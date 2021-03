La pandémie fait monter en flèche les greffes de cheveux

La pandémie de coronavirus a changé des vies dans le monde entier, mais certains ont trouvé des avantages et en fait, ils ont fait mieux qu’avant. C’est le cas des cliniques spécialisées dans les implants capillaires.

Tel que collecté par le Courrier quotidien, les cliniques de greffe de cheveux ont explosé parce que les hommes souffrant d’alopécie se sentaient obligés de paraître sous leur meilleur jour lors d’appels vidéo et étaient récupération plus confortable tout en travaillant à la maison.

Ce média cite l’exemple de DHI Global, qui a enregistré une augmentation de votre volume de travail de 40% dans sa clinique londonienne entre les mois d’avril et décembre de l’année dernière 2020.

Les chirurgiens de cette clinique ont réalisé 2432 greffes de cheveux pendant cette période, par rapport aux 1460 qu’ils ont réalisés au cours de la même période en 2019.

La procédure la plus courante dans ces interventions consiste en l’ablation chirurgicale de mèches de cheveux individuelles d’une partie du crâne avec un outil de moins de 1 mm de large, qui est utilisé pour minimiser les cicatrices.

Les poils sont prélevés à l’arrière de la tête, ce qui rarement atteint de calvitie, et ils sont placés dans les zones touchées où ils se développent plus tard naturellement, et les cheveux repoussent aux endroits où ils ont été prélevés.