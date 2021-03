La pandémie de Covid-19 entraîne la fermeture d’un nombre record de magasins en 2020

// Une étude de PwC & Local Data Company montre que 17532 chaînes de magasins ont fermé l’année dernière, alors que seulement 7655 ont ouvert.

// Cela laisse un déficit net de 9877 fermetures permanentes de magasins – le plus élevé jamais enregistré

// Les chiffres correspondent à 48 magasins fermant chaque jour, avec seulement 21 ouvertures.

Le carnage causé par la pandémie de Covid-19 sur le commerce de détail au Royaume-Uni a été mis à nu dans une nouvelle étude qui montre qu’un nombre record de magasins fermés définitivement en 2020.

Selon les recherches de PwC et de la Local Data Company, 17 532 chaînes de magasins ont fermé leurs portes l’an dernier, alors que seulement 7655 ont ouvert.

Cela laisse un déficit net de 9877 fermetures permanentes de magasins – le plus élevé jamais enregistré – et équivaut à la fermeture de 48 magasins chaque jour, avec seulement 21 ouvertures.

LIRE LA SUITE:

Les résultats sont basés sur une enquête auprès de 208 000 magasins exploités par plusieurs détaillants – en d’autres termes, des détaillants qui exploitent cinq magasins ou plus à travers le Royaume-Uni.

L’étude, telle que rapportée par Le télégraphe du dimanche, a décrit les chiffres comme «attendus» en raison de la pandémie.

Cependant, l’étude a également averti que le commerce de détail au Royaume-Uni n’était pas encore sorti du bois, avec de nouvelles fermetures attendues cette année.

«Il est inquiétant de constater que l’impact réel de la pandémie ne se fait pas encore sentir, car certains magasins« temporairement fermés »pendant les verrouillages, mais considérés comme ouverts dans la recherche, ne reviendront probablement pas», lit-on.

L’étude a également révélé que les parcs commerciaux étaient les moins touchés par rapport aux grandes rues et aux centres commerciaux, et que les petites villes bénéficiaient d’une «mini-renaissance» en raison des restrictions sur les déplacements et les commandes au domicile.

La nouvelle intervient après que le dernier moniteur de vacance du BRC et de la Local Data Company a révélé que 13,7% de tous les magasins étaient vides entre le trimestre et la fin décembre.

Les taux de vacance avaient grimpé de 13,2% au cours des trois mois précédents, le contrôleur signalant le 10e trimestre consécutif d’augmentation des postes vacants.

Les détaillants étaient déjà confrontés à des conditions commerciales difficiles avant la pandémie, mais l’année dernière a été frappée par une accélération du nombre de fermetures de magasins en raison de restructurations d’entreprises, d’administrations et de liquidations.

Les grandes chaînes de rue qui ont fermé définitivement leurs magasins autonomes en 2020 incluent Mothercare, Beales, Carphone Warehouse, TM Lewin, Oasis & Warehouse, Oliver Sweeney, J.Crew, Evans, Brighthouse et Cath Kidston – à l’exception de son produit phare à Piccadilly qui rouvert juste avant Noël.

La crise a entraîné la perte de 176 718 emplois chez les détaillants en 2020, selon les données du Center for Retail Research.

Cela équivaut à la disparition de 3400 emplois dans le commerce de détail chaque semaine au cours de l’année.

Pendant ce temps, la société mère de Topman et Burton, Arcadia Group, est entrée en administration fin novembre et le géant des grands magasins Debenhams est entré en liquidation presque immédiatement après l’échec d’un processus de vente.

Cependant, leurs fermetures de magasins respectifs – à l’exception d’Evans d’Arcadia Group – n’entreront en vigueur que cette année à la suite des accords de sauvetage qu’ils ont conclus avec Asos et Boohoo.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Retail Gazette