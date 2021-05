La pandémie est-elle responsable de la vague de crimes violents en Amérique? ⋆ 10z viral

Comme tant de grandes villes américaines, New York connaît une énorme augmentation des crimes violents. L’année dernière, le taux de meurtres de la ville a augmenté de 47%, pour atteindre un total de 468 personnes tuées. Jusqu’à présent cette année, il a augmenté de 17%.

Que s’est-il passé l’année dernière qui aurait pu causer la flambée des meurtres et autres crimes violents? Une chose qui s’est produite a été l’activisme anti-police à grande échelle, avec un déclin résultant de la police proactive. Une autre chose qui s’est produite est la pandémie.

En théorie, l’un ou l’autre de ces phénomènes (ou les deux) pourrait être responsable de la vague de crimes violents. Cependant, il semble au moins aussi probable que, avec des gens hors de la rue pendant une pandémie, le taux de meurtres baisserait plutôt qu’il n’augmenterait.

À gauche, Josh Marshall soutient l’explication de la pandémie. «Mon propre sentiment», écrit-il sans fournir de preuves, «est que [the wave of violence] est majoritairement le résultat des vastes bouleversements causés par la pandémie. »

Le maire Bill de Blasio est d’accord. Il note que «toute notre vie a été bouleversée [by a global pandemic], une tempête parfaite. Le meurtre, cependant, n’est pas un sous-produit nécessaire de la vie bouleversée.

Alexandria Ocasio-Cortez, la camarade marxiste de Blasio, souscrit à une théorie économique de la vague de meurtres. “Pensez-vous que cela a à voir avec le fait qu’il y a un chômage record, en ce moment?” elle demande.

La question est rhétorique, mais mérite une réponse. Une façon d’y remédier consiste à examiner ce qui s’est passé dans d’autres régions du monde où la pandémie a également frappé durement, tant sur le plan sanitaire qu’économique, pour voir s’ils ont eux aussi subi des taux exceptionnellement élevés de meurtres et autres crimes violents. S’ils ne l’ont pas fait, alors le lien supposé entre la pandémie et la frénésie de crimes violents ne tient pas.

Nicole Gelinas entreprend cette analyse dans une chronique pour le New York Post. Elle pointe d’abord Londres:

Qu’en est-il de l’Italie et de la France? En Italie, durement et tôt touchée par la pandémie, les meurtres ont chuté de 14% l’an dernier, contre 271 contre 315. En France, les meurtres ont baissé de 2%.

Au Japon, le taux de meurtre était le plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Les «crimes odieux», y compris le meurtre, ont chuté de 10%.

Et le Mexique ravagé par les cartels? Là, les meurtres ont chuté d’un peu moins d’un demi pour cent l’année dernière, à 34 523 – la première baisse en six ans.

Mais peut-être que la plupart de ces pays ont protégé leurs populations avec un filet de sécurité plus important que celui fourni par les États-Unis. Pas selon Gelinas:

Les États-Unis, avec une assurance chômage complémentaire allant de 300 $ à 600 $ par semaine au cours des 15 derniers mois, et avec des ordonnances anti-expulsion et anti-forclusion en place, ont agi plus rapidement et de manière beaucoup plus agressive. [than the nations she compares murder rates with] pour réduire la douleur économique individuelle.

En Amérique, les seuls travailleurs à constater de fortes baisses de revenus sans prestations gouvernementales correspondantes sont les personnes qui travaillaient ici illégalement et qui n’étaient donc pas éligibles aux prestations. Mais rien ne prouve qu’ils sont à l’origine de la flambée des crimes violents.

Londres compte également des centaines de milliers de travailleurs migrants non conventionnels. Le plus grand nombre de personnes toujours sans travail là-bas pendant la pandémie, à plus de 700 000, est légèrement plus élevé qu’à New York, contre à peu près la même population. Mais les gens ne se poignardent tout simplement pas parce qu’ils ont désespérément besoin de quelque chose à manger.