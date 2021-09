La pandémie de Covid-19 la plus meurtrière aux États-Unis, a fait plus de morts que la « grippe espagnole » de 1918

À l’échelle mondiale, la pandémie de 1918 a fait au moins 50 millions de morts, selon les données citées par le CDC (. Photo)

Les Centers for Disease Control and Prevention ont fourni des données qui en ont choqué beaucoup. Les chiffres révèlent que le covid-19 a fait plus de morts aux États-Unis que la grippe espagnole, une pandémie de 1918 qui a tué plus de 6 75 000 personnes aux États-Unis. Selon la mise à jour de Our World in Data jusqu’à 22 heures mardi, le nombre de morts dans le pays en raison de covid-19 s’élevait à 6 76 076, ce qui en fait la pandémie la plus meurtrière jamais enregistrée aux États-Unis.

Selon un éditorial du Postgraduate Medical Journal, le cas de la première pandémie de 1918 a été signalé à Madrid. Mais les rapports ont également indiqué que la grippe n’était pas vraiment originaire d’Espagne. Cette pandémie reste l’une des pandémies les plus meurtrières du 20e siècle. Sa propagation a été alimentée par les mouvements de troupes mondiaux pendant la Première Guerre mondiale.

À l’échelle mondiale, la pandémie de 1918 a fait au moins 50 millions de morts, selon les données citées par le CDC. Quant à l’Inde, les chiffres se situent entre 12 et 13 millions, selon une étude publiée dans la revue Demography en 2016. Mais ensuite, en 2018, une autre étude publiée dans l’American Journal of Epidemiology a noté qu’un nombre total de 17,4 millions de personnes sont décédées. à l’échelle mondiale en raison de la grippe.

Les États-Unis assouplissent désormais leurs restrictions liées au covid et permettront bientôt aux voyageurs étrangers d’entrer à leurs frontières depuis le Royaume-Uni, l’UE, suivis d’autres pays. Les voyageurs étrangers seront autorisés à voyager aux États-Unis à partir de novembre, à condition qu’ils soient complètement vaccinés. Cependant, ils devront également passer par des tests et la recherche des contacts. Le pays a mis en place des restrictions de voyage strictes depuis le début de l’année dernière en raison du covid. Cette décision signifierait que les amis et les familles qui ont été séparés par les restrictions peuvent enfin se rencontrer et se réunir. “C’est un jour heureux pour nous”, a déclaré l’entrepreneur français Stéphane Le Breton à l’agence de presse Associated Press alors qu’il avait hâte de s’envoler pour New York pour un voyage.

Les restrictions des États-Unis ont été imposées pour la première fois aux voyageurs en provenance de Chine au début de 2020 lorsque la pandémie a frappé le pays. Il a ensuite été étendu à d’autres pays.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.