La pandémie force un gala virtuel de Séville pour le Laureus 2021

05/05/2021 à 20:09 CEST

Les Laureus Awards pour l’édition 2021 seront remis ce jeudi individuellement dans un gala virtuel, en raison de la pandémie de covid-19, qui sera basé à Séville et dans lequel parmi les personnes sélectionnées pour les prix sont Rafael Nadal, Lewis Hamilton, LeBron James, Robert Lewandowski, Naomi Osaka, Federica Brignone, Tadej Pogacar, Bayern Munich, Los Angeles Lakers ou l’équipe de Formule 1 Mercedes.

En outre, cette année, des prix spéciaux seront décernés qui reconnaîtront «l’impact plus large» que les athlètes ont sur la société en référence à leur travail pour lutter contre la pandémie ou pour influencer des problèmes et des conflits qui transcendent le sport, selon l’organisation.

Ce gala particulier, qui débutera à 19h00 (CET), sera présenté par l’actrice sévillane Paz Vega, il peut être vu à la télévision dans une centaine de pays et pour l’occasion, l’organisation a choisi Séville pour sa manière de capturer «l’essence de la culture, de l’art et de la passion espagnols», ainsi que pour sa «beauté choquante et son histoire fascinante».

Les prix récompenseront “les performances sportives les plus mémorables de 2020”, ainsi que l’impact des athlètes sur la société au cours de cette année.

Nadal est l’un des six candidats au meilleur athlète de l’année, un prix qu’il a déjà reçu en 2011, édition dans laquelle le prix de la meilleure équipe est allé à l’équipe espagnole de football, après avoir été proclamée championne du monde en Afrique du Sud 2010.

Le joueur de tennis des Baléares aspire à succéder à l’Argentin dans l’histoire Leo Messi ou le britannique Lewis Hamilton, car les deux ont été précédemment déclarés gagnants.

Le champion du monde de Formule 1 fait à nouveau partie des candidats aux côtés de l’athlète ougandais Joshua Cheptegei, du supporter suédois Armand Duplantis, de l’attaquant polonais du Bayern Munich Robert Lewandowski et de la star de la NBA Lebron James des Los Angeles Lakers.

Les aspirantes femmes pour soulager la gymnaste américaine Simon Biles Ce sont la cycliste néerlandaise Anna van der Breggen, la skieuse italienne Federica Brignone, l’athlète kényane Brigid Kosgei, la joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka (meilleure révélation en 2019), la footballeuse française Wendie Renard et la basketteuse américaine Breanna Stewart.

Dans le meilleur chapitre de l’équipe, les “ Springboks ” sud-africains seront relevés par l’équipe de rugby argentine, le Bayern Munich (football), les Chiefs de Kansas City (football américain), Liverpool (football), Los Angeles Lakers (basket-ball) ou Mercedes Petronas (Formule 1), candidats définitifs.

Le jeune international espagnol Ansu Fati, attaquant de Barcelone, concourra dans la section révélation avec le champion du monde MotoGP, également espagnol Joan Mir (Suzuki)., ainsi que d’autres personnalités sportives mondiales telles que l’Américain Patrick Mahomes (football américain), le Slovène Tadej Pogacar (cyclisme), le Polonais Iga Swiatek (Tennis) et l’Autrichien Dominic Thiem (Tennis).

Pour la première fois, trois programmes de sport pour le développement ont été présélectionnés aux côtés des nominés au Laureus Award, signe de l’importante contribution des organisations sportives de base tout au long de la pandémie.

Les candidats sont: Boxgirls Kenya, un programme qui utilise la boxe pour autonomiser les filles à risque des bidonvilles de Nairobi; la Fondation Colombianitos, une organisation colombienne qui utilise le football et le rugby pour promouvoir l’éducation et réduire les différences entre les sexes; et Kickformore, une organisation de football qui encourage les participants à apporter des contributions positives à leurs communautés en Allemagne.

Sean Fitzpatrick, président de la Laureus Academy, a déclaré qu ‘”après une année difficile”, ils sont “plus déterminés que jamais à faire en sorte” que cette association “honore les hommes et les femmes qui se sont efforcés de reprendre le sport, dans de nombreux cas dans un environnement très différent et pas de spectateurs. Ils ont donné à chacun un élan émotionnel à un moment difficile. “

Les membres de l’Académie sont 71 ex-athlètes, en charge de sélectionner les lauréats de cette vingt-deuxième édition des Laureus Awards.

– Candidats pour le meilleur athlète masculin:

Joshua Cheptegei (UGA / Athlétisme), Armand Duplantis (SWE / Athlétisme), Lewis Hamilton (GBR / Formule 1), Lebron James (USA / Basketball), Robert Lewandowski (POL / Football) et Rafael Nadal (ESP / Tennis).

– Candidates pour la meilleure athlète féminine:

Anna van der Breggen (NED / Cyclisme), Federica Brignone (ITA / Ski alpin), Brigid Kosgei (KEN / Athlétisme), Naomi Osaka (JPN / Tennis), Wendie Renard (FRA / Football), Breanna Stewart (USA / Basketball) .

– Candidats pour la meilleure équipe:

Équipe argentine de rugby, Bayern Munich (football), Kansas City Chiefs (football américain), Liverpool (football), Los Angeles Lakers (basket-ball), Mercedes Petronas (Formule 1).

– Candidats à la divulgation:

Ansu Fati (ESP / Football), Patrick Mahomes (USA / Football américain), Joan Mir (ESP / Motocyclisme), Tadej Pogacar (SLO / Cyclisme), Iga Swiatek (POL / Tennis) et Dominic Thiem (AUT / Tennis).

– Candidats pour le meilleur retour:

Daniel Bard (USA / Baseball), Kento Momota (JPN / Badminton), Alex Morgan (USA / Football), Max Parrot (CAN / Snowboard), Mikaela Shiffrin (USA / Ski alpin) et Alex Smith (USA / Football américain).

– Candidats au prix “ Sport for Good ” (programmes de sport pour le développement):

Boxgirls Kenya, Kickformore (Allemagne) et Fundación Colombianitos.