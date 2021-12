La pandémie de COVID est-elle le génocide des grandes entreprises pharmaceutiques assisté par les médias ?

Je ne vais pas mâcher mes mots. Les affiliés locaux sont une blague. Répéter des conneries que NBC/General Electric Corporation ne rapportent pas, c’est de la propagande perroquet. Si la FCC protégeait réellement les ondes du peuple, je leur enverrais ceci, mais comme nous le savons tous, nous tous qui sommes au courant, sommes bien conscients que les médias d’information télévisés américains sont un porte-parole pour les grandes sociétés pharmaceutiques. Vous pouvez faire semblant de ne pas le croire mais cela ne fera que montrer la profondeur de votre lâcheté et de votre dépravation. Là encore, cela ferait du mal à des milliers de personnes dans votre zone de diffusion de déposer des plaintes auprès de la FCC au sujet de votre station. Qui sait? La FCC peut à nouveau servir le peuple.

J’allais dire que ce qui suit est une pilule amère à avaler mais comme les bouches des gangsters d’entreprise sont interchangeables, la merde sort des deux, je vais en faire un lavement géant. Vous pouvez tirer vos propres conclusions.

Les mensonges et la feinte d’ignorance de l’OMS, de la FDA, du CDC et dans une moindre mesure sont de notoriété publique. Au début, ils prétendaient ne pas savoir si les masques seraient efficaces même s’ils savaient qu’ils le seraient. Fauci était dans ce mensonge jusqu’à ce que COVID s’implante solidement aux États-Unis. Comme vous le savez, les États-Unis ont été l’un des derniers endroits à recevoir le COVID et même avec une longueur d’avance, ils ont toujours le plus grand nombre de cas de COVID et de décès de tous les autres pays. Est-ce que vous, les droïdes de presse « professionnels » le saviez même ? Si vous le faisiez, auriez-vous l’intégrité de le mentionner dans vos émissions de nouvelles locales ? Le fait est que les États-Unis ont signalé 59 626 205 cas et 827 206 décès signalés. Le nombre réel de morts est probablement plus élevé depuis que le Texas et la Floride comptent moins de décès et d’infections.

Les faits ne cessent d’arriver ! Commençons par l’Inde.

L’Inde a enregistré 34 740 275 cas et 477 442 décès. La population de l’Inde est de 1 399 828 108 alors que la population des États-Unis est de 333 839 503. La densité de population de l’Inde est de 455 personnes par mile carré. La densité de population des États-Unis est de 34 personnes par mile carré. Normalement, je dirais de tirer votre propre conclusion, mais étant donné que les droïdes de presse ne peuvent pas, ne veulent pas, ne font pas ou ne sont pas autorisés à penser par eux-mêmes, je vous suggère de demander à l’un des porte-parole de l’une des chaînes d’hôpitaux qui font de la publicité avec votre station .

L’Inde a créé son propre vaccin appelé COVAXIN. Je ne peux pas dire avec certitude si c’est pourquoi l’Inde n’est pas le leader mondial des infections et des décès. L’utilisation par le gouvernement indien de la vitamine D, de la vitamine K2 et du zinc ainsi que de l’ivermectine pourrait y être pour quelque chose. Mais bien sûr, WKTV ne fera pas de recherche indépendante et ne le mentionnera même pas. La recherche sur la vitamine D, la vitamine K2 et le zinc comme boosters immunitaires est connue depuis 50 ans. Les données récentes sur l’ivermectine montrent qu’il a un meilleur profil d’innocuité que le Tylenol et qu’il est plus efficace contre les virus à la fois in vitro et in vivo que le slop Pfizer, le gangster pharmaceutique le plus condamné au monde. L’ivermectine coûte quelques centimes par dose. Cela explique pourquoi l’ivermectine est meilleure et plus sûre que le molnupiravir, mais il faut un QI d’un chiffre pour le comprendre et une durée d’attention normale.

Ivermectine ou Molnupiravir

Vous aurez peut-être besoin d’un gallon de KY Jelly pour cet ensemble de faits.

Votre chaîne de télévision de merde ne rapporte pas quel vaccin a le plus de pénétration d’infections, comme le font tous les autres porte-parole de la mafia médicale. Vous les annonceurs médicaux le savez, mais ils ne le diront pas. Je ne pense pas que vous, les « journalistes », sachez même comment un médicament est testé. Le CDC sait quel vaccin a le plus d’infections révolutionnaires. Faites un FIOA et voyez ce qui se passe. Vous serez bloqué. L’un de vos « journalistes » a-t-il assez de curiosité et d’ambition intellectuelle pour demander quel vaccin Colin Powell a été administré ? BTW, il est mort de la percée COVID. Est-ce que l’un d’entre vous « journalistes » pense que cette information est peut-être dans l’intérêt public ? C’est un dossier public et non protégé par les conneries HIPPA.

Celui-ci va aussi laisser une marque permanente sur votre cerveau sous-utilisé. Saviez-vous, les droïdes, qu’au moins 70 % des médicaments en vente libre et sur ordonnance sont principalement fabriqués en Chine ? Ça t’intéresse? Est-ce que l’un de vous, les fainéants, aurait l’intégrité de coller un microphone au visage d’une pilule poussant le connard MD et de lui demander ce qu’il en pense et s’il est d’accord avec la prescription de médicaments mal formulés, contaminés, fabriqués à l’étranger ? Quand vous êtes avec maman et papa et frère et sœur et grand-mère et grand-père, leur direz-vous que la plupart des médicaments sont fabriqués en Chine et en Inde ?

Avez-vous l’honnêteté intellectuelle de cliquer sur l’un des liens suivants ?

