La pandémie de COVID-19 “ loin d’être terminée ”, déclare le chef de l’OMS

En avertissant que la pandémie est loin d’être terminée, Ghebreyesus a déclaré que le monde avait de nombreuses raisons d’être optimiste. (Source de la photo: .)

Même si plus de 780 millions de doses de vaccin COVID-19 ont maintenant été administrées dans le monde, la pandémie est «loin d’être terminée», mais elle peut être maîtrisée en quelques mois grâce à des mesures de santé publique éprouvées, a déclaré le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. .

Le coronavirus, qui est apparu pour la première fois dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, en décembre 2019, a infecté plus de 136500400 personnes et tué plus de 2944500 personnes à travers le monde. »En janvier et février, le monde a connu six semaines consécutives de cas de baisse. Nous avons maintenant vu sept semaines consécutives d’augmentation des cas et quatre semaines d’augmentation des décès. La semaine dernière était le quatrième plus grand nombre de cas en une seule semaine à ce jour. Plusieurs pays d’Asie et du Moyen-Orient ont connu une forte augmentation des cas », a déclaré le Directeur général de l’OMS, Ghebreyesus.

S’adressant à des journalistes à Genève, il a déclaré que si plus de 780 millions de doses de vaccin ont maintenant été administrées dans le monde, les vaccins sont un outil puissant mais pas le seul. «La distanciation physique fonctionne. Les masques fonctionnent. L’hygiène des mains fonctionne. La ventilation fonctionne. Surveillance, dépistage, recherche des contacts, isolement, quarantaine de soutien et soins compatissants, ils travaillent tous pour arrêter les infections et sauver des vies », a-t-il ajouté.

Il s’est dit préoccupé par le fait que la confusion, la complaisance et l’incohérence des mesures de santé publique et de leur application entraînent la transmission et coûtent des vies. Mettant en garde que la maladie n’est pas la grippe, il a déclaré que des personnes jeunes et en bonne santé étaient décédées du coronavirus. «Et nous ne comprenons toujours pas pleinement les conséquences à long terme de l’infection pour ceux qui survivent. Certaines personnes semblent adopter l’approche selon laquelle si elles sont relativement jeunes, peu importe qu’elles contractent le COVID-19. » En avertissant que la pandémie est loin d’être terminée, Ghebreyesus a déclaré que le monde avait de nombreuses raisons d’être optimiste. «La baisse des cas et des décès au cours des deux premiers mois de l’année montre que ce virus et ses variantes peuvent être stoppés. Avec un effort concerté pour appliquer des mesures de santé publique parallèlement à une vaccination équitable, nous pourrions maîtriser cette pandémie en quelques mois », a-t-il ajouté, ajoutant que« que nous le fassions ou non, cela dépend des décisions et des actions que les gouvernements et les individus prennent. tous les jours. Le choix nous appartient. »

Le haut fonctionnaire de l’OMS a noté qu’actuellement, la fabrication mondiale est insuffisante pour fournir des vaccins rapides et équitables et d’autres produits de santé essentiels. Tedros a souligné l’importance d’investir dans «des capacités de fabrication nationales durables et sûres et des autorités réglementaires nationales», a affirmé que «ce qui peut être fait aujourd’hui doit être fait aujourd’hui».

Notant que l’OMS et ses partenaires ont mis en place un groupe de travail sur la fabrication de COVAX, pour augmenter l’offre et construire une plate-forme de fabrication de vaccins durable, il a déclaré que l’assistance technique de l’agence des Nations Unies était disponible pour évaluer la faisabilité de la production locale et accéder à la technologie et au savoir-faire.

