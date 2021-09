La pandémie de Covid-19 a révélé des vulnérabilités sous-jacentes dans l’infrastructure de santé : Nidhi Jain, KareXpert

« La téléconsultation et la télésanté qui étaient auparavant les simples députés d’arrière-ban sont devenues le besoin de l’heure. ‘

La crise de Covid-19 a eu un impact catastrophique sur le système de santé indien, qui était déjà aux prises avec des infrastructures inadéquates, un faible ratio médecin-patient et une pénurie aiguë de main-d’œuvre qualifiée. Les hôpitaux indiens manquaient extrêmement de personnel et la pandémie les a laissés surchargés par un afflux soudain de patients Covid-19. Cela ne leur laissait pas le temps de traiter les demandes des clients, de gérer les rendez-vous et d’autres tâches administratives. La deuxième vague de la pandémie a vu une adoption accrue des technologies natives du cloud, avec un nombre croissant d’hôpitaux (grands et petits) déplaçant leurs opérations informatiques des systèmes existants vers le cloud. La prise de conscience croissante du cloud computing et les avantages de l’agilité, de l’évolutivité et de l’optimisation des coûts qu’il offre, ont conduit à la mise en œuvre à grande échelle de solutions de santé SaaS à travers l’Inde. Les solutions SaaS ont non seulement apporté une plus grande efficacité opérationnelle et rationalisé le flux de gestion des patients, mais ont également contribué à minimiser les erreurs humaines. Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online Nidhi Jain, fondateur, KareXpert parlé de l’infrastructure informatique de la santé, de l’impact de Covid-19 et plus encore. Extraits :

La pandémie a-t-elle mis en évidence le besoin d’une infrastructure de soins de santé avancée en Inde ?

Absolument. La crise de Covid-19, à bien des égards, a contribué à briser le statu quo de l’industrie informatique de la santé. C’est la pandémie qui a révélé les vulnérabilités sous-jacentes de l’infrastructure des établissements de santé publics et privés.

Les prestataires de soins de santé recherchent des modèles innovants axés sur la technologie pour fournir des soins mieux intégrés et accessibles, augmenter l’efficacité opérationnelle et générer des rendements plus élevés. Les principaux prestataires de soins de santé et les hôpitaux remodèlent de manière proactive et fondamentale le fonctionnement de l’industrie et la manière dont les soins sont dispensés. Bien que la recette varie selon les fournisseurs, ces nouveaux modèles commerciaux sont communs à la prestation de soins hyper-coordonnés, à une meilleure collaboration entre les parties prenantes et à l’utilisation de Big Data et d’analyses avancées. De tels modèles visent à réorienter les soins de santé traditionnels vers des soins de santé plus intégrés pour fournir des soins de haute qualité, accessibles et abordables.

La téléconsultation et la télésanté qui étaient auparavant les simples députés d’arrière-ban sont devenues le besoin de l’heure. Ces technologies ont permis de faciliter de nombreux modèles commerciaux différents tels que les soins virtuels, les soins à distance, les soins à domicile, etc. Les appareils IoT pour stocker les données des patients qui peuvent être surveillés de n’importe où connaissent également une augmentation de la demande, ce qui accroît les cas d’utilisation possibles des soins à domicile. , soins à distance étendus, etc. Ces changements mettent en évidence l’importance et la pertinence des infrastructures de soins de santé avancées et technologiques en Inde.

Comment le SaaS basé sur le cloud devient-il l’avenir de la santé ?

Dans ce paysage de la santé en évolution rapide, les prestataires recherchent des solutions informatiques de santé où les nouvelles exigences et le support sont pris en charge en tant que services gérés afin qu’ils puissent se concentrer uniquement sur les soins intégrés et de qualité aux patients avec une meilleure efficacité opérationnelle. Cependant, les entreprises informatiques traditionnelles de la santé sont confrontées à des défis lors de la création d’applications natives pour le cloud, prêtes pour le mobile et prêtes pour l’IA/ML. C’est là que les fournisseurs SaaS entrent en jeu, aidant à créer un écosystème ouvert qui permet une innovation constante avec des services gérés de bout en bout. C’est quelque chose qu’aucune solution interne sur site ne peut fournir.

