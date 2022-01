La pandémie de COVID-19 n’a pas eu d’impact sur la trajectoire de croissance à long terme de l’Inde : N Chandrasekaran

« Il y a beaucoup de choses qui se passent pour l’Inde. Je pense que, alors que l’économie s’ouvre complètement après la pandémie, je pense que notre croissance continuera de se renforcer. Nous profiterons pleinement des dépenses des consommateurs », a déclaré Chandrasekaran.

La pandémie de coronavirus n’a pas eu d’impact sur la trajectoire de croissance à long terme de l’Inde bien qu’elle l’ait retardée et au cours de cette décennie, le pays sera en tête des taux de croissance mondiaux, a déclaré mardi le président du groupe Tata, N Chandrasekaran.

S’exprimant lors de l’événement phare annuel du géant de la technologie Microsoft, Future Ready, il a déclaré que cela devrait être une priorité nationale de permettre l’accès aux soins de santé et à l’éducation en utilisant l’infrastructure numérique pour tous dans le pays, compte tenu de la façon dont l’accélération de l’adoption numérique pendant la pandémie a créé un fossé autant de personnes, qui n’en ont pas les moyens et l’accès, ont été laissées pour compte.

« Il y a beaucoup de choses qui se passent pour l’Inde. Je pense que, alors que l’économie s’ouvre complètement après la pandémie, je pense que notre croissance continuera de se renforcer. Nous profiterons pleinement des dépenses des consommateurs », a déclaré Chandrasekaran.

Il a ajouté que « la pandémie en soi n’a pas vraiment eu d’impact sur la trajectoire de croissance à long terme de l’Inde. Cela l’a retardé parce que les facteurs fondamentaux, que ce soit la formalisation de l’économie, la jeunesse ou davantage de personnes entrant dans les revenus moyens, tout cela est totalement intact.

Dans le contexte mondial actuel, a-t-il déclaré : « Je pense que la situation indienne est assez unique et que la croissance de l’Inde va être plus fondamentalement importante à l’avenir. Parce que même si la croissance mondiale va être bonne, elle sera un peu en deçà des niveaux attendus de 2021. Donc, étant donné cela, je pense que l’Inde a un rôle plus important à jouer.

Citant des exemples de TPS, de code des faillites, de réduction du taux d’imposition des sociétés, de renforcement du bilan des banques, il a déclaré que tout cela avait été fait avant la pandémie et que maintenant d’énormes infrastructures ont été construites.

« Beaucoup d’autres choses qui se produisent aujourd’hui contribueront à la croissance de l’Inde. Ma propre évaluation est que dans cette décennie, l’Inde sera en tête des taux de croissance mondiaux de manière significative », a-t-il affirmé.

Sur l’impact de COVID-19 sur l’adoption numérique, a-t-il déclaré, « nous avons vraiment vu certaines choses s’accélérer, par exemple l’adoption numérique, à quelle vitesse elle s’est accélérée que ce soit dans le shopping, que ce soit dans l’éducation, que ce soit en consultant un médecin ou quoi que ce soit, les gens se sont habitués au numérique. Cependant, il a déploré qu’il n’ait pas été égal.

« Si vous prenez l’éducation, par exemple, tous les enfants urbains qui ont accès à un appareil et à l’infrastructure numérique pourraient suivre une scolarité en ligne. Mais, également un grand nombre d’enfants dans les zones rurales ou de personnes pauvres n’avaient pas accès aux appareils et n’avaient pas accès à l’infrastructure numérique, ce qui est un gros problème.

« Des années de scolarité ont été perdues, ou au moins quelques années ont été perdues pour ces personnes », a déclaré Chandrasekaran. Cherchant à résoudre le problème, il a déclaré: «Je pense que cela devrait être une priorité nationale de permettre l’accès national aux soins de santé et à l’éducation, entre autres. La priorité absolue devrait être l’éducation, et cela devrait être le travail de tout le monde.

Il a ajouté que si le gouvernement peut mettre en place l’infrastructure politique, mais que le secteur des entreprises doit jouer son rôle. Chandrasekaran a également déclaré qu’il y aurait une accélération et une poussée vers la durabilité, car la pandémie a fait comprendre aux gens à quoi peut ressembler un environnement non pollué. Il s’est également félicité de l’engagement audacieux du gouvernement indien à la COP26 d’atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2070, et a qualifié les objectifs de 2030 d’encourageants.

