et leurs sympathisants, l’autre pour les traditionalistes.

Plus récemment, la poussée de la diversité a même atteint des domaines qui sont par définition traditionnels au sens le plus strict. Littéralement, plus rien n’est sacré, pas même la religion. Plus tôt ce mois-ci, un théologien de l’Église de Suède, qui peut ou non être un millénaire éveillé, a suggéré que les chrétiens pourraient accepter le prophète Mahomet dans l’intérêt d’un plus grand respect pour les musulmans, cherchant apparemment à traiter des institutions vieilles de plusieurs siècles comme si elles étaient un croisement Marvel / DC semblable à une équipe Spider-Man et Superman.

Alors, où tout cela mène-t-il maintenant? C’est assez évident. La pandémie de Covid-19 a porté la police militante des pensées et du comportement des autres à un tout autre niveau. Quiconque prend ses propres décisions sur sa vie au milieu de ce fiasco mondial a été honteux d’avoir mal pensé, dans une page tirée directement de «1984» de George Orwell, écrit en 1949, dans lequel un personnage est exécuté pour crime de pensée. Il n’est pas rare de nos jours que des travailleurs soient licenciés de leur emploi si l’entreprise estime que l’individu a violé ce qu’elle considère comme une conduite appropriée à l’époque de Covid-19. Ce n’est pas tout à fait la même chose que la punition imaginée par Orwell par «vaporisation», mais nous semblons y arriver. Les citoyens réveillés qui sont totalement intolérants à l’égard de toute personne dont les opinions et le comportement divergent des leurs au milieu de la pandémie sont déjà en hystérie à l’idée que les personnes choisissent de ne pas porter de masques faciaux ou choisissent où les porter, ou choisissent de mener leur vie quotidienne aussi normalement que possible.

Maintenant, nous commençons à voir ces mêmes militants autoritaires sanitaires vouloir dicter aux autres s’ils doivent être forcés de se faire vacciner. Et les gouvernements jouent le jeu, plusieurs nations évoquant la notion de passeport vaccinal pour voyager ou simplement pour entrer dans certains lieux intérieurs. Le Premier ministre britannique Boris Johnson, par exemple, a évoqué la possibilité pour les propriétaires de pubs britanniques de réserver le droit d’accès à leur établissement à ceux qui ont été vaccinés contre Covid-19.

En savoir plus @ LewRockwell.com