La pandémie met fin aux grands mariages gras ! Des mariages post-covid, de destination et de luxe pour devenir encore plus grands : experts en mariage

“Le changement est temporaire car les mariages en Inde ne sont rien de moins que des festivals, les gens ont hâte de les célébrer au maximum.”

L’industrie indienne du mariage, un secteur d’un milliard de dollars, était à l’arrêt complet en raison du verrouillage de Covid-19. Avec les blocages étatiques et nationaux en vigueur, le fonctionnement régulier de plusieurs industries a été interrompu car les grands rassemblements de personnes n’étaient plus autorisés. L’industrie du mariage, qui était largement considérée comme l’une des rares industries à l’épreuve de la récession, a également été durement touchée en raison des effets sans précédent de la pandémie qui a balayé le monde. En outre, les mariages de destination se sont également limités à l’intérieur du pays. Dans une interview par e-mail avec Financial Express Online, le duo de frères – Ritin Kumar et Sagar Kumar, conteurs en chef, CineLove Productions, parler des dernières tendances du mariage en Inde. Extraits :

Comment la scène du mariage à destination a-t-elle changé d’avant à post-pandémique ?

Avec le déclenchement de la pandémie et la fermeture des frontières internationales, la définition des mariages à destination est désormais limitée aux mariages à l’intérieur du pays. En fait, les gens optent désormais uniquement pour des emplacements de conduite à proximité et même d’ailleurs, beaucoup se tournent vers des hôtels dans leur propre ville juste pour la célébrer aussi bien qu’une destination. En ce qui concerne le choix des lieux, les hôtes de mariage, les couples et les familles préfèrent désormais les emplacements extérieurs à l’intérieur. L’impact global est que, la distanciation sociale devenant la norme, les mariages sont beaucoup plus petits, plus intimes et mettent l’accent sur des normes d’hygiène de premier ordre et assurent des services sans contact.

En tant que photographe/directeur de la photographie, quels changements cela a-t-il apporté dans vos préparatifs pour le tournage d’un mariage ?

Les processus sont devenus très exigeants en termes de maintien de l’hygiène des équipes, des équipements et même des espaces de travail. Pendant ces périodes, nous veillons à ce que chaque pièce d’équipement soit soigneusement désinfectée et nettoyée avant de quitter les locaux du bureau pour un tournage. De plus, chaque membre de l’équipe est soumis à un dépistage thermique et désinfecté avant de partir et nous essayons d’affecter un nombre minimum d’assistants/assistants pour l’événement. En fait, pendant l’événement, les membres de l’équipe maintiennent une distance suffisante avec les invités – tout en réalisant de superbes photos.

Comment pensez-vous que la pandémie a affecté l’espace de mariage de luxe?

Le luxe a été immensément affecté dans tous les aspects des mariages, que ce soit l’emplacement, le nombre de personnes, le type de décor, les divertissements et la liste ne s’arrête pas. À l’ère pré-pandémique, le luxe n’avait pas de limites, les gens appelaient des célébrités internationales, des fleurs importées, des produits alimentaires et ainsi de suite. Les restrictions ont affecté tout cela. Mais maintenant, les gens sont extrêmement préoccupés par la sécurité de leurs invités et essaient d’envelopper les mariages avec les meilleures options possibles, localement et de manière réalisable, afin de minimiser tout risque.

Les mariages intimes seront-ils la nouvelle norme dans l’industrie du mariage ?

Nous ne le pensons pas, les mariages intimes sont à propos de ces moments qui sont très circonstanciels. Le changement est temporaire car les mariages en Inde ne sont rien de moins que des festivals, les gens ont hâte de les célébrer au maximum. Nous pensons qu’à mesure que les scénarios deviennent normaux et reviennent à ce qu’ils étaient à l’ère pré-pandémique, les gens iront encore plus loin et exploreront ce qu’ils ont manqué pendant ces périodes.

Quels sont les défis/problèmes rencontrés par l’industrie du mariage de luxe pendant le confinement ?

L’industrie indienne du mariage, une industrie d’un milliard de dollars avec le verrouillage était à l’arrêt complet. L’effet majeur a été sur les choix de luxe, car l’accent des hôtes est complètement passé du luxe à l’essentiel. Les gens envisagent maintenant simplement les moyens les plus sûrs et les plus minimes de se marier. Les normes et les circonstances changent chaque jour, ce qui a pour conséquence que la grandeur et le luxe des mariages passent au second plan. Le côté luxe ne reprend pas à cause des retours et de l’incertitude associés à toute cette scène.

Quelle est votre opinion personnelle sur les raisons pour lesquelles cela a été une période difficile pour l’industrie du mariage de luxe ?

Les temps ont été vraiment durs, nous n’avons jamais été confrontés à une telle situation. Même en général, en ce qui concerne la société, les pertes de vies, les systèmes de santé qui fonctionnent à travers cela et les entreprises qui deviennent critiques, la situation exige des soins extrêmes plus que toute autre chose en ce moment. J’espère juste et je m’attends à ce que tout le monde soit diligent et suive les normes jusqu’à ce que nous revenions à l’époque où nous les revivons pleinement et célébrons sans aucune peur.

Comment cette pandémie vous a-t-elle rendu incertain financièrement ou inquiet ?

Tout le monde a été confronté à des revers financiers dans l’industrie et peut-être dans tous les secteurs. Personnellement, cela a affecté l’obtention de clients, la fourniture de la meilleure qualité dans des budgets limités et la gestion du même ensemble de dépenses en post-production et en infrastructure, tout cela a été difficile à gérer. Mais nous nous efforçons de tirer le meilleur parti des ressources et des opportunités disponibles en priant pour vivre des temps meilleurs.

Dites-nous quelques-unes des tendances de mariage à venir?

La chose la plus tendance en ce moment est les mariages résidentiels, même avec moins de personnes, les hôtes veulent célébrer au maximum, c’est pourquoi ils choisissent de se déplacer vers des hôtels dans la ville, d’appeler leurs invités limités et de le rendre aussi mémorable qu’un mariage à destination. . Une autre tendance évidente est l’accent mis sur les détails et la personnalisation, pour tout ce que l’on sait dans tout ce qui concerne les mariages.

Quelles sont les demandes actuelles pour les mariages à destination ?

Les mariages à destination dans le pays sont assez demandés. En fait, avec la réduction des effectifs, les gens préfèrent célébrer dans des lieux ouverts et proposant de bons lieux et expériences. Beaucoup de nos demandes pour la saison des mariages à venir concernent principalement les mariages à destination. La plupart des hôtels procèdent à des rachats, car les hôtes assurent la sécurité de leurs clients afin de minimiser les risques lors de la célébration.

Quels sont les 5 meilleurs endroits en Inde que vous recommanderiez pour un mariage à destination ?

Jaipur, Udaipur, Goa, Mussoorie et Kochi.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.