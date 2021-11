La pandémie de COVID-19 influence à nouveau le mot de l’année – cette fois, c’est un «vaccin»

Le dictionnaire Merriam-Webster a sélectionné le mot de l’année 2021, et pour la deuxième année consécutive, il est directement influencé par la pandémie de COVID-19. Cette fois-ci, le mot est « vaccin » et le dictionnaire a élargi la définition dans un but de clarté – mais déjà certaines personnes tissent des complots autour de l’information.

En 2020, la pandémie et la politique ont visiblement influencé le mot de l’année – WWMT a rapporté que Merriam-Webster a choisi « pandémie » comme mot de l’année, déclarant que parfois, « un seul mot définit une époque », tandis que le People’s de Dictionary.com Le mot de choix de l’année était « sans précédent », un mot qui a défini les quatre années entières de la présidence Trump.

Maintenant, la pandémie a de nouveau fait pencher la balance, avec le déploiement des vaccins COVID-19 et la politisation ultérieure de ces produits préventifs salvateurs, entraînant une augmentation de plus de 6 fois les recherches précédentes du mot « vaccin » cette année, selon au dernier décompte de Merriam-Webster, et plus de 1000% du nombre de recherches par rapport à pré-COVID-19.

Le mot « vaccin »

– a vu une augmentation de 601% des recherches cette année par rapport à l’année dernière.

– a eu des pics d’attention continus tout au long de l’année.

Dans les recherches influencées par la politique, la référence rapporte que «l’insurrection» a également fait la liste des recherches les plus importantes, avec un pic, sans surprise, dans les jours qui ont immédiatement suivi l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain.

Il existe déjà des théories du complot qui se répandent sur les réseaux sociaux suggérant que Merriam-Webster a « changé » la définition de « vaccin » afin d’inclure les nouveaux vaccins. Une copie archivée de 2017 de la page « vaccin » démontre que la définition a en effet été élargie, clarifiant simplement un plus large éventail de préparations induisant l’immunité désormais disponibles.

… une préparation de matériel génétique (comme un brin d’ARN messager synthétisé) qui est utilisé par les cellules du corps pour produire une substance antigénique (comme un fragment de protéine de pointe de virus)