Je voudrais donner ici une analogie. Si je veux regarder du contenu vidéo à la demande aujourd’hui, vais-je acheter un lecteur DVD ou vais-je m’abonner à Netflix ou Amazon Prime ou à d’autres services OTT ? La réponse est assez évidente. Chaque nouvelle technologie a son propre temps et son propre champ d’application, et si nous ne changeons pas, nous allons disparaître – l’histoire en est le témoin. D’un point de vue infrastructurel, le cloud est une voie à sens unique, plus tôt nous le changeons, mieux ce sera. Nous avons également vu le changement au cours des deux dernières années pour l’adoption de la technologie cloud. Je n’ai aucun doute dans mon esprit que le cloud est la seule voie à suivre pour les prestataires de soins de santé. Cependant, il y a un mot d’avertissement ici, c’est-à-dire que si les hôpitaux envisagent de changer le matériel, ils doivent se concentrer en même temps sur le côté logiciel. Toutes les solutions logicielles de santé ne sont pas natives du cloud et ne peuvent pas évoluer rapidement avec les demandes croissantes.

Les hôpitaux sont-ils désormais plus réceptifs à la transformation numérique qu’il y a 2 ans ? Veuillez préciser.

Oui, les hôpitaux sont plus réceptifs. Avant le début de la pandémie, les soins de santé numériques étaient dans la catégorie « agréable à avoir », mais maintenant ils relèvent de la catégorie « incontournable ». Les hôpitaux intègrent des solutions technologiques avancées dans leurs opérations pour générer plus d’efficacité commerciale, améliorer la productivité du personnel et, surtout, augmenter la satisfaction des patients.

Comment la transformation numérique va-t-elle aider dans la gestion des patients dans les 2-3 prochaines années ?

Les processus de soins aux patients et de gestion des patients ont radicalement changé au cours des 18 derniers mois environ; Les prestataires de soins de santé recherchent des moyens innovants de se connecter aux patients pour fournir des soins à distance. Les outils numériques – les solutions basées sur le cloud en particulier – ont rendu cette transition vers des consultations virtuelles très transparente. Même après la fin de la pandémie, je pense que les patients continueront d’opter pour des services de télésanté pour plus de confort et de commodité. À terme, l’ensemble de l’écosystème de la santé deviendra ouvert, ce qui augmentera la demande de solutions informatiques de santé intégrées.

Comment envisagez-vous la croissance du domaine de la santé en Inde ?

Le domaine de la santé connaîtra une croissance exponentielle en Inde ainsi qu’à travers le monde dans les années à venir. Récemment, un document de recherche McKinsey a estimé que le marché des soins de santé numériques atteindrait 100 milliards de dollars d’ici 2025. Auparavant, l’adoption du numérique dans le secteur de la santé était très lente, mais la crise du COVID-19 a certainement agi comme un catalyseur pour les soins de santé. Industrie informatique. HIMSS définit le niveau de numérisation de 1 à 7. Je dirais qu’en Inde, le niveau HIMSS des hôpitaux de petite et moyenne taille avant la pandémie était d’environ 0-1, alors que le nombre est passé à 3 pour les hôpitaux d’entreprise. Désormais, les prestataires de soins de santé recherchent une numérisation maximale pour des soins intégrés et connectés. Cette poussée vers la numérisation est l’un des principaux moteurs de croissance du secteur de la santé.

Comment KareXpert rationalise l’industrie indienne de la santé encombrée

Lors de la création de nos solutions, nous avons effectué une analyse approfondie du secteur indien et mondial de la santé afin d’identifier les points faibles des prestataires. Peu de thèmes communs que nous avons observés dans nos recherches sont les demandes de changement constantes, les problèmes de support des applications, l’expérience décousue en raison de solutions multipoints, la préparation mobile, la sécurité des données et le manque d’expertise de l’équipe informatique interne. Avec la solution SaaS native, mobile et intégrée de KareXpert, nous relevons ces défis grâce à une approche basée sur une plate-forme. Il s’agit d’une plate-forme sans codage offrant plus de 50 modules pré-intégrés avec plus de 450 applications, permettant ainsi aux prestataires de soins de santé d’accéder à tous leurs besoins informatiques sur une seule plate-forme. Cela permet un niveau plus élevé de collaboration entre les différents services (diagnostic, radiologie, pharmacie, etc.) au sein d’un hôpital/établissement de santé et se traduit par une prestation de soins plus cohérente et continue. Nous continuons à nous associer à des fournisseurs de solutions d’IA, de ML et d’IoT pour accélérer encore la numérisation des hôpitaux et de leurs processus.

