La pandémie de Covid-19 continue de progresser et l’incidence dépasse déjà les 400 cas

14/12/2021 à 22:47 CET

Infections à coronavirus, avec 26 136 nouveaux positifs signalé le dernier jour, l’incidence a bondi de 31 points à 412 cas pour 100 000 habitants, selon les données du ministère de la Santé.

Cette augmentation de la transmission continue de se traduire par une forte augmentation quotidienne de l’incidence dans presque tous les territoires, avec six communautés déjà à très haut risque (plus de 500 cas).

Il augmente également l’incidence à 7 jours – indicateur de transmission à court terme – de 38 points (de 197 à 235), de même que le taux de positivité au test de détection Covid-19 dans la population, qui suit en augmentation progressive et passe de 10,8 % à 11,6 % (mardi dernier il était à 8,4 %).

Navarre (1 267) et Pays Basque (936) Ils continuent de dominer l’incidence du coronavirus, ce qui se reflète également dans leurs unités de soins intensifs (17,8% et 21%, respectivement).

Mais les cas se multiplient également dans d’autres régions comme les Asturies (543), l’Aragon (744), Castilla y León (562) et Melilla (529), le dernier territoire à rejoindre l’indicateur rouge du feu de signalisation d’incidence (risque très élevé) .

Ils sont à haut risque (300 à 500 cas) : Baléares (478), Catalogne (481) Communauté Valencienne (455), Galice (461), La Rioja (473), Ceuta (447) et Murcie (412), mais avec des hausses quotidiennes qui les conduisent à des risques très élevés, tandis que le reste des territoires apparaît dans l’indicateur moyen (de 100 à 300).

Concernant le nombre de décès, 58 ont été signalés au cours de la dernière journée (180 la semaine dernière), qui s’élève à 88 542 les consignés, par test, depuis le début de la pandémie.

L’aggravation des indicateurs de contagion se traduit également par une augmentation progressive, quoique inégale, du nombre de patients dans les unités de soins intensifs des collectivités, avec une moyenne nationale passant de 12,6 % à 13,1 %.

La Catalogne (23,4%), le Pays Basque (21%), La Rioja (20,7%), Castilla y León (18%), Aragon (18%) et Navarra (17,8%), sont les territoires avec une occupation plus élevée dans ces unités .

Dans le cas de Navarre, la communauté avec le taux d’infection le plus élevé d’Espagne (1 267 cas), Ces derniers jours, la pression dans l’unité de soins intensifs s’est maintenue à 17% avec pratiquement aucune fluctuation.

Il y a 6 373 patients admis dans toute l’Espagne, 1 215 d’entre eux (1 116 ce lundi) graves en réanimation.

Incidence par tranches d’âge

Dans tous les groupes d’âge en Navarre, sauf de 12 à 19 ans et chez les plus de 70 ans, l’incidence est supérieure à mille cas pour 100 000 habitants.

Principalement déclenchée dans le groupe des enfants avec 2 469 cas, suivi de 40 à 49 ans (1 663) et de 30 à 39 (1 418). Les années soixante de Navarre ont une incidence de 1 214 points, la plus élevée d’Espagne.

Une situation similaire au Pays Basque, où il y a plus de deux mille cas parmi la population infantile (par rapport à la moyenne nationale de 648), tandis que dans le groupe d’âge de 30 à 49 ans, il y a plus d’un millier de cas d’incidence.

L’Aragon est une autre des communautés dans lesquelles l’incidence du coronavirus dans la population infantile a dépassé le millier de cas (1 059).

Vaccination

78,8% des plus de 70 ans ont déjà une crevaison supplémentaire ou de renfort, ainsi que 40,1% des sexagénaires et 47,5% des vaccinés avec Jannsen.

En attendant l’adhésion des 3,3 millions d’enfants âgés de 5 à 11 ans – un chiffre qui fera passer le recensement actuel de la vaccination d’un peu plus de 80 % à 90 % de la population espagnole – 79,5% des citoyens ont terminé la double dose, ce qui soit un total de 37 742 102.

En Espagne, il y a un peu plus de 3,5 millions de personnes qui n’ont pas encore subi de crevaison et environ 800 000 de plus avec la première dose et en attente de recevoir la seconde, de sorte que 4,3 millions de citoyens n’ont pas une protection complète contre le coronavirus et ses nouvelles variantes.