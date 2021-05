La pandémie de Covid-19 a poussé plus d’Indiens à sauver et à passer au numérique: enquête KPMG

En fait, certains d’entre eux ont déclaré que l’absence d’une passerelle de paiement de confiance affecterait dans une large mesure leur décision d’achat.

L’imprévisibilité du nouveau coronavirus et son impact débilitant sur l’économie poussent davantage d’Indiens à épargner et à envisager d’investir dans des instruments d’épargne, a montré une récente enquête de KPMG.

Plus de 85% des répondants déclarent qu’ils sont susceptibles de s’en tenir à leur plan d’épargne avec une baisse de 10% de leurs revenus indiquant un «sentiment d’épargne». Jusqu’à 70% des répondants de tous les groupes d’âge étaient préoccupés par leurs finances futures contre environ 49% dans le monde.

L’étude a interrogé 3 355 répondants, dirigés par des consommateurs âgés de 17 à 36 ans. Environ 50% des jeunes répondants ont commencé à investir davantage dans les instruments d’épargne après l’épidémie de Covid-19.

Les consommateurs se tournent également de plus en plus vers les paiements numériques. Environ 49% des répondants ont déclaré qu’ils étaient à l’aise pour faire leurs achats en utilisant les options de paiement numérique, contre près de 22% dans le monde. En fait, certains d’entre eux ont déclaré que l’absence d’une passerelle de paiement de confiance affecterait dans une large mesure leur décision d’achat.

«Les Indiens de tous âges se sont assez facilement familiarisés avec les appels vidéo, les services bancaires en ligne, les achats en ligne et les plateformes de streaming. Ce n’était pas un phénomène purement urbain, car l’augmentation de la sophistication numérique de la cohorte plus âgée a également été observée dans les petites villes de l’Inde », ont déclaré les analystes de KPMG dans l’enquête. Un pourcentage significatif de 78% des personnes interrogées a déclaré que la disponibilité des applications de téléphonie mobile et l’interactivité des magasins de smartphones devraient les inclure dans leurs offres de base. «Par rapport à la période pré-Covid, il y avait une augmentation de 25% du nombre de répondants de la génération silencieuse (75 ans et plus) des villes de niveau I qui ont déclaré que la disponibilité des applications était un critère très important», indique l’enquête.

La préférence pour l’achat de produits et services localisés est une autre tendance dans les temps post-pandémiques. Environ 60% des personnes interrogées ont manifesté une participation active au remplacement des marques étrangères par des produits locaux. L’inclinaison a été menée par des évaluations transparentes des prix et des produits et des ingrédients de composition des produits.

Environ 41% des répondants de tous les groupes d’âge sont prêts à payer une prime pour les produits autochtones.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.