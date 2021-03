« La pandémie deviendra considérablement plus difficile après Pâques »

Pâques, l’assouplissement des mesures, la lenteur de la vaccination contre Covid, accompagnée d’une augmentation des infections dans toute l’Europe, attiser les craintes d’une quatrième vague de coronavirus. Les autorités de tous les pays demandent plus que jamais la prudence.

Le virologue de référence allemand Christian Drosten a averti que « peu de temps après Pâques, nous aurons une situation comme Noël« L’expert est d’accord avec la prévision de l’Institut Robert Koch (RKI) selon laquelle l’incidence en Allemagne après cette fête » pourrait être de 300 cas « pour 100 000 habitants. » La situation deviendra considérablement plus difficile « , prévient-il.

Les souches, notamment britanniques, restent les plus inquiétantes. Christian Drosten prédit que les trois quarts des nouvelles infections enregistrées cette semaine sont dus à la variante. « Cela montre que ce point de vue n’est pas le fantasme de chaque enseignant, mais le point de vue officiel de ce nous attend dans les semaines à venir « , Drosten a souligné son intervention dans un podcast.

En Allemagne, l’incidence cumulée en sept jours a encore augmenté ce vendredi notamment en Allemagne, jusqu’à 95,6 nouveaux cas pour 100 000 habitants, contre 90 jeudi et 86,2 mercredi, alors qu’il était il y a une semaine à 72,4.

Les autorités sanitaires enregistrées 17482 nouvelles infections par Covid-19 au cours des dernières 24 heures, plus de cinq mille de plus que vendredi dernier, et le nombre de décès en une journée s’est élevé à 226, contre 252 il y a une semaine, selon les données de l’Institut Robert Koch (RKI) de virologie mises à jour à minuit dernier.