Nous fournissons également un lac de données pré-intégré où les hôpitaux/instituts de santé peuvent stocker de grandes quantités de données sur les patients et les cliniques de manière consolidée. Nous nous sommes associés à PxC pour effectuer des audits de sécurité afin de garantir la confidentialité et la sécurité de ces données. Google a qualifié nos 50+ modules de « G Suite pour les hôpitaux » – une reconnaissance dont nous sommes vraiment fiers. La transformation numérique de la santé est la mission clé de KareXpert, et nous prévoyons de contribuer à la création d’un écosystème de santé numérique ouvert.

Quels types de défis rencontrez-vous lorsque vous vous connectez avec les hôpitaux ?

Chaque fois que les entreprises apportent de nouvelles technologies ou des solutions prioritaires dans leur catégorie, il y aura toujours une résistance initiale. Quant à KareXpert, le principal défi auquel nous avons été confrontés est l’appréhension des hôpitaux sur le cheminement vers le cloud. Il est assez difficile de briser leur idée que la migration vers le cloud est compliquée et implique de nombreuses étapes. Deuxièmement, un grand pourcentage d’hôpitaux que nous contactons expriment leurs préoccupations concernant la cybersécurité, en particulier du point de vue PII/SII. Cependant, la numérisation induite par la pandémie a poussé à une meilleure connaissance des plates-formes de cloud computing et de leurs cas d’utilisation. Le cloud est la seule solution pour répondre aux besoins croissants du monde en évolution rapide d’aujourd’hui, et à l’heure du déploiement de la 5G, les hôpitaux ne peuvent pas se permettre de continuer à fonctionner sur des systèmes hérités traditionnels. En matière de cybersécurité, nous avons mis en place une infrastructure cloud conforme à la loi HIPAA pour toutes les applications et nous nous sommes également associés à PwC pour effectuer des audits de sécurité réguliers. De plus, KareXpert est la première entreprise de soins de santé en Inde à avoir été certifiée par l’examen de l’architecture de base AWS.

Avec quels hôpitaux avez-vous travaillé en partenariat jusqu’à présent ?

Nous avons connu une croissance exponentielle depuis notre lancement commercial en mars 2021. Nous avons formé des partenariats avec des fournisseurs de types et de tailles, des hôpitaux de plus de 10 lits aux grandes chaînes d’hôpitaux comprenant plus de 15 000 lits aux cliniques autonomes. Jusqu’à présent, nous avons intégré la chaîne Mahindra Group Ophthal of Center For Sight, le groupe d’hôpitaux Tata Steel, l’hôpital Reliance Foundation, les hôpitaux Paras, pour n’en nommer que quelques-uns.

Combien de fonds avez-vous levé jusqu’à présent ? Veuillez partager les détails des investisseurs.

Nous avions reçu un financement de Rs 30 crore de Jio Platforms Limited en 2018. L’injection de capital nous a permis de développer plus de 50 modules de soins de santé prêts à servir le marché mondial. Ces applications B2B basées sur SaaS sont natives du cloud, mobiles d’abord et prêtes pour l’IA, et reposent sur une plate-forme interne sans codage pour offrir un temps de téléchargement 4 fois plus rapide.

Quels sont les plans de croissance pour les 5 prochaines années ?

Au cours des 5 prochaines années, nous prévoyons d’intégrer 100 000 hôpitaux dans le monde. Notre plan quinquennal s’aligne sur la vision de KareXpert de créer un écosystème de soins de santé toujours connecté